►TE PUEDE INTERESAR: Cómo crear tu propio barniz casero con solo 4 ingredientes y proteger los muebles de tu hogar

Freezer.webp Trucos caseros: los 10 errores más frecuentes al momento de congelar y descongelar los alimentos

Trucos caseros: los 10 errores más frecuentes al momento de congelar y descongelar los alimentos

Los congelados no son eternos: los alimentos podrán guardarse por más tiempo, pero no duran para siempre, es decir, también tienen una fecha de caducidad. Con el paso del tiempo la textura y sabor se ven afectados. Anota la fecha de congelado para tener un registro.

Congelar demasiado tarde: a veces se decide congelar ciertos alimentos cuando ya pasó mucho tiempo. Esto no es aconsejable, ya que mientras más tiempo pase fuera, más propiedades se pierden. Es importante congelar los productos lo más frescos posibles.

Temperatura del congelador: es fundamental que tenga una temperatura adecuada. Se aconseja que no debe ser superior a los -18 ºC y la del frigorífico es recomendable que se encuentre entre los 5 y 8 ºC para la mayoría de alimentos.

Descongelar a temperatura ambiente: es muy común que la gente saque los alimentos del congelador y los descongele a temperatura ambiente. Sin embargo, esto es un error muy grande ya que genera que los microorganismos aparezcan. Es preferible que los alimentos se descongelen de a poco en la heladera.

Congelar comida caliente: es importante dejar enfriar la comida antes de congelarla. En caso contrario estarás generando un mayor consumo de electricidad al forzar al aparato a realizar un esfuerzo mayor para mantener la temperatura.

Re congelar alimentos: muchas veces las personas vuelven a congelar la comida y esto es un error muy común. En caso de que haya pasado muy poco tiempo fuera del freezer y no llegó a descongelarse se puede volver a meter.

El congelador no mata todas las bacterias: el congelador puede detener la proliferación de bacterias, pero no es capaz de terminar con ellas por completo. Calentar bien los alimentos es más efectivo para acabar con las bacterias.

Congelar todo: es útil para conservar varios alimentos, sin embargo no es aconsejable que se use para todo. Por ejemplo las frutas y verduras contienen una gran cantidad de agua, por lo que en el proceso de congelación se generan cristales de hielo que rompen sus células y modifican su aspecto. Tampoco es recomendable congelar bebidas, porque al convertirse en hielo puede estallar el envase.

No es apto cualquier recipiente: los más recomendables son los de vidrio, las bolsas homologadas o el film transparente. No es aconsejable usar papel de aluminio.

No todos los productos son iguales: no todos los alimentos que guardamos en el congelador tienen las mismas necesidades. Algunos necesitan más frío y son menos resistentes como por ejemplo el pescado.

►TE PUEDE INTERESAR: Dile adiós a las polillas que invaden tu hogar con estos 2 trucos caseros