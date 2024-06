Un mendocino recorrió 250.000 km en moto, conoce 90 países y Mongolia es su próximo destino

Gabriel Vissio, mendocino en ACRÓPOLIS, ATENAS, GRECIA.jpg Gabriel Vissio recorre el mundo solo hace 13 años en su moto. Acrópolis, Atenas en Grecia.

Cómo empezó la travesía en "La Niña"

Desde que Gabriel tenía seis años era fanático de la geografía, sabía ubicar en un mapa países y capitales, conocía las banderas de cada uno y sueño era "ser viajero". Comenzó a viajar joven por Sudamérica, a los 24 se fue a vivir a Europa, en donde vivió 14 años entre Roma, la isla de Lanzarote, islas Canarias y Londres. Viviendo en el viejo continente pudo conocer 30 países.

Admite que no tiene pareja ni hijos porque sabía que su destino no se lo permitía. Estuvo con una joven muchos años cuando vivía en Roma, pero se separó porque quería viajar.

En 2009 se fue a vivir a Colombia, estuvo un año y volvió a Mendoza, luego de una década que no volvía a la provincia. "Fue lindo ver mi tierra, ver a mi gente, pero le llamo, el mal del eterno viajero y una vez que te acostumbras a dar tumbos, es difícil dejarlo, ese estilo de vida es adictivo", confesó Gabriel.

Gabriel Vissio, mendocino en GRAND CANYON, USA.jpg Desde que Gabriel tenía seis años era fanático de la geografía. Grand Canyon, Estados Unidos.

Se propuso salir en una moto con 40 años, su mejor amigo, tenía una Yahama YBR 125cc modelo 2007 y se la vendió a un buen precio y estaba como nueva. La denominó "La Niña" por dos motivos; por lo chica que es y porque fue el nombre de una de las carabelas de Colón, que fue la única que hizo dos viajes y la que más kilómetros recorrió.

"Me hubiera gustado tener una moto más grande, yo soy un motociclista desde jovencito, pero en Argentina es muy alto el costo de las motos", dijo Gabriel. Sin embargo, el tamaño de la moto le resultó favorable con el tiempo; para viajar con bajo presupuesto es ideal porque gasta muy poco y es muy fiable.

Gabriel Vissio, mendocino en RUTA DEL PAMIR, TAJIKISTÁN.jpg Gabriel junto a "La Niña" en la Ruta del Pamir, Tajikistán.

De qué trabaja y en dónde vive

Emprendió la travesía con 2.000 dólares. Gabriel no tiene recursos fijos, se las rebuscó con diferentes trabajos donde estaba: camping, hostel, pintando casas, en la construcción, jardinería, haciendo artesanías, vendiendo pulseras, imprimiendo fotos.

La mayor parte del tiempo acampa, pero es socio de motoclubes, que son motociclistas independientes que lo alojan en diferentes partes del mundo y lo ayudan. En ciudades donde es imposible acampar, busca hostels compartidos, que son baratos.

Gabriel Vissio, mendocino en CON VALENTINO ROSSI EN AUSTIN, USA.jpg Gabriel junto a Valentino Rossi en Austin, Estados Unidos.

La moto tiene un baúl grande atrás y a los costados dos maletas laterales plásticas, detrás suyo lleva un bolso grande y delante un bolso pegado con imanes al tanque. Lo que más espacio le ocupa son los repuestos, herramientas, la tienda de campaña, la bolsa de dormir y una hamaca para los lugares donde hace mucho calor; el hornillo para cocinar y los utensilios.

Como el espacio es tan limitado, de ropa lleva un par de botas de trekking y un par de sandalias para la playa o el río, dos pantalones, algunas camisetas, algunos calzoncillos y va lavando permanentemente para no cargar mucho peso.

Gabriel Vissio, mendocino en ESTEPA DE KAZAJISTÁN.jpg La moto tiene un baúl grande atrás y a los costados dos maletas laterales plásticas. Estepa de Kazajistán.

El primer viaje en moto y la proyección a futuro

El comienzo de su viaje en moto fue por América y subió desde Argentina hasta Alaska. Estuvo en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México hasta hacer la mítica Ruta 66 y llegar a "La Última Frontera" en Alaska, Estados Unidos.

"Hice un recorrido muy loco, pegué 90.000 kilómetros cuando se puede hacer en 15.000 o 20.000 porque viajé cuatro años. Fue muy relajado porque avanzaba cuando iba consiguiendo dinero, iba conociendo amigos, surgió algún amorío y me demoré mucho tiempo", explicó. Desde Alaska la moto fue hasta Seattle, al norte de Estados Unidos y desde allí en un contenedor, salió en un barco hacia Alemania en el 2015.

Gabriel Vissio, mendocino en RUTA 66, ESTADOS UNIDOS.jpg El comienzo de su viaje en moto fue por América, subió desde Argentina hasta Alaska.

Europa la conoce de punta a punta, hasta los países más chicos, más extraños, como las Islas Feroe e Islandia, o países que no están reconocidos como Transnistria, que está dentro de Moldavia.

"El objetivo es visitar la mayor cantidad de lugares posibles, es un poco utópico en la época que vivimos porque hay países que no permiten entrar con tu propio vehículo, otros que no están dando visa. El mundo se ha vuelto un poco complicado, muy burocrático", afirmó Gabriel.

Gabriel Vissio, mendocino en ISLANDIA.jpg Europa la conoce de punta a punta, hasta los países más chicos como Islandia.

Actualmente está en Rusia, por cruzar a Mongolia, su idea es recorrerlo de oeste a este y luego debe volver a Rusia. Gabriel contó que su idea inicial era ir a China, pero sólo se puede entrar en un vehículo propio si se contrata a un guía y se abonan 3.000 euros, por lo que no podrá ingresar.

Otra de sus posibilidades era ir hasta Vladivostok, la última ciudad de Rusia enfrente de Japón, y poder cruzar. Sin embargo, ahora los rusos están vedados y no pueden llegar barcos ni contenedores rusos a Japón y no puede mandar la moto. Finalmente decidió regresar a Europa y desde España poder cruzar a Marruecos para recorrer África, concretando el cuarto continente en "La Niña".

Gabriel Vissio, mendocino en SAMARCANDA, UZBEKISTÁN.jpg El mendocino Gabriel Vissio en Samarcanda, Uzbekistán.

Lo que más le gustó, lo más feo y su sueño

"Lo que más me llamó la atención de lo que he visto por su cultura, por su identidad, sus rasgos, es Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán. Son países que eran parte de la antigua Ruta de la Seda, entonces están acostumbrados a la hospitalidad, se la pasa muy bien y hay lugares espectaculares", dijo.

La situación más fea que le tocó vivir fue un accidente que tuvo en Venezuela. Se desbarrancó, estuvo dos meses y medio en rehabilitación porque no podía mover el brazo izquierdo, tenía un esguince de rodilla y de tobillo y estaba totalmente raspado. "Cuando te pasan esas cosas en países que no es el tuyo y que estás pisando por primera vez en tu vida, es bastante complicado", agregó.

¿Cumplió el sueño o todavía no? "No, todavía no. El sueño va a estar cumplido cuando vuelva con la moto a Mendoza. No sé cuándo va a ser, todavía me quedan unos añitos, pero se va a dar", sostuvo.

Gabriel Vissio, mendocino en TOCTOGUL, KIRGUISTÁN.jpg Gabriel confesó que lo que más le gustó fueron los antiguos países de la Ruta de la Seda. Totctogul, Kirguistán.

Viajero y escritor: “El equipaje se acomoda en el camino"

Gabriel es autor de “El equipaje se acomoda en el camino", un libro que relata su travesía en moto por América. Su idea en un principio era escribirlo cuando terminara todo el viaje, pero un amigo lo animó a hacerlo por partes para recaudar fondos para poder seguir con el viaje.

"Le hice caso y durante la pandemia, después de todo lo malo, la parte buena fue que ese tiempo que tuve que estar parado, lo pude aprovechar para terminar el libro, que es la descripción de la parte americana del viaje, es el relato desde Mendoza hasta Deadhorse o Crudo Bay que es el Alaska, el Océano Ártico. Son las vivencias", explicó Gabriel.

Gabriel Vissio, mendocino en DALTON HIGHWAY, ALASKA.jpg Gabriel es autor de “El equipaje se acomoda en el camino", un libro que relata su travesía en moto por América.

"El título de mi libro hace referencia a que hay mucha gente que sueña con un viaje y no se anima porque quiere tener todo, todo en su lugar, todo lo que cree que necesita, para sentirse seguro; pero eso es utópico, nunca vas a tener todo lo que necesitás. El día que largues porque creas que tenés todo, te va a pasar algo inesperado", reflexionó.

Gabriel agregó que no solamente el equipaje físico debe acomodarse en el camino, sino el espiritual, el moral y las cosas se tienen que ir acomodando a medida que van sucediendo. "Hay que atreverse y las cosas se van dando. Si me hubieran contado las cosas que me iban a pasar durante este viaje antes de haberlo comenzado, hubiera dicho que no podía ser cierto".

Gabriel Vissio, mendocino en MACHU PICHU, PERÚ.jpg "Hay que atreverse y las cosas se van dando", aseguró Gabriel.

