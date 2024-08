Federico Cócola lo dejó todo para apostar por la artesanía en cuero y ser soguero en pleno siglo XXI

Federico Coccola,Artesano.jpeg A los 41 años, casado y con dos hijos, Cócola fundó su emprendimiento como soguero y acaba de exponer sus artesanías en La Rural. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El artesano mendocino fue seleccionado para exhibir sus productos en el Cuarto de las Sogas de La Rural, en el marco de la 136° edición de la exposición gaucha y ganadera que se realizó el mes pasado en ese predio ferial de Buenos Aires.

Bajo el sello de F. Cócola Hecho a Mano en Argentina-, hasta esa exposición anual, la más grande y destacada del país, llevó unas chasquillas y unas saleras cuyanas. Y recogió elogios y admiración por su labor donde el cuero crudo es protagonista.

Hace artesanía en cuero de forma autodidacta

Autodidacta, en Fede Cócola se advierte que las pasiones mueven montañas. Desde sus años de juventud, cada tiempo libre lo dedica a comprar libros, mirar videos y tomar capacitaciones sobre el arte del cuero y las sogas; con las manos curtidas para superarse cada día y brindar diseños originales a sus clientes, desde una vaina o un mate hasta una rienda trenzada para caballos.

"Me gusta buscar que mis productos tengan esa identidad relacionada al mundo del vino, porque soy mendocino y me gusta mostrarlo así", dice al exponer en sus redes una hebilla con diseño de una hoja de parra. Sin embargo hay algo más detrás de este hombre que admite que no fue fácil dejar un trabajo seguro para apostar a lo que más le entusiasma en la vida. "No quiero quedarme con la duda de no intentarlo", anticipa en la charla.

-¿Cuándo surgió tu pasión por el cuero, por el mundo de la artesanía?

-Mi pasión por el cuero surge porque con mi papá y mi abuelo íbamos seguido al campo, así que tuve esa cultura de campo. Siempre me apasionaron los caballos. Cuando era adolescente, tenía 16 años, una vez fuimos a un campo con mi abuelo y un hombre sacó un tiento a pulso con un cuchillo y un pedazo de cuero; eso me llamó muchísimo la atención, me impactó mucho su habilidad. Él creo que se dio cuenta porque después le recomendó a mi papá que me comprara un libro que se llama "Trenzas gauchas". Sin saber nada, leí el libro y después di con un muchacho que me enseñó a sacar tientos y a empezar a hacer mis primeras cosas, a romper mucho cuero durante mucho tiempo.

Federico Coccola,Artesano (10).jpeg Fede Cócola superarse cada día con diseños originales para una vaina, un mate o una rienda trenzada para caballos. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

-¿Qué es ser soguero? ¿Cómo te formaste en este arte?

-En esa época todavía no había internet, me apoyé mucho en libros, había algunos foros para hacer consultas. La artesanía llegó a través de cintos o billeteras que me pedían. Traté de que sea un hobby rentado, así sacaba plata para mantenerlo, para seguir comprando herramientas y materiales. Fue lo que hice todo este tiempo. Siempre he sido muy curioso de esta artesanía que me encanta. Entonces voy preguntando, incursionando en técnicas. Cuando uno demuestra que tiene pasión, siempre da con gente buena que enseña, que da una mano sin nada a cambio. Así fui entrando en el mundo de las artesanías, a través de las sogas.

Federico Coccola,Artesano (15).jpeg Cócola es autodidacta y se esfuerza por aprender cada día nuevas técnicas para el trabajo artesanal de sus productos en cuero. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para reflejar su dedicación silenciosa que hoy alza la voz, Federico Cócola explica: "Ser soguero es un oficio, a través del cual el hombre se dedica a trabajar el cuero crudo, como se lo saca del animal, sin ningún tratamiento químico más que el secado y el lonjeado para sacarle el pelo al cuero. Entonces el oficio está ahí, en aprender a trabajar el cuero crudo".

Y distingue que "en la zona de la pampa húmeda se denomina soguero a los inmigrantes que hacían trenzados para las sogas de los barcos. En el norte argentino se los llama guasqueros y en nuestra región son trenzadores".

-Cómo te definirías hoy?

-Soy autodidacta y siempre busco hacer cada vez mejor mi trabajo, no me quedo con que ya lo sé hacer. Pongo mi pasión en mis manos porque me gusta mucho la soga, soy soguero, trabajo el cuero crudo; soy talabartero porque me encanta también el cuero curtido y hacer cosas de talabartería, de marroquinería. Platero no soy pero me gusta la platería también.

En la Expo Rural con artesanías bien cuyanas

-¿Cuál es tu relación con el campo?

-Te diría que mi relación con el campo es directa. Me levanto y me acuesto pensando en qué puedo mejorar, en qué tipo de rienda o de cabezal puedo hacer para un caballo, cómo mejorar para hacer una buena vaina para algún criollo, o un buen tirador. Siempre me gusta tener el campo cerca, a través del mate, a través de la música, a través de las tonadas. Es algo muy pasional lo mío.

Federico Coccola,Artesano (3).jpeg Su relación con el campo dice que es directa. Y el trenzado gaucho, o las sogas campestres, es lo que más le apasiona. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

-¿Cómo se llega a participar de la Expo Rural de Buenos Aires?

-Me contactaron por correo, por mail. Te dan un determinado tiempo para presentar las piezas que quieras llevar. Ellos hacen una selección para ver si estás apto para el nivel de la exposición y ahí recién te dan el OK para entrar. La exposición fue en el Cuarto de las Sogas que es el museo gaucho que está adentro de La Rural. Es un predio donde exponen todos los sogueros invitados. Son vitrinas donde cada uno exhibe sus piezas que ya pasaron por la admisión de los organizadores. Es por exposición y por competencia, yo fui directamente a exposición porque iba con prendas muy cuyanas y no tenían con quién compararme. Llevé unas chasquillas y unas saleras cuyanas.

Artesanias en La Rural de Federico Cócola.jpeg Unas chasquillas y unas saleras cuyanas, entre otros productos, expuso el mendocino Federico Cócola en la Expo Rural de Buenos Aires. Foto: Gentileza Federico Cócola

-¿Fuiste el único mendocino?

-No fui el único mendocino, también estuvo convocado Juan Muñiz que es de Chacras de Coria y tiene un nivel excelente.

"El cuero me da paz"

-¿Qué te da el cuero que no te de otro material para crear tus trabajos artesanales?

-Ya rompí mucho cuero y aprendí a trabajarlo, es algo que me apasiona y siempre estoy tratando de innovar y perfeccionarme. El cuero me da paz, me da mucho amor por lo que hago.

Federico Coccola,Artesano (5).jpeg En su taller no hay cabida para otro tipo de herramientas y prendas que no sean referidas a la artesanía en cuero. Este material le da "paz". Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

-¿Cuál es tu mirada acerca del sector de las artesanías en Mendoza? ¿Se han expandido las ferias? ¿Hay salida laboral?

-Qué pregunta esta... creo que se le tendría que dar mucha más exposición a los artesanos relacionados a lo regional. Tenemos muy buenos artesanos, mucho recurso en el mundo de las artesanías que debería estar más explotado; no estoy de acuerdo con la políticas que lleva adelante el Gobierno en cómo los muestra y expone sus trabajos. Hay mucho nivel que estaría bueno mostrarlo de otra forma. Mendoza es cuna libertadora de América y tenemos mucha cultura que mostrar.

-¿Cómo afecta la crisis a tu rubro específico, sobre todo al cuero?

-El cuero tuvo una crisis muy grande en pandemia, porque los frigoríficos tiraban el cuero y no se conseguía material, fue medio caótico. Recién ahora está apareciendo buen material.

