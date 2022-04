En el Himalaya, una decana de la UMaza ascenderá una de las montañas más altas del mundo

Laura Horta Himalaya 2.jpg Laura Horta.

Laura quiere hacer cumbre en uno de los 14 cerros de más de 8.000 metros que se encuentran en el Himalaya.

Había elegido el cerro Cho Oyu, pero está cerrado por restricciones ligadas al Covid. Por esto, hubo cambios y aceleramiento de planes, que cuenta en esta nota que brindó a Diario UNO.

Cambios en la gran aventura de Laura Horta en el Himalaya

Hace dos semanas que Laura Horta, junto con un grupo de 17 personas pertenecientes al Team Aventura, entre los que se encuentra Sergio Furlán, su entrenador, están instalados en Katmandú.

Fueron a realizar base en el Everest, y demoraron 8 días en lograrlo. "Aunque se trate de una experiencia maravillosa, fue muy duro" -cuenta Laura-

Lo que sí es muy importante, según manifestó, es que en el Himalaya, existen pueblos enteros a 5.000 metros de altura, que viven del turismo de montaña. "Hay loch en los que te podés hospedar, en algunos tenés agua caliente y te podés bañar, aunque todo se hace mucho más complicado allí"

Laura Horta Himalaya 3.jpg La expedición en pleno ascenso.

Si Laura no hubiera realizado esta especie de "previa" para el ascenso a uno de los "14 ochomiles", nunca se habría enterado de algunas aspectos importantes que la llevaron a cambiar el destino original que era escalar el Cho Oyu.

"Tuvimos que cambiar de destino porque este pico -que significa "La Diosa Turquesa"-está cerrado hasta 2023, por prohibiciones que han puesto los chinos para el turismo", explicó Laura.

Hay que aclarar que a esa es una de las montañas del Himalaya a la que se ingresa por China y aún hay muchas restricciones por la pandemia.

Ella y su entrenador decidieron cambiar el destino por el pico Manaslu -significa "Espíritu" o "Alma". Según las tradiciones del Himalaya, se trata del lugar en el que viven los dioses, por lo tanto es arriesgado llegar hasta allí. Su altura es de 8.163 metros. Además, la cumbre tiene una formación más escarpada.

Laura Horta Himalaya 1.jpg En lo más alto.

El cambio implica, además, que los tiempos se volvieran más acelerados: en lugar de subir en el 2023, para entrenar lo suficiente y tener tiempo de reunir el dinero, lo deberá hacer el próximo mes de septiembre por cuestiones climáticas.

La campaña por las redes para reunir el dinero

El Proyect8000, tal y como se denomina el proyecto de Laura Horta, no es nada fácil. No solo por lo que demanda el esfuerzo físico, sino que, según datos publicados por National Geographic es la sexta más letal de los 14 ochomiles.

También debe reunir entre 30.000 y 45.000 dólares, que es lo que cuesta todo el ascenso. "Mientras más poder adquisitivo, más posibilidades de viajar con un Sherpa, que son quienes te acompañan, llevan la carga y manejan el oxígeno".

Los sherpa son en realidad una etnia que habita en la zona del Himalaya, en Nepal. Sin embargo, el término ahora se ha ampliado a cualquiera de los acompañantes de los escaladores, sin los cuales es difícil hacer este tipo de ascensos.

A partir del 9 de mayo, cuando ya esté de regreso en Mendoza, Laura comenzará a entrenar duro, mientras sus mentores intensifican una la campaña en las redes para reunir el dinero.

Además del esfuerzo y de la dedicación de Laura, los encargados de que este ascenso se concrete son Gonzalo Dell Agnola parte técnica,Martín Osso, quien es su comunity manager y por supuesto, Sergio Furlán, el entrenador.

Para aportar los fondos, plantearán dividir el ascenso por tramos y solicitar a razón de "1.000 pesos por metro a escalar"

"No hay ninguna razón por la que la gente me tenga que ayudar, es solo porque es mi sueño y ninguna mujer argentina todavía lo ha conseguido. Cada metro que ascienda lo haré en nombre de la persona que me ayudó".

El Proyect8000 Laura Horta se puede encontrar en Instagram: @laurahortap8 y Facebook: @LauraH.P8

Es importante aclarar que aún no se sabe cuáles serán los mecanismos para depositar el dinero, tampoco si encontrará un sponsor para sostener parte de los gastos. Lo que sí es seguro es que Vallecitos ya la está esperando para que su entrenamiento comience apenas vuelva a su provincia.