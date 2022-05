Giuliana Lucoski ya dijo algunas palabras y su hermano aseguró que recuerda todo

Giuliana Lucoski (29).jpg Giuliana Lucoski mejora y ya está en sala común del Hospital Central. Foto: Instagram Giuliana Lucoski

Uno de los aspectos más importantes es que mejora su respuesta neurológica paulatinamente, y avanza con la rehabilitación. Aseguraron que sigue bajo estricto seguimiento médico de las diferentes especialidades, y que su pronóstico sigue siendo reservado, a pesar de haber salido de terapia intensiva.

Giuliana Lucoski ingresó al Hospital Central en la tarde del domingo 8 de mayo, luego de chocar la moto Ducati contra un VW 1.500, en Luján, por donde viajaba junto a su novio Ricardo Luna, de 46 años. Los médicos la recibieron con un paro cardiorrespiratorio, y la reanimaron. Además, tenía múltiples fracturas y heridas en sus pies, cadera, brazos y sobre todo en la cabeza.

► TE PUEDE INTERESAR: La Fiscalía de Estado pidió el informe ambiental de El Azufre a la municipalidad de Malargüe



Giuliana Lucoski preguntó por su novio Ricardo Luna

El sábado pasado iba a ser la boda, para la cual ya tenían todo organizado. Solo faltaban los detalles finales. Pero tres semanas antes fue cuando tuvieron el accidente que dejó a la ex reina Nacional de la Vendimia 2016 internada en gravísimo estado en terapia intensiva, mientras que el cirujano estuvo una semana en sala común con varias fracturas, pero fuera de peligro.

Giuliana Lucoski y Ricardo Luna6.jpg Foto: Instagram Giuliana Lucoski

Luna fue imputado por lesiones graves culposas por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta, y se determinó que en el momento del accidente tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre, que no le argavaba su situación procesal, por lo que quedó en libertad.

Cuando le dieron el alta fue a ver a Giuliana, quien estaba inconsciente y su vida pendía de un hilo. Nicolás Lucoski, hermano de la ex reina, contó en ese momento, que la visita de Luna le había hecho bien, pero luego el muchacho aseguró que Luna no iba a pasar a verla hasta que ella no pidiera por él.

El lunes, el mismo Nicolás detalló que Giuliana preguntó cómo estaba Ricardo Luna, y le contaron toda la situación.

► TE PUEDE INTERESAR: El ministro de Gobierno Víctor Ibañez quedó en el ojo de la tormenta por el subsidio a Bonarrico