Una artesana mendocina revive una técnica milenaria y crea lámparas y fogoneros con piedras naturales

Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (16).jpg Su pasión por las manualidades comenzó hace 15 años. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El comienzo de Piedras del desierto

"Hubo un tiempo que me cansé. Empecé a ayudar a mi marido, que es contador y en la pandemia me dio nostalgia, miré este cuadro que hice la primera vez y quise retomar, pero no sabía qué, quería hacer algo nuevo", dijo Laura a Diario UNO.

Encontró la técnica terrazo investigando por internet, "me llevó un año indagar, me impactó, me enamoré", confesó. Aprendió de un profesor mexicano, hizo un curso online, pero luego decidió adaptar la técnica a su gusto.

Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (4).jpg "En la pandemia me dio nostalgia, miré este cuadro que hice la primera vez y quise retomar", Dijo Laura. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Le costó elegir el nombre del emprendimiento, lo que estaba segura es que quería uno que representara las piedras que utiliza para sus artesanías. Se creó el Instagram y empezó la venta a amigos y familiares, luego a hacer ferias para mostrar sus productos.

"Me encantó contactar con la gente, explicarles la técnica porque no la conocen, no es muy común y ahora trato de estar en la feria del parque San Martín una vez al mes", dijo Laura.

Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (14).jpg Encontró la técnica terrazo investigando por internet, "me llevó un año indagar, me impactó, me enamoré". Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Agregó que las ventas han mejorado un montón, los turistas le compran mucho. Lo que más se venden son las lámparas de sal pero los fogoneros, es lo que más llama la atención.

Fogoneros de 25cm de diámetro por 9cm vale $35.000.

de 25cm de diámetro por 9cm vale Bandejas cuestan entre $4.900 y $5.500.

cuestan entre Platos valen entre $4.200 y $4.900.

valen entre Lámparas de sal del Himalaya cuesta entre $18.000 y $32.000.

Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (8).jpg Lámparas de sal del Himalaya cuesta entre $18.000 y $32.000. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Cómo es el procedimiento de la técnica terrazo

Compra piedras de mármol naturales que vienen de diversos colores, negro, gris, blanco, verde oscuro, que generalmente son de Mendoza y a veces de San Juan. Vienen pequeñas como un grano de arroz y medianas de dos centímetros.

Se ponen dos porciones de piedras y una de cemento blanco, que tiene otra textura que el cemento común y es mucho mejor para las artesanías. Se le pone agua, se prepara una pasta, se pone en un molde, hay que esperar que se seque uno o dos días. Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (10).jpg Los platos valen entre $4.200 y $4.900. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO Se lo saca del molde, se cura con agua algunos días para que se endurezca. Cuando ya está curado, se pule con una amoladora.

Laura Bonasera, Piedras del desierto hace artesarnías con la técnica terrazo (13).jpg Los fogoneros de 25cm de diámetro por 9cm vale $35.000. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

"A mí me encanta lo que hago, toda mi casa está hecha con estas técnicas, me encanta que los adornos estén hechos por mí y que a otra gente le guste lo que hago, es muy lindo. Es algo tuyo que va a estar en otro hogar, estás en un pedacito de la casa de alguien", sostuvo Laura.

Añadió que es un trabajo muy fuerte y muy sucio porque hay que usar la amoladora para pulir. "Tengo que hacerlo afuera con frío, con calor, pero, después cuando veo el trabajo terminado, vale la pena", cerró.