Laura Horta se entrena en el Himalaya a diferentes alturas para llegar a la cumbre del Manaslu

laura horta 9.jpg Campamento base del Manaslu, en el Himalaya. Foto: Redes Sociales

Hizo lo que llaman "rotación", que es ir del campo base al campamento 1 y 2, tanto para enfrentar las dificultades del terreno como para la aclimatación. Luego de pasar dos días allí, regresó al campamento base, donde descansó, lavó su ropa, se alimentó con proteínas e hidratos de carbono. En estos días retomará el entrenamiento de ascenso para tratar de llegar hasta el campamento 3.

"¡Estoy muy bien! Haciendo mucho esfuerzo para acostumbrarme a necesitar lo básico: respirar bien, no tener dolor de cabeza ni problemas de estómago. Llegué a 6.000, mitad entre campamento 1 y campamento 2, pasando por desafíos que como montañista no profesional jamás pensé pasar. Difícil en lo físico y lo mental, pero sigo, con los mensajes que guardo en el alma, que me empujan y me hacen persistir y resistir", expresó Laura Horta en uno de los posteos que hizo en sus redes sociales.

Dificultades en el Himalaya

A pesar de lo duro que son estos días para ella, la decana mendocina en el Himalaya aseguró a sus familiares y entrenadores que está muy bien, y que recibe muchas fuerzas de los sherpas que la acompañan en su expedición, por lo que está muy enfocada en su objetivo. Además, ya se enfrentó al hielo, donde continuó entrenando las habilidades para manejarse con más seguridad.

laura horta 8.jpg La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Maza entrenó en hielo en las alturas del Himalaya. Foto: Redes Sociales

"¡Qué inmensidad! El campo base está estratégicamente situado, tapado por una gran roca que lo protege de los fuertes vientos. En esta zona, las nubes del valle se condensan y con frecuencia resultan en nevadas significativas", contó en sus redes, donde le llegan muchos mensajes de aliento y fuerza.

laura horta con Nimsdai.jpg Laura Horta en el Himalaya con Nirmal Purja, protagonista de la película Los 14 Ochomiles Foto: Redes Sociales

En el campamento base, es la segunda vez que Laura se cruza con Nirmal Purja, protagonista de la película Los 14 Ochomiles, y considerado como uno de los escaladores más importantes. "Les comparto este encuentro que tuve con Nirmal, un verdadero maestro para quienes estamos en este camino de esfuerzo, de superación en esta travesía", manifestó la deportista.

Ritual sherpa

"Es tanta la emoción. Ayer (por el lunes) junto al equipo de sherpas realizamos el Ritual de la Puya, un hermoso y profundo ritual de respeto. Su nombre deriva del sánscrito y significa 'veneración devocional'", manifestó la académica de 54 años, que viajó al Himalaya para enfrentarse una de las montañas más altas del mundo.

laura horta 6.jpg Junto a los sherpas, realizaron el ritual de la Puya, el cual es parte del inicio de la fase de ascensión en el Himalaya. Foto: Redes Sociales

"Lo realizamos para eliminar las energías negativas, y atraer armonía al lugar y a cada uno de nosotros. Me dio fuerza y alegría, confianza y paz. Nada malo va a pasarme, ni me voy a enfermar. Este ritual es muy importante ya que es parte del inicio de la fase de ascensión en el Himalaya. ¡Me sigo encomendando a sus buenas energías, intenciones y oraciones!", agregó la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Maza.

Además, el 8 de septiembre, fue su cumpleaños, y a pesar de la altura y las condiciones adversas, lo festejó a lo grande y hasta le hicieron una torta: "He vivido un inolvidable cumpleaños en el campamento base del Manaslu, rodeada del cariño de las personas que me acompañan y de todos ustedes a quienes siento tan cerca".

laura horta 5.jpg

A medida que Laura avanza en su aventura, tiene más dificultades para conectarse debido a la falta de internet, y por lo caro que es comprar unos minutos de conexión wifi, habla prácticamente a diario con sus familiares y con quienes la alentaron a este desafío para avisar que está bien.

"A quienes me apoyaron en todo momento, sepan que están pegados al alma. No es fácil tener tanta incertidumbre, estar tan lejos de todo, pero a la vez tengo una emoción indescriptible. Me siento muy afortunada, aún lavándome los dientes sobre el inodoro, aún poniéndome las zapatillas sucias y quemadas, porque por lavarlas las pusimos en un fuego con el que hacen la comida y se cocinaron también. Sin embargo me siento millonaria, completa, llena de emociones encontradas, atesorando y tratando de sellar en mí tantas frases y palabras que me llegan y me empujan a seguir", expresó la mujer que intentará conquistar el Manaslu.

laura horta 7.jpg Laura Horta llegó hasta el campamento 2 del Manaslu para entrenar y aclimatar a 6 mil metros de altura. Foto: Redes Sociales

