Giuliana Lucoski pasó a sala común.

El joven contó que su experiencia fue muy mala luego del accidente. "Apenas llegué al hospital me dijeron 'tu hermana no está más', porque llegó sin vida. Yo me desgarré por dentro, sentí el dolor de perder a alguien. Pero al lunes siguiente, cuando la vi, me volvió una fortaleza y dije "va a salir", más allá de que siempre se subestima la positividad cuando ves a alguien tan así, pero es increíble que ahora esté acá. No sé de dónde sacó tanta fuerza. Sé que ha estado toda la provincia pendiente, rezando por ella, mandando buena energía.