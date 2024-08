Víctor Fayad asumió que con el RIGI esperan "generar riqueza" más que aumentar la recaudación

El funcionario -que maneja la caja del Gobierno mendocino desde la gestión de Rodolfo Suarez- se encargó de rescatar que el Estado viene generando condiciones para atraer inversiones, y entre ellas marcó el mentado orden en el gasto y la baja continua de las alícuotas desde hace 8 años.

Eso, definió, pone a Mendoza como una jurisdicción amigable con las nuevas inversiones.

Marcó que recientemente se han confirmado grandes inversiones en materia energética, que no están bajo el régimen del RIGI, pero por poco, porque "en total se han anunciado inversiones por encima de los 600 millones de dólares, pero al ser proyectos separados, ningún proyecto solo alcanza el umbral de los 200 millones de dólares que exige el RIGI. Quizá pueda haber algún tipo de inversión por el desarrollo incipiente en la mina de potasio".

Recordó que el régimen exige que en la mayoría de los casos el 40% del monto mínimo, es decir, el 40% de los 200 millones que son 80 millones de dólares, se alcancen durante los primeros dos años y admitió que eso vuelve complejo que aparezcan ese tipo de inversiones en otra área que no sea la energética, la minera o la petrolera.

De igual manera, reconoció que aun con aquella política impositiva mendocina, e incluso con el RIGI vigente, no alcanza para garantizar futuras inversiones y le apuntó a la macroeconomía y a la necesidad de salir del cepo.

"Todas estas son condiciones necesarias pero no suficientes para que la inversión ocurra. Tenemos un problema de inversión de tal magnitud que el gobierno nacional ha diseñado este régimen que es muy beneficioso para quienes quieran invertir, porque evidentemente el problema de que la Argentina no crece tiene grandes raíces en la falta de inversión".

Críticas del PJ por adherir a un régimen que la Nación aún no reglamentó

Este martes, el oficialismo mendocino logró aprobar la adhesión al RIGI con 24 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Senadores. Entre los que votaron en contra hubo senadores del PJ, de La Unión Mendocina y del Partido Verde.

El senador Ariel Pringles, de La Unión Mendocina, argumentó su oposición y señaló que “este régimen perjudica a las pymes y crea una competencia desleal. Se debería haber hecho alguna reserva o enmienda para proteger a los pequeños empresarios”.

Las críticas también vinieron desde el Partido Justicialista. El legislador Gerardo Vaquer advirtió sobre los riesgos para la soberanía provincial: “Con esta aprobación, estamos entregando soberanía sobre nuestros recursos naturales. Es preocupante lo que se intenta llevar adelante para cambiar la matriz productiva de nuestra provincia”.

Cristina Gómez, de la misma bancada, cuestionó la equidad del proyecto: “Es una discriminación para el interior de la provincia. Aquí se benefician los grandes inversores, pero se olvida a los pequeños productores”.

Sin embargo, Fayad minimizó las críticas y aseguró que el régimen al que se adhirió Mendoza "es demasiado específico, y preciso".

"Sí quedan cuestiones quizá procedimentales de los organismos, pero las condiciones están lo suficientemente detalladas como para que la provincia, habiéndolas analizado, tenga bien claro de qué se trata. Imagínense que nosotros no vamos a adherir a algo sin conocer qué hay detrás, esto no es un artículo que dice me voy a inventar un RIGI", defendió.