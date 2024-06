Mendocino premiado en Cannes reveló cómo es hacer cine con Inteligencia Artificial

Macchia corto2.png En "Robort", las imágenes en movimiento, las voces, la música, los efectos de sonido, todo se creó usando la Inteligencia Artificial generativa.

"Soy de Godoy Cruz, estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad de Mendoza. A los 28 años me fui a España con una beca para hacer un Master en Producción Audiovisual Digital en Barcelona, también estudié Cine y Edición. Luego me fui a vivir a Buenos Aires y hace dos años con mi esposa nos mudamos a Miami, Estados Unidos, por una oportunidad laboral que le surgió a ella", se presenta Juan Sebastián Macchia al brindar esta entrevista con Diario UNO.

Su habilidad casi innata para desarmar y rearmar aparatos electrónicos lo llevaron a hacer la secundaria en una escuela técnica y más tarde a elegir su profesión. Sin embargo, el cine y la música terminaban en la ingeniería de forma natural hasta que en Miami descubrió las posibilidades de creación artística que le brindaba la Inteligencia Artificial.

De hecho, compara el proceso de realización de su corto al de una película animada, un proceso al que describe poco sencillo y bastante artesanal, a diferencia de lo que se pueda pensar sobre un trabajo con Inteligencia Artificial.

►TE PUEDE INTERESAR: Los pormenores de la película que triunfó en Cannes gracias al apoyo económico de Mendoza

El cine con Inteligencia Artificial no es "soplar y hacer botella"

-¿Por qué estudiaste ingeniería electrónica? ¿Cómo llegaste a vincularla con el cine, o cuál de ambas pasiones surgió primero en vos?

-Mi papá era un cineasta amateur, hacía películas en Súper 8 y desde muy chico lo ayudaba a empalmar las películas, todo muy analógico, las películas no tenían sonido por lo que había que pegarle la cinta de sonido aparte, todo muy artesanal. En casa había muchos equipos para hacer las películas, cámaras, grabadores, discos en vinilo con efectos de sonido. Me involucré mucho con todo eso, con la parte técnica, desarmaba cacharros, me gustaban los aparatos así que me inscribieron en una secundaria técnica en Luján de Cuyo y luego estudié Ingeniería. Mi idea era especializarme en sonido, pero terminé involucrado también en la parte de video.

-¿Cómo fue hacer un corto con IA? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el proceso creativo y de producción para concretrarlo? ¿Cúanto se diferencia de la realización de un corto con artistas o personas físicas?

-Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es algo sencillo ni rápido; la IA no hace todo, hay que estarle muy encima, no es poner un "prompt" y sale la película. Es un proceso bastante artesanal que involucra el uso de muchos modelos de IA. En mi caso trabajo con una especie de "dogma": todo lo que se ve y se escucha tiene que estar creado con una IA generativa. Las imágenes en movimiento, las voces, la música, los efectos de sonido, todo se crea usando Generative AI. Utilizo muchos modelos, algunos los programo, otros son modelos que me dan para probar que aún no están abiertos al público, y también los conocidos (Midjourney, PikaLab, etc.).

Al contrario de lo que mucha gente piensa, hacer un corto con IA no es algo sencillo ni rápido; la IA no hace todo, hay que estarle muy encima, no es poner un "prompt" y sale la película. Es un proceso bastante artesanal. Al contrario de lo que mucha gente piensa, hacer un corto con IA no es algo sencillo ni rápido; la IA no hace todo, hay que estarle muy encima, no es poner un "prompt" y sale la película. Es un proceso bastante artesanal.

-Para el guion en general no utilizo IA, solo algunas veces como una especie de asistente creativo pero son pocas. Luego defino una estética, la fotografía. En el caso de "Robort" tiene un estilo de película clásica coloreada. A partir de ahí sigo con el diseño de los personajes, las locaciones, las voces, la música, etc. Es un proceso distinto a trabajar con personas físicas, lo veo más similar al proceso de creación de películas de animación.

►TE PUEDE INTERESAR: En menos de un año, 10 películas se filmaron en Mendoza con apoyo estatal y una llegó a Cannes

Macchia corto.png Robert es el protagonista de "Robort", el corto de Macchia que tiene una estética retro para los personajes humanos. Gentileza Juan Sebastián Macchia

-¿Cómo definirías a “Robort”? ¿Qué mensaje desea transmitir el corto?

-La temática es muy actual: la tecnología empieza a desplazarnos de nuestros trabajos y atravesamos un proceso de adaptación y cuestionamiento de nuestra identidad. Creo que la película gusta por eso, la gente empatiza con Robert y su resiliencia ante el avance de los robots (¡y con un final feliz!). La idea de hacer que parezca una película antigua y los robots estén representados con una estética retrofuturista, también le da un tono de comedia.

Embed

Después de Cannes, su corto competirá en otros festivales

-¿Cómo se dio ingresar a una de las competencias en Cannes?

-Mis cortos venían teniendo muy buena aceptación en YouTube. Había hecho uno el año pasado que se llama "Punk Sinatra" que funcionó muy bien, me escribió mucha gente ya que lo estaban exhibiendo en festivales chicos o en escuelas de cine. Recién este año se comenzaron a hacer festivales más grandes dedicados a films hechos con IA. A "Robort" lo seleccionaron primero en el BAIFF AI Film Festival que se celebra en Venecia en setiembre. Luego me avisaron que había sido nominado en este evento en Cannes, el AI Film Awards Cannes, que se hace en el marco del festival de cine. Además está también seleccionado en otro festival en China, denominado AI ARTIST, que se hace también en setiembre.

-¿Sentiste que tu corto tenía posibilidades de ganar o te tomó por sorpresa el premio en Cannes?

-Sí, suponía que tenía posibilidades de ganar porque, a diferencia de otros cortos que estaban nominados, el mío cuenta una historia. Los otros cortos que pasaron eran más abstractos, con una estética más moderna, típica de la IA generativa. La IA seguramente va a empezar a utilizarse en el mainstream dado que permite ahorrar dinero y hacer más eficientes algunos procesos. Hay mucha discusión en el tema legal todavía, en cómo se va a manejar el copyright, lo que lo hace aún un tema controversial. Es algo que recién está comenzando, muy nuevo, pero a la vez avanza rapidísimo.

Macchia2.JPG Macchia junto a su equipo posan con la estatuilla del AI Film Awards Cannes, hace un par de semanas. Gentileza Juan Sebastián Macchia

-¿Qué oportunidades de creación pensás que te brinda el arte fusionado con la tecnología?

-Muchísimas, la tecnología al servicio del arte es súper potente, y en el caso de la IA posiblemente la más potente en la historia del uso de la tecnología en el arte.

La Inteligencia Artificial llegó para redefinir el arte

En este sentido, Juan Sebastián Macchia cuenta en sus redes que está enfocado en integrar la Inteligencia Artificial con la creación de contenido audiovisual, y para ello se propone incursionar en "aplicaciones transformadoras de IA que mejoren la realización cinematográfica, superando los límites de cómo creamos, percibimos y experimentamos el cine y el sonido". Asegura el cineasta: "La IA remodelará nuestros paisajes creativos y redefinirá el arte de contar historias".

Dice estar "encantado de ser parte de esta ola pionera de cine generado por IA" que de un tiempo a esta parte se viene imponiendo en la industria audiovisual y que ya empieza a ocupar su lugar en los festivales internacionales.

-¿Cuál es tu mirada acerca de la IA, sus ventajas y los riesgos que pueda provocar al momento de la creación del artista?

-Tengo una mirada súper positiva al respecto. No veo la IA como una amenaza de reemplazo de la creatividad humana sino todo lo contrario, la veo como una herramienta que la potencia. Hay algunas cuestiones éticas asociadas, como los deepfake o usar la imagen de alguien, la voz de alguien con las que sí va a tener que existir algún tipo de regulación; pero más allá de eso, me parece una herramienta súper poderosa.

No veo la IA como una amenaza de reemplazo de la creatividad humana sino todo lo contrario, la veo como una herramienta que la potencia. No veo la IA como una amenaza de reemplazo de la creatividad humana sino todo lo contrario, la veo como una herramienta que la potencia.

-Su beneficio en ahorro económico y de tiempo, ¿hace que la IA empiece a imponerse en el mundo del cine o de la música o de otras artes a mayor velocidad?

-Sí, no tengo duda de que la IA estará presente en todos lados, eso es inevitable. El cine y la música son arte pero también forman parte de un negocio, y como todo negocio, si hay algo que hace ahorrar dinero se va a usar. En dos años vamos a tener un hit musical generado íntegramente con IA, y la verdad que no lo veo tan aterrador, seguramente volvamos a agarrar instrumentos y a juntarnos a tocar en vivo.

Macchia.JPG Después de triunfar en Cannes, el cortometraje del mendocino también competirá en Venecia y China. Gentileza Juan Sebastián Macchia

-¿Cuánto falta para demistificar la IA de prejuicios que dicen que viene a reemplazarnos?

-La IA seguramente va a hacer algunos trabajos de los que hoy hacemos, pero eso no es necesariamente algo negativo. La creatividad humana para mí va a ser más necesaria aún y eso es irremplazable.

-¿Cómo ves la Argentina en este sentido a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo?

-En Argentina hay unos artistas espectaculares haciendo cosas con IA. Creo que se va a adoptar antes en Argentina que en Estados Unidos, como lo hemos hecho en muchísimas otras ocasiones por la capacidad de adaptación que tenemos los argentinos. La IA generativa está hoy al alcance de todos y los argentinos somos especialmente creativos con el uso de ese tipo de herramientas.

El costado musical de Macchia y su proyecto documental

-¿Cómo sigue tu año, en qué estás trabajando ahora?

-Estoy terminando un corto de 20 minutos, se llama "Yes, A.I. will save music" y desarrolla la hipótesis donde la IA puede salvar lo monótona que se ha convertido la música hoy. Es un documental que muestra los grandes momentos disruptivos en la música hasta llegar a la IA. Después de eso revisaré varias ideas que tengo anotadas y trabajaré con la IA para ver si alguna tiene potencial.

Estoy trabajando en un documental donde la IA puede salvar lo monótona que se ha convertido la música hoy. Estoy trabajando en un documental donde la IA puede salvar lo monótona que se ha convertido la música hoy.

-Es que además sos músico…

-Estudié música desde muy chico, a los 4 años mis padres me inscribieron en cursos de música. Toqué algunos años los sintetizadores en la banda GulaFunk en Mendoza, una banda bastante conocida a finales de los '90, principios del 2000. Nunca dejé de tocar, desde hace unos años me enfoqué más en la guitarra pero también uso bastante el sampler y discos de vinilo. Tengo mi bandcamp donde ocasionalmente subo discos.

Macchia corto1.png Una historia de resiliencia, identidad y espíritu humano en medio del auge de la tecnología cuenta "Robort", de Juan Sebastián Macchia. Gentileza Juan Sebastián Macchia

-¿Creés que “Robort”, así como otras producciones cinematográficas que aplican la IA, llegarán en 2025 a los Premios Oscar?

-No sé si tan pronto pero en algún momento seguro van a incluir la categoría IA Film en los Oscars, así como existe la categoría Animation Film.