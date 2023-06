El crítico británico Tim Atkin eligió a José Zuccardi como Leyenda del Año del vino argentino

Tim Atkin.jpg El crítico de vinos Tim Atkin.

“La historia moderna del vino argentino es, en muchos sentidos, la historia de Zuccardi”, afirmó el experto. Además, destacó que la bodega “ha sido un faro de calidad para la actividad vitivinícola de su país”.

Durante el anuncio, que realizó en vivo a través de sus redes sociales, Atkin le dedicó las siguientes palabras a José Alberto: “La calidad de los vinos que ustedes producen como familia nunca ha sido mejor que ahora, y no solo se encuentran entre los mejores de Sudamérica, sino también del mundo. Mucho de esto se debe a ti y a tu visión”.

Una larga historia junto al vino argentino

José Alberto Zuccardi comenzó a trabajar en la bodega familiar en 1976, y desde entonces la ha expandido hasta convertirla en un referente no solo de su país, sino también a nivel internacional, logrando producir varios de los mejores vinos del hemisferio sur nacidos de la inspiración de su hijo Sebastián, quien tiene como misión cultivar vinos que expresan los distintos terroirs del Valle de Uco.

Coviar-José-Zuccardi.jpg Actualmente, José Zuccardi se desempeña también como vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Junto con sus hijos Julia y Miguel, José Alberto ha logrado expandir exitosamente su bodega familiar mediante la incorporación de emprendimientos turísticos y la elaboración de aceites de oliva extra vírgenes que han logrado reconocimiento internacional.

José Zuccardi se refirió particularmente al trabajo como familia: "Me hace feliz que podamos trabajar hace tanto tiempo como una empresa familiar. Me he vuelto parte de los proyectos de mis hijos, y parte de esta nueva era del vino argentino, donde estamos mostrando que Argentina es un productor de clase mundial y con mucho potencial a futuro. Esto demandará una o dos generaciones, pero creo que lo mejor está por venir”.

Apasionado vocero del potencial que tiene su país para la elaboración de vinos al nivel más alto del mundo, Zuccardi es uno de los principales líderes de la actividad vitivinícola argentina. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

