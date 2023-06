Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, vive en París y trabaja para Louis Vuitton

Su primera infancia la vivió en Mendoza, pero desde los 7 a los 12 años su familia se mudó a San Luis. En 2013 ingresó a la Universidad Nacional de Cuyo en donde estudió la Licenciatura en Administración de Empresas y se recibió en tiempo y forma en 2017, habiendo realizado dos intercambios en Borgoña (Francia) y en Escocia.

Agustín contó a Diario UNO que cuando estuvo por primera vez en Brasil se le despertó la ansiedad viajera; al estar en un país distinto, con otra cultura, con clima diferente, lluvia tropical, cambios de temperatura, personas que se visten de forma diferente, comidas desconocidas.

Y se preguntó: si un país limítrofe es tan distinto, ¿qué le depararía el otro lado del mundo?

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Tailandia.jpg Agustín es un safari por Tailandia. Foto: Agustín Sáez

Su primer viaje por Europa de mochilero

"Tenía siempre familia, conocidos que me instruían cada vez que volvían de vacaciones y vivía soñando con la oportunidad de estar donde me mostraban en esas fotos, romantizándolo un poco y se dio que justo me salió la oportunidad de hacer un intercambio, de formarme en el extranjero cuando estaba ya a punto de terminar mi carrera en Argentina", explicó.

El primer viaje por Europa fue en 2015, cuando realizó su primer intercambio. Tenía un presupuesto de "estudiante argentino" y decidió emprender un sueño de mochilero, viviendo con diez dólares por día.

Así llegó a conocer 35 países. De Francia hizo ruta hasta Moscú (Rusia) y luego hasta Estambul (Turquía). "Me di cuenta de que se podía viajar con bajo presupuesto sin necesidad de dejar de lado los estudios o el trabajo y tener una vida grata".

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Roma.jpg Agustín viajó por 35 países de viviendo por 10 dólares por día. Foto: Agustín Sáez

"Mi idea es transmitirles a los argentinos y a la gente de habla hispana que viajar es posible, que se puede hacer con bajo presupuesto, que no hace falta tener un patrimonio extenso para conocer el mundo, que se puede hacer incluso hasta trabajando, no hay ningún secreto", dijo el joven, que comparte sus experiencias en el Instagram @agustintravel.

Agustín contó que los viajes a los diferentes países fueron surgiendo espontáneamente, empezó a descubrir lugares y culturas nuevos, le dio curiosidad jugar con la idea de quedarse un día más, de descubrir qué había detrás de la próxima frontera.

Al comienzo -según relata el joven- se hacía un cronograma con la cantidad de días en cada ciudad, los museos y monumentos que iba a visitar, pero ahora solo elige la fecha de ida y vuelta y que el lugar le sorprenda.

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Maldivas.jpg El joven de 28 años sólo elige la fecha de ida y vuelta de sus viajes y que el lugar le sorprenda. Foto: Agustín Sáez

Otro cambio en su forma de viajar es el equipaje, que cada vez reduce más, actualmente lleva una "mochila de escuela" con un juego de remeras, calcetines, dos pantalones y poco más. "Tengo la frase de que cualquier otra cosa que no sea de vital importancia como un teléfono, un pasaporte y un cambio de ropa, se puede ir comprando".

El lugar más mágico que conoció es Maldivas, donde estuvo hace dos meses y es "uno de los países más hermosos a nivel naturaleza del mundo. En mi vida pensé que iba a poder estar en un lugar tan tranquilo, sin tanto turismo, pensaba que era un lugar de lujo y al final era un país súper bonito, normal", añadió Agustín.

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Maldivas.jpg Agustín en Maldivas, nadando con tiburones. "Es uno de los países más hermosos del mundo a nivel naturaleza" Foto: Agustín Sáez

La peor experiencia: un intento de secuestro

Cuando Agustín estuvo en Haití hizo una de las tantas salidas para Canal 7. Al día siguiente, sufrió un intento de secuestro.

"Parece que se corrió la voz, estaba por salir a la calle, estaba en un hotel en medio de una ciudad humilde y me pasó a buscar el taxi que era una motoneta. Yo estaba agarrado al hombre de la motoneta y cuando pasamos por la puerta del hotel, estaba esperando un tipo con un machete".

El problema es que el joven fue a Haití en diciembre de 2021, en medio de una guerra civil, en el momento en el que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Prácticamente no había Estado, los haitianos pedían ayuda internacional por la escasez de suministros, pero Agustín no conocía todo el conflicto antes de viajar a la isla del Caribe.

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Haití.jpg Agustín con una vista de la ciudad en Haití en diciembre de 2021 cuando había una guerra civil. Foto: Agustín Sáez

Salir de Haití fue una peripecia. Al comienzo pensó en alquilar un auto, pero le aconsejaron que no lo hiciera porque ninguna empresa le iba a rentar un auto para que a unos kilómetros lo desmantelaran.

Aviones no había, los aeropuertos estaban tomados y sólo quedaban algunas empresas de autobuses locales que tomaban los haitianos que se trasladaban a República Dominicana a trabajar.

"Era el único turista dentro del autobús y me decían que era de los últimos autobuses que partía del año. 'Va de ida, no sabemos si vuelve, porque el autobús que vino la semana pasada se subieron 15 matones arriba y desvalijaron todo', me avisaron. Ya había comprado el ticket, me arriesgué, estaba un poco acostumbrado a los viajes en Europa, un poco más colorido, más simpático y me agarró un poco la realidad del mundo exterior, los viajes crudos", relató Agustín.

El joven ya se había subido al micro para salir de Haití, cuando el vehículo dio la vuelta estrepitosamente a la mitad del recorrido porque había una protesta por delante y si seguían el camino, no pasaban. Tuvo que quedarse una noche extra y al otro día, finalmente, el colectivo salió.

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Emiratos.jpg Agustín en la Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Foto: Agustín Sáez

Cómo llegó a trabajar en Louis Vuitton

Agustín contó que mientras estudiaba en la universidad tenía proyectos de emprendedurismo.

En 2016 fue miembro del equipo ganador del concurso regional que se hizo en Mendoza llamado UNCuyo Innova y en 2017 fue parte del equipo finalista del Emprende U. Ambos reconocimientos le dieron visibilidad internacional y eso le permitió trabajar en el grupo Alcatel -en la empresa Nexans- en Francia.

Se formó en administración de recursos humanos, consultoría y después en software. Trabajó con marcas de lujo a nivel mundial como el grupo Hermes Francia y para el grupo Richmond en Suiza, que es la empresa de algunos perfumes como Mont Blanc.

Actualmente trabaja para Louis Vuitton, del grupo de Christian Dior. Su trabajo actual es asesorar a la empresa en temas de estrategia en los aspectos funcional y técnico, a nivel informático y de recursos humanos, para que gestionen mejor sus sistemas de planificación de empleados.

Agustín Sáez, el mendocino que recorrió 79 países, Italia.jpg Agustín en Italia. Actualmente trabaja para el grupo Christian Dior y vive en Francia. Foto: Agustín Saéz

Los argentinos, los reyes del carisma y el chamuyo

Agustín contó cada vez que vuelve a la provincia la ve diferente, con cambios pronunciados.

"Ahora estuve, en Jujuy, en Salta, en el resto de Argentina, que también me gusta conocer el país y veo que Mendoza está avanzando bastante bien en el sentido de infraestructura, de inversión, de servicios públicos. En Ciudad de Mendoza, comparado con el norte argentino, con el resto de Sudamérica, estamos formidablemente lejos a nivel de progreso, de desarrollo a nivel de servicios básicos, de educación", sostuvo.

El joven dijo que una de las cosas que más le gusta de Argentina es la forma de ser de la gente.

"Los argentinos tienen una forma de ser que no se encuentra, el chamuyo y el carisma, la forma de entrar en contacto con una persona, de caerle bien a alguien. A mí me pasa que los mendocinos y los argentinos en general me caen mucho mejor y puedo entrar en confianza", agregó Agustín.

Destacó que la cultura es extrovertida y en el extranjero cualquier argentino lo ven como a una persona abierta, que trabajan y están en permanente crecimiento, buscando perfeccionarse.