Colocar bandas elásticas en las cerdas de la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Justamente, esta carga actúa como un imán potente para partículas que normalmente son difíciles de capturar, como el cabello humano, el pelo de las mascotas y las micro-pelusas que suelen quedar suspendidas en el aire o esparcidas por la habitación.

Si tienes mascotas, sabrás que el pelo suele enredarse en la escoba o simplemente volar de un lado a otro. La goma de las bandas elásticas atrapa estas fibras de inmediato.

bandas elasticas Las bandas elásticas pueden servir para mucho más que el ejercicio.

Por otro lado, este truco de limpieza ayuda a peinar las fibras y extraer la suciedad incrustada que incluso las aspiradoras potentes pueden pasar por alto.

Por último, tienes que saber que las bandas elásticas mantienen las cerdas más unidas y compactas, evitando que el polvo "salte" y se disperse por los muebles mientras barres.

Paso a paso: cómo realizar este truco de limpieza

Para obtener los beneficios mencionados en tu casa, debes seguir los pasos que se muestran a continuación: