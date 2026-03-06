La Vía Blanca de las Reinas ilumina este viernes las calles de la Ciudad

Vía Blanca carro de San Rafael.jpg Los carros alegóricos junto a las 18 reinas de la Vendimia desfilan este viernes, a partir de las 21, por las calles de la Ciudad de Mendoza. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Las 18 reinas departamentales que sueñan con alzar la corona nacional este sábado en el teatro griego irán acompañadas por sus cortes de soberanas distritales y saludarán a la gente desde arriba de sus carruajes entregándoles obsequios típicos de sus lugares de origen.

Los carros de las reinas, que luego transitarán en el Carrusel este sábado por la mañana, están diseñados y ornamentados especialmente para reflejar la identidad de cada rincón de Mendoza. Como cada año, un jurado elegirá al mejor carro en el marco del concurso que organiza la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

Cómo será el recorrido de la Vía Blanca de las Reinas

El recorrido de la Vía Blanca de las Reinas 2026 este viernes comenzará a las 21 en la esquina de la avenida San Martín y José Vicente Zapata, y estará encabezado por la imagen de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos. El primer carro será el de la reina y virreina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

Participan también reinas nacionales de mandato cumplido y soberanas de otras provincias invitadas, agrupaciones tradicionalistas como la Federación Gaucha de Mendoza, murgas, caporales y colectividades, sponsors y la Vendimia para Todos con sus 14 candidatos y sus reyes actuales: Federico Gollo (rey), Florencia Sevilla (reina) y Enggel (reina drag).

La comitiva se dirigirá por San Martín hacia el norte hasta la calle Las Heras, para transitar esa arteria hasta calle Chile. Desde allí el desfile llegará hasta Sarmiento y en esa esquina de la plaza Independencia donde se ubica el hotel Hyatt tomará la renovada calle gastronómica para desconcentrar en las vías del Metrotranvía en Belgrano.

Vía Blanca de las Reinas 2026, mapa con el recorrido Así será el recorrido de la Vía Blanca de las Reinas que sirve de antesala a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

En el hotel cinco estrellas se bajarán las soberanas vendimiales para recibir un nuevo agasajo protocolar: la Serenata de las Reinas.

El orden de aparición de los carros departamentales, tanto en Vía Blanca como en Carrusel, será el siguiente: Guaymallén, San Rafael, Luján de Cuyo, Tupungato, Godoy Cruz, San Martín, General Alvear, La Paz, Junín, Tunuyán, Ciudad de Mendoza, San Carlos, Malargüe, Lavalle, Las Heras, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa.

La Vía Blanca de las Reinas, un desfile con identidad

A diferencia del Carrusel, la Vía Blanca tiene la particularidad de iluminar la noche vendimial con carruajes que cada año impactan en sus despliegues escenográficos, así como algunos incorporan música en vivo y todos disponen de un micrófono donde las reinas se presentan ante el público.

Miles de personas llegan a la Ciudad de Mendoza para ocupar los mejores lugares cerca del desfile, armadas con baldes, canastos, tachos, bolsas o cualquier recipiente artesanal -algunos improvisados, muchos creados para la ocasión- que le servirán de contenedores para todo aquello que logren "atrapar" de lo que arrojan las reinas: melones, duraznos, frutos secos, uvas, peras y demás productos.

Via Blanca y Carrusel recorridos confirmados La imagen de la Virgen de la Carrodilla preside cada año el desfile de carros, tanto de la Vía Blanca de las Reinas como del Carrusel.

Esta antesala a la elección nacional de la Reina de la Vendimia sirve también para un despliegue artístico y tradicionalista que hace única a la Vía Blanca. No es un carnaval. Tampoco un corso. Ni siquiera un simple desfile de carros con reinas saludando.

Es identidad de un pueblo que sale a las calles para celebrar su tradición y a la vez mostrar su desarrollo evolutivo. Y lo comparte con quien venga de visita, transmitiendo la alegría de haber llegado al fin de la cosecha y las esperanzas de recoger en esta temporada los mejores frutos.

vía blanca mendoza (1) Hasta un paraguas puede ser opción para recoger todo lo que las reinas obsequian al público en la Vía Blanca.

Las reinas y el contacto con su gente en la calle

Desde las tres cabinas de transmisión que se colocarán en diferentes puntos del recorrido, los locutores narrarán el espectáculo callejero que abarca no sólo la historia de la Vendimia en su 90ª aniversario ni los 87 años de tradición de la Vía Blanca de la Reinas.

También ofrecerán las reseñas de los carros alegóricos, las bondades de cada departamento y presentarán a las 18 reinas. Ellas contarán a la gente quiénes son y por qué quieren ser Reina Nacional de la Vendimia, sabiendo que su mandato se convertirá en reflejo de la identidad colectiva.

Cuál es el premio al mejor carro de Vía Blanca y Carrusel

Los carros que le dan forma a la Vía Blanca y al Carrusel están construidos en su mayoría por equipos municipales y para su diseño y montaje sigue un reglamento cada año.

No puede superar una altura de 4 metros ni un ancho de 3,5 metros, debido a que busca salvaguardar la infraestructura urbana de la Ciudad de Mendoza y la seguridad de los asistentes. También hay un límite para su extensión, ya que el largo de los carros debe ser de 18 metros como mucho.

En cuanto a la música que incorporan será netamente cuyana, pudiendo elegir sus más variados géneros y estilos, nuevos o tradicionales. Así como este año se sugiere que el diseño de los carros departamentales estén inspirados en el 90ª aniversario de la Fiesta de la Vendimia.

Via Blanca (1).jpg Los 18 departamentos compiten por quedarse con el premio a mejor carro de la Vendimia. Este año hay más de $5.000.000 en juego.

De este modo no faltarán referencias históricas y simbólicas como el vendimiador, las bodegas y sus vinos, las montañas, el agua y el Cruce de los Andes, entre otras insignias que hacen de Mendoza una provincia única.

El jurado que seleccionará el mejor de los 18 carros participantes en Vía Blanca y Carrusel está integrado por representantes de la UNCuyo, CAMZA (Colegio de Arquitectos de Mendoza), CORENAVE (Comisión de Reinas de la Vendimia), INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), Emetur (Ente de Turismo Mendoza) y de la Subsecretaría de Cultura provincial. El primer premio consistirá en $3.750.000 y el segundo, $2.250.000.