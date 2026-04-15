Corea del Sur dona un buque de guerra de alta tecnología a un país latino y transforma su poder naval

No es un buque nuevo ni de combate directo, sino una plataforma robusta reutilizada que aún conserva capacidad tecnológica relevante para patrullaje avanzado. La entrega de Corea del Sur incluye entrenamiento y soporte técnico. En el fondo, es diplomacia naval.

Buque (2)

Diplomacia de defensa y proyección internacional

El arribo del BAE Jambelí refuerza de manera directa la capacidad de Ecuador para enfrentar amenazas como el narcotráfico y la pesca ilegal en el Pacífico, dos problemáticas que afectan de forma constante sus rutas marítimas.

La incorporación de este buque de Corea del Sur también amplía la presencia naval del país dentro de su zona económica exclusiva, con especial relevancia en áreas estratégicas y sensibles como el entorno de las islas Galápagos, donde la vigilancia es clave para la protección de recursos naturales.

Este buque resalta por