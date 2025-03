La Vía Blanca de las Reinas honrará en las calles el origen y la evolución de la Vendimia

Vía Blanca Mendocinos y turistas copan las veredas y calles céntricas para vivir de cerca la Vía Blanca de las Reinas. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Allí estarán, con caritas de asombro, los turistas que intentan cazar algún fruto de tanta cosecha, sabiéndose intrusos en una fiesta que contagia perseverancia y amor. Y se les pegará la Marcha de la Vendimia camino de regreso al hotel, con la imagen nítida aún del canasto atado a un palo de escoba que aquel paisano improvisó para llevarse obsequios de las reinas.

Sin palcos oficiales para las autoridades de turno -estarán mientras tanto caminando la ciudad o disfrutando ágapes vendimiales en hoteles de lujo-, la Vía Blanca congregará a las 21 a los carruajes diseñados por los municipios para desfilar desde la avenida San Martín esquina Colón, hasta calle Las Heras, luego doblar por Chile hasta Sarmiento y desconcentrar sobre las vías del Metrotranvía en Belgrano.

La Vía Blanca y su "karma" con la lluvia

"Con el corazón en la boca" admitió estar Laura Uano, directora de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Cultura, quien se pone al frente de la organización de la Vía Blanca y el Carrusel de la Vendimia 2025. Su temor pasa por la amenaza de lluvias, aunque el pronóstico indica que llegarían a la madrugada del sábado y apenas podrían ser débiles para esta noche de viernes.

Alguno que otro cosechador de Junín podría abrazarla en señal de consuelo después de que la tormenta de granizo esta semana haya hecho estragos en sus cultivos. no obstante, la Vía Blanca de las Reinas nace en 1939, fruto de una noche lluviosa.

En paralelo, Laura Uano insistió en que "lo único que en este momento nos estaría preocupando serían las condiciones climáticas, consideramos que podemos tener una Vía Blanca muy linda, hemos trabajado un montón para esto".

Recorrido de la Vía Blanca de las Reinas - Vendimia 2025.jpg Así será el recorrido de la Vía Blanca, igual al de la Vendimia del año pasado. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Este desfile de carros alegóricos está pensado para que las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2025 tengan su contacto con el pueblo. Acompañadas de sus cortes de soberanas distritales, las embajadoras de los departamentos saludarán a la gente, revolearán obsequios típicos de sus municipios -desde melones y uvas hasta frutos secos, vinos o folletos turísticos- y les hablarán de sus historias y sus deseos.

Sin modificación ni novedad para esta edición, las reinas se bajarán de sus carruajes de Vía Blanca en el hotel Hyatt para continuar con la agenda de la Vendimia que las mantiene conviviendo desde hace una semana.

Se cuadruplicó el premio al mejor carro de la Vendimia 2025

La atracción máxima de la Vía Blanca está en el despliegue arquitectónico de los carros vendimiales. En su mayoría, fueron construidos por personal de diferentes áreas de los municipios, a partir de la creación, idea y diseño de expertos en la materia como Alejandro Castilla y Rodolfo Carmona.

La inspiración y su alegoría corresponden a figuras representativas de Mendoza, y sobre todo de la vendimia. No faltarán los toneles de vino, las vides o las siluetas de montañas empinadas, así como próceres de la talla del General San Martín o -más cerca en el tiempo- el año pasado se honró a Quino.

Si bien muchos municipios mantienen el reciclaje con la reutilización de elementos de escenografías de vendimias departamentales o utilerías en depósito, redoblan sus esfuerzos en originalidad para impactar al jurado del concurso provincial que los convoca en cada Vía Blanca y Carrusel.

Via Blanca - Vendimia 2023 (65) La gente llega a la Vía Blanca con sus canastos con mango para conseguir los obsequios de las reinas. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Es que, a través de la Subsecretaría de Cultura, los 18 departamentos compiten por el mejor carro vendimial. El primer premio pasó de $600.000 en la edición última a cuadruplicarse en $2.500.000 para esta Vendimia 2025, en tanto que el segundo puesto tendrá un monto de $1.500.000 en lugar de los $300.000 del año pasado. Junín y La Paz fueron los municipios ganadores en el 2024.

La selección estará a cargo de un jurado conformado por Franco Marchionni, del Colegio de Arquitectos; Alejandra Alcaíno, del Instituto Nacional de Vitivinicultura; Nora Urcullu, por la Corenave/Covinave; Laura Yanzón, por la UNCuyo y Sebastián Ladrón de Guevara por la Subsecretaría de Cultura.

Homenajes "luminosos" y Dj en tránsito para esta Vía Blanca

Reinas nacionales de mandato cumplido y soberanas de otras provincias invitadas, agrupaciones tradicionalistas como la Federación Gaucha de Mendoza, murgas, caporales y colectividades, sponsors y el Bus Turístico de la Vendimia para Todos con sus reyes actuales formarán parte del desfile, que estará encabezado por la figura de la Virgen de la Carrodilla y el carro de la Reina y la Virreina de la Vendimia 2024, Agostina Saua y Rocío Neila.

El formato de los carros está delimitado al espacio físico de las calles céntricas para no dañar la infraestructura eléctrica ni arriesgar eventuales accidentes en el tránsito. No pueden tener más de 4 metros de altura ni 3,5 metros de ancho, y no pueden superar los 18 metros de largo. Tampoco el sonido que emitan debe superar los 90 decibeles.

Entre los llamativos diseños de transporte para las reinas de este año se encuentra el carro de Godoy Cruz que rendirá homenaje a las cajas lumínicas, íconos de la fiesta máxima de los mendocinos. Promete ser toda una "experiencia visual" bañada "con luces vibrantes" para lucir de noche. "En el Carrusel, la pintura y las ilustraciones tomarán el protagonismo", anticipan desde el municipio para el desfile del sábado.

Armado del carro de Ciudad de Mendoza - Vendimia 2025 - Via Blanca y Carrusel.jpeg El armado del carro de la Ciudad de Mendoza, como de otros municipios, se realizó en los hangares de la Fuerza Aérea. Foto: Gentileza Ciudad de Mendoza

En cambio, la Ciudad de Mendoza fue por lo figurativo con una copa de vino de grandes dimensiones en el fondo del carruaje que rodea un paisaje urbano citadino.

Y allí se destacan los jóvenes. "figuras que se mecen como hojas al viento, representando la frescura, la creatividad y el ímpetu de una nueva generación que vive la ciudad, que la modela y la redefine", argumentan desde el municipio sobre su propuesta que incluirá un DJ en vivo.

Vino, turismo e inclusión inspiran a reinas de esta Vendimia

Tupungato rescatará sus íconos naturales, el Volcán Tupungato y el Cristo Rey, en el carruaje de Vía Blanca y Carrusel, que el jueves presentaron a su comunidad en la explanada municipal, antes de partir a la capital mendocina.

La esencia infinita de la vitivinicultura que se da en el ciclo vital de la vid y el vino, es lo que ofrecerá el carro de General Alvear. "Racimos de uvas en distintos momentos de maduración, junto con hojas y sarmientos, evocan la conexión entre la tierra y el esfuerzo humano, en un homenaje a los productores y cosechadores que dan vida a esta industria", explican los responsables alvearenses.

Via Blanca 2024 - carro de Maipú - Vendimia.jpg La corte de reinas de Maipú llevará auriculares insonoros en esta Vía Blanca y Carrusel de la Vendimia 2025. Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú

A través de una majestuosa réplica del "Toro de Giol", Maipú también irá por ese camino que da sentido a la vendimia: la industria vitivinícola.

Pero además la corte que desfila en el carro maipucino llevarán auriculares insonoros, "una iniciativa creada por la actual reina departamental, Trinidad Guidarelli, que busca sensibilizar sobre la hipersensibilidad auditiva que afecta a personas con discapacidades como el espectro autista", anunciaron.

vendimia 2022 via blanca (12).jpeg La Vía Blanca es protagonizada por las 18 reinas departamentales de la Vendimia 2025. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Los municipios de Las Heras y Guaymallén apostarán por el turismo para difundir sus lugares patrimoniales, desde el Aconcagua, ubicado en lo más alto de la tierra lasherina, hasta la icónica estación de trenes General Belgrano del departamento más poblado de Mendoza. En esta oportunidad, la municipalidad que comanda Francisco Lo Presti invirtió $8.500.000 para el diseño y confección de su carruaje.

El trabajo de la tierra en la pujanza de su gente buscará transmitir el carro de Lavalle, con sus emblemáticos melones, en un dispositivo marcado por el celeste del agua y el verde de los campos lavallinos. Un departamento que se conoce por su desierto de historia ancestral.

Carros sustentables que buscan hacer historia en Vía Blanca

La Paz y Tunuyán tomaron al agua como fuente de inspiración para representar vida que hace historia en el oasis mendocino. Según informaron del municipio, el carro vendimial paceño lo realizó un equipo de herreros, carpinteros y artistas de ese departamento del Este, reutilizando materiales que fueron transformados para esta Vía Blanca y Carrusel.

La Fiesta de la Vendimia se verá reflejada en los carros de Santa Rosa y San Carlos. El departamento del Este ofrecerá una escena de "una tarde de cosecha, donde el trabajo y la celebración se entrelazan en un homenaje a los hombres y mujeres que han forjado la historia vitivinícola de Santa Rosa". La puesta incluye dos marionetas gigantes.

En tanto, San Carlos se mostrará como la "guardiana del vino eterno" de la que hablará el espectáculo central de la Vendimia 2025, que se verá este sábado en el teatro griego y que justamente lleva ese nombre por título.

Via Blanca.jpeg La Virgen de la Carrodilla encabeza el desfile de reinas, tanto en la Vía Blanca como en el Carrusel. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La música en vivo también estará en el carruaje de Luján de Cuyo con el Dúo Reitana-Rojas, quienes cantarán sobre un dispositivo "sustentable" que utilizó y aplicó materiales reciclables de la industria vitivinícola a su estructura. Allí "se observa un racimo con granos de uva, prensas, hojas de vid, y como joya y centro una majestuosa corona, simbolizando una síntesis estética de la flor de la vid", describió Daniela López, responsable del diseño y la dirección de este carro vendimial.

San Rafael y San Martín apelaron a la historia para desplegar en esta Vía Blanca todo lo que caracteriza a su gente. El departamento del sur bautizó a su carro "Esencia", tal como su fiesta de la vendimia; mientras que desde el Este San Martín trae al Libertador como estandarte en una estructura que contendrá miles de botellas de vino en el centro y se anticipa será "colorida y luminosa", según su creador, Rodolfo Carmona.

Desvíos en el transporte público

Los desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel, como parte de los festejos de la Vendimia 2025, se realizarán en calles del microcentro mendocino. Con lo cual se programó un operativo con cortes en el tránsito en determinadas zonas de la Ciudad de Mendoza.

Durante la noche de este viernes, el Gobierno provincial informó que sufrirán modificaciones en sus recorridos las líneas de transporte público que transiten cerca de las calles por donde circularán los carros". Estas arterias son: San Martín y José Vicente Zapata, Las Heras, Chile, Sarmiento y Belgrano.

Lo mismo ocurrirá el sábado para el Carrusel, con tránsito cerrado en los Portones del Parque General San Martín, en calle Emilio Civit hasta la plaza Independencia, Chile, Las Heras, San Martín, Colón y Belgrano.

En tanto, el Metrotranvía verá afectadas sus frecuencias durante ambos eventos hasta su finalización.