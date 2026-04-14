Este destino de Centroamérica es el primero más seguro del mundo para mujeres que viajan solas

Viajar sola hoy en día es una forma de descubrir el mundo con libertad. Por eso, este grupo demográfico se encuentra entre los segmentos de mayor crecimiento turístico con el 30% a nivel mundial en los últimos años, especialmente las mujeres mayores de 50 años que no necesitan compañía para salir a conocer.
En este sentido hay un destino que es ideal para ellas. Es un país de Centroamérica se posiciona como el favorito: Costa Rica. No solo fue destacado como el destino más seguro del mundo para las que que decidean emprender una aventura en solitario, sino que tiene paisajes maravillosos.
Costa Rica: el destino más seguro para mujeres fffffffff
Hoy en día la sociedad puede ser un peligro, sobre todo para mujeres. Por eso, pese al aumento de viajes en solitario, la seguridad es lo primoridial a la hora de programar uno para poder disfrutar del lugar de día y de noche.
A partir de ello, el último índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown, clasificó a los países más seguros junto con el índice de Paz Global, y uno de los más destacados actualmente para que recorra una mujer que este de viaje sola es Costa Rica.
Este país centroamericano se destaca por su estabilidad, bajos índices de violencia en comparación con la región y una fuerte cultura de hospitalidad. Además, es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente viajando sola y nombrado recientemente uno de los más felices.
Así mismo, este destino combina la seguridad con una oferta turística única. El país es famoso por su biodiversidad y sus paisajes de ensueño se pueden encontrar bosques nubosos como Monteverde, playas paradisíacas en el Caribe y el Pacífico, volcanes activos como el Arenal y parques nacionales llenos de fauna exótica.
Algunas curiosidades de Costa Rica
Costa Rica es un pequeño paraíso con una riqueza natural, cultural y social que no deja de asombrar por las siguientes razones:
- Al estar cerca del ecuador, se pueden disfrutar de amaneceres y atardeceres a la misma hora todos los días.
- Si vas de viaje a este destino sin auto, tienes que saber que sus calles no tienen nombre, por ende, deberás seguir indicaciones.
- Tiene la tasa de alfabetización más alta entre sus países vecinos.
- Allí no hay primavera ni otoño, solamente hay dos estaciones y muy bien diferenciadas: invierno entre mayo y octubre y verano entre noviembre y abril.
- Pese a ser un territorio pequeño, su diversidad es enorme y más de 500.000 especies habitan en sus tierras.
- La película Jurassic Park se rodó en una isla ubicada en el Pacífico, a unos 600 kilómertros de tierra firme siendo la isla más famosa de Costa Rica: La Isla del Coco.