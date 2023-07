"El mayor cambio de la matriz productiva de Mendoza en los últimos años es el turismo, que beneficia no sólo a las bodegas que son visitadas, sino también a los hoteles, a los restoranes, al transporte y al comercio. Todos se benefician con el empuje del turismo" "El mayor cambio de la matriz productiva de Mendoza en los últimos años es el turismo, que beneficia no sólo a las bodegas que son visitadas, sino también a los hoteles, a los restoranes, al transporte y al comercio. Todos se benefician con el empuje del turismo"

Jose Zuccardi (6)(1).jpg José Zuccardi en Finca Piedra Infinita.

► TE PUEDE INTERESAR: La chef mendocina que organiza cenas a ciegas para que la gente viva una experiencia gastronómica única

El turismo, la nueva matriz productiva

- ¿Qué significa el puntaje perfecto de Tim Atkin para el Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal Malbec 2019?

- Es un gran reconocimiento. Todos los reconocimientos -y en la empresa hemos recibido varios en los últimos años- sirven para marcar que estamos en el buen camino y, fundamentalmente, para mostrar, en el exterior y dentro del país, que estamos haciendo cosas valiosas. Los premios y distinciones deben ser herramientas en la comunicación del vino argentino pero también del aceite de oliva y del turismo.

- Hablemos del boom del turismo del vino que llega desde el exterior...

- Es muy importante lo que viene ocurriendo y que tiene que ver con la gente que nos visita: el mayor cambio de la matriz productiva de Mendoza en los últimos años es el turismo, que beneficia no solo a las bodegas que son visitadas por los turistas, sino también a los hoteles, a los restoranes, al transporte y al comercio. Todos se benefician con el empuje del turismo.

"El turismo vitivinícola también permite mirar al campo: el turismo enológico está en las zonas rurales y de producción, donde empezamos a tener empleo de calidad en diversos rubros, como la gastronomía, entre otros" "El turismo vitivinícola también permite mirar al campo: el turismo enológico está en las zonas rurales y de producción, donde empezamos a tener empleo de calidad en diversos rubros, como la gastronomía, entre otros"

- ¿Se notan beneficios de los vuelos diarios directos hacia y desde San Pablo?

- Claro... Es cada vez mayor la cantidad de brasileños que vienen a Mendoza por un fin de semana, fin de semana largo o por más tiempo, todos motivados por el turismo vitivinícola.

- ¿Qué queda por explotar o mejorar?

- Lo que no está tan desarrollado es la montaña desde lo turístico; sería muy útil para complementar el turismo enológico.

Jose Zuccardi (13)(1).jpg José Zuccardi en la bodega del Valle de Uco.

► TE PUEDE INTERESAR: Mauro Cano, el pintor realista mendocino que tiene una gran carrera internacional

El vino argentino: problemas locales y mundiales

- ¿Cómo está el mercado internacional para el vino argentino?

- Es un año muy complejo desde el punto de vista de Argentina porque todas las variables están muy desacomodadas: el tipo de cambio, los costos... Está compleja la situación interna del país y el mercado internacional está bastante recesivo también.

- ¿Cómo es eso?

- Afuera hay una situación recesiva: en el mundo ha habido inflación y se nota, en ciertos segmentos de la población, una retracción en el consumo y han subido mucho los costos energéticos, entre otros, y la gente no ha tenido aumentos de ingresos que cubran esos costos. La gente está restringiendo consumos en la medida de lo posible. En los segmentos más altos del mercado casi no se nota pero en los medios y bajos se nota el receso.

"Con Brasil la economía está bastante bien: es un mercado interesante para Argentina y está en crecimiento. El potencial de desarrollo es muy grande" "Con Brasil la economía está bastante bien: es un mercado interesante para Argentina y está en crecimiento. El potencial de desarrollo es muy grande"

- ¿Y la parte impositiva de Brasil?

- Quizás el mayor problema es que Brasil tiene una estructura impositiva muy alta para el vino importado y local también, y eso limita un poco el consumo. Tiene consumos de vinos de 2,5 litros por persona al año. Es bajo y podría estimularse si tuvieran una presión impositiva menor a la población.

- ¿Cómo ha vivido la industria del vino estos cuatro años de Alberto Fernández al frente del Gobierno nacional?

- En los últimos dos años tenemos un problema muy serio como todas las actividades enfocadas en la importación, cuando el tipo de cambio no acompaña a la inflación.

"En los primeros cinco meses de este año se exportó el 25% menos de vino embotellado, que es nuestro producto con valor agregado porque implica exportar trabajo e insumos de nuestra gente y de fabricación nacional" "En los primeros cinco meses de este año se exportó el 25% menos de vino embotellado, que es nuestro producto con valor agregado porque implica exportar trabajo e insumos de nuestra gente y de fabricación nacional"

- Hablemos de la ley de tolerancia 0 de alcohol al volante, un tema súper polémico y vigente, aunque no en Mendoza...

- Es algo muy malo. Somos el primer gran país vitivinícola del mundo con tolerancia 0. Esta ley se logró con una falacia absoluta como es decir que 0,5 de alcohol es alcohol al volante. En el mundo, los países de menos accidentes de tránsito tienen entre 0,5 y 0,8 de tolerancia. Los sajones, 0,8; y gran parte del mundo 0,5. Es una ley demagógica.

- ¿Por qué?

- Porque promete que habrá menos accidentes y no es verdad porque a los accidentes no los causa la gente que tiene hasta 0,5 del alcohol en sangre: los accidentes -está demostrado- se producen cuando hay altos niveles de alcohol en sangre: arriba y muy por encima de 1.

"Se definió al vino como alcohol cuando el vino no es alcohol: tiene 13% de alcohol y eso no implica que el vino sea alcohol. El vino es un alimento que tiene muchísimos componentes y muchos muy saludables. El vino es parte de la alimentación y de la cultura de este país, que fue poblado por inmigrantes españoles e italianos, que no sólo sabían cultivar la vid sino que tenían al vino en la mesa familiar todos los días" "Se definió al vino como alcohol cuando el vino no es alcohol: tiene 13% de alcohol y eso no implica que el vino sea alcohol. El vino es un alimento que tiene muchísimos componentes y muchos muy saludables. El vino es parte de la alimentación y de la cultura de este país, que fue poblado por inmigrantes españoles e italianos, que no sólo sabían cultivar la vid sino que tenían al vino en la mesa familiar todos los días"

► TE PUEDE INTERESAR: Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, vive en París y trabaja para Louis Vuitton