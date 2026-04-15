Colocar bandas elásticas en las cerdas de la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el mundo de los trucos de limpieza, a veces las soluciones más simples son las más efectivas. Uno de los hacks que se ha vuelto viral recientemente consiste en colocar bandas elásticas o ligas en las cerdas de la escoba.
Aunque parezca una práctica extraña, lo cierto es que este truco de limpieza tiene beneficios prácticos que transformarán la forma en que mantienes los suelos de tu casa.
Para qué sirve colocar bandas elásticas en las cerdas de la escoba
La razón principal por la que este truco de limpieza funciona es la física. Al colocar bandas elásticas alrededor de las cerdas de tu escoba, se genera electricidad estática mediante el roce con el suelo.
Justamente, esta carga actúa como un imán potente para partículas que normalmente son difíciles de capturar, como el cabello humano, el pelo de las mascotas y las micro-pelusas que suelen quedar suspendidas en el aire o esparcidas por la habitación.
Si tienes mascotas, sabrás que el pelo suele enredarse en la escoba o simplemente volar de un lado a otro. La goma de las bandas elásticas atrapa estas fibras de inmediato.
Por otro lado, este truco de limpieza ayuda a peinar las fibras y extraer la suciedad incrustada que incluso las aspiradoras potentes pueden pasar por alto.
Por último, tienes que saber que las bandas elásticas mantienen las cerdas más unidas y compactas, evitando que el polvo "salte" y se disperse por los muebles mientras barres.
Paso a paso: cómo realizar este truco de limpieza
Para obtener los beneficios mencionados en tu casa, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Consigue de 3 a 5 bandas elásticas resistentes.
- Colócalas en la parte inferior de las cerdas de tu escoba, a unos 5 centímetros de las puntas.
- Asegúrate de que las bandas estén bien sujetas pero que permitan que las cerdas mantengan cierta flexibilidad.