Se dispararon las consultas para comprar propiedades en Mendoza aprovechando el blanqueo

blanqueo compra de propiedades.jpg El sector inmobiliario espera que el auge de las consultas se traslade a la compra de propiedades gracias al nuevo blanqueo de capitales.

El procedimiento implica que aquellos que regularicen montos de hasta 100.000 dólares, no paguen impuestos por hacerlo. "Se puede exteriorizar dinero hasta 100.000 dólares sin costo, con tasa cero, hasta el 30 de septiembre; y ese dinero se puede extraer y aplicarlo a la compra de inmuebles, sean usados o a estrenar", explicó Rosta sobre el objetivo de la norma que ya reglamentó la AFIP.

►TE PUEDE INTERESAR: La oferta de alquileres de casas en Mendoza aumentó el 360% desde diciembre

El sector inmobiliario, entusiasmado con el blanqueo para la compra de propiedades

"Vemos con muy buenos ojos el blanqueo", dijo Rosta a Diario UNO y aclaró antes que nada: "No se trata de dinero sucio sino de dinero con origen lícito que no fue declarado".

Esta medida que busca, por un lado, el ingreso de dólares al sistema y por otro la recuperación de la construcción se suma a la desaparición del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que fue derogado a principios de julio, y a la suba de los mínimos imponibles para bienes personales, que junto al blanqueo fue sancionada en el paquete fiscal. También, otro de los beneficios fiscales es que "después del blanqueo, los inmuebles pagarán menos impuestos".

Ese combo es el que ha generado expectativa en el sector inmobiliario. "Los grandes desarrolladores nunca dejaron de invertir, aunque quizás ahora crezcan un poco más; pero los que han vuelto a jugar son los pequeños, los que desarrollaban complejos de cuatro o cinco departamentos, o barrios chicos, y que habían desaparecido", graficó Rosta sobre el camino de la reactivación.

"Hay muy buenas expectativas porque esto es conveniente, no solo para el que compra, sino también para el desarrollista", apoyó Matías Rigui, corredor inmobiliario.

"La esencia del blanqueo es que no te pregunto de dónde salieron los fondos. La esencia es entrar al circuito y hacer mover el mercado", agregó.

blanqueo compra de propiedades 1.jpg Las inmobiliarias están asesorando a posibles clientes sobre el blanqueo de capitales para la inversión en propiedades.

►TE PUEDE INTERESAR: Las primeras fotos en libertad de los rugbiers franceses que fueron acusados de abuso sexual

En qué consiste el blanqueo para comprar propiedades

La medida fue aprobada en el paquete fiscal en abril, junto con la Ley Bases. Entró en vigencia el 18 de julio tras la publicación de la reglamentación en la resolución general Nº 5.528 del Boletín Oficial.

El blanqueo de capitales permite regularizar hasta 100.000 dólares, euros, cripto, créditos o una sociedad anónima en el exterior, sin costo, hasta el 30 de septiembre; o más de 100.000, si se mantiene el dinero en el sistema financiero (en una Cuenta Especial de Regularización de Activos) hasta el 31 de diciembre de 2025 o se lo invierte en colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía.

"La norma también reglamenta la posibilidad de adelantar el pago de Bienes Personales de 2023 a 2027 con una alícuota de 0,45% por año, lo que beneficia al contribuyente al quedar exento de presentar la declaración jurada hasta 2028 y al lograr estabilidad fiscal (no se podrán cobrar mayores alícuotas durante ese periodo sobre su patrimonio)", informó la AFIP en su momento.

Un punto fundamental de la ley es que libera de cualquier acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas; extingue la acción penal, excepto las iniciadas por particulares que hubieran sido perjudicados; y descarta la aplicación de las presunciones del incremento patrimonial no justificado.

"Este blanqueo es parecido a los otros 10 pero con mejoras sustanciales que lo hacen un poco más creíble, con más medidas de seguridad jurídica y con garantías para que quien apueste, no vaya a tener sanciones en el futuro", señaló Rosta sobre este último punto, que es considerado clave para los inversores.

blanqueo propiedades construccion.jpg

"Una de las cosas que se puede hacer es la inversión en proyectos inmobiliarios con un avance inferior al 50% de la finalización de obra a este momento.

Es importante porque está fomentando de esa manera la finalización de proyectos en pozo y eso va a incentivar mucho a la construcción y a potenciar las obras que se quedaron sin fondos para avanzar", indicó el presidente de la Cámara de corredores.

Sobre la práctica, Rigui aportó: "Este es el momento de aprovechar. De sacar ese dólar que iba al colchón y no estaba declarado. Ahora se puede meter al sistema pero muy barato y en la mayoría de los casos, gratis".

La expectativa del sector inmobiliario "es enorme porque el blanqueo está fuertemente orientado a que los fondos que uno saca del colchón los invierta en inmuebles".

Y comparó para entenderlo fácilmente: "Si uno blanquea dinero fuera de estos regímenes, es decir, cuando no tenemos estas excepciones legales o perdón fiscal, aproximadamente el 45% del dinero va a parar a impuestos. Es decir, de cada 100 dólares que ingresan al sistema, solo te quedarían 55 dólares".

Esto es - explicó Rigui- porque la Argentina tiene una carga tributaria gigantesca. Y aquí radica la diferencia con esta posibilidad de blanqueo: "Ahora te dicen, bueno, mirá, ¿viste ese 45% o 40% que me tenías que pagar de impuestos? Bueno, no me pagues nada e invertilo en inmuebles".

Es decir, se meten ahora los 100.000 dólares al sistema y al día siguiente se los saca con un boleto de compraventa o escritura; y el banco no se deja ni un dólar.

En otras ocasiones, exigían "seis meses en el banco, pero ahora aparentemente la intención es motorizar la economía. Históricamente los blanqueos 'castigaban' un poquito al que lo tenía que traer de afuera o ponía condiciones especiales; pero ahora ese también lo puede traer a tasa cero e invertirlo".

Lo que sí prevé la ley es excluir del blanqueo a funcionarios que se hayan desempeñado en el sector público en los últimos cinco años y a los que actualmente lo hacen. También a sus cónyuges, ascendientes y descendientes, al igual que los excónyuges que lo hubieran sido durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos.

En todos los casos, tanto Rosta como Rigui coincidieron en que lo importante antes de hacerlo es asesorarse.

Claves y etapas para el blanqueo

El Régimen de Regularización de Activos implica un nuevo blanqueo de capitales con una alícuota 0% hasta 100.000 dólares, hasta el 30 de septiembre.

Y para montos superiores, según la etapa en la que se ingrese.

Hasta el 30 de septiembre de 2024 con una alícuota del 5%

Hasta el 31 de diciembre de 2024 al 10%, y

Hasta el 31 de marzo de 2025 al 15%

Se podrán blanquear capitales que estén radicados tanto en el país como en el exterior, y alcanzará los siguientes bienes:

Moneda nacional o extranjera , en efectivo o cuentas bancarias

, en efectivo o cuentas bancarias Inmuebles en la Argentina

en la Argentina Acciones , participación en sociedades, etc.

, participación en sociedades, etc. Acciones o bonos que coticen en bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)

que coticen en bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) Criptomonedas

Bienes en el exterior

Se puede hacer hasta el 30 de abril de 2025, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio de 2025.