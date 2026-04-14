Este destino de Centroamérica es el primero más seguro del mundo para mujeres que viajan solas

A partir de ello, el último índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown, clasificó a los países más seguros junto con el índice de Paz Global, y uno de los más destacados actualmente para que recorra una mujer que este de viaje sola es Costa Rica.

Este país centroamericano se destaca por su estabilidad, bajos índices de violencia en comparación con la región y una fuerte cultura de hospitalidad. Además, es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente viajando sola y nombrado recientemente uno de los más felices.

Así mismo, este destino combina la seguridad con una oferta turística única. El país es famoso por su biodiversidad y sus paisajes de ensueño se pueden encontrar bosques nubosos como Monteverde, playas paradisíacas en el Caribe y el Pacífico, volcanes activos como el Arenal y parques nacionales llenos de fauna exótica.

isla del coco costa rica Isla del Coco. Allí puedes conocer gente de forma natural en clases de surf, yoga, cafés e incluso simplemente paseando por la playa.

Algunas curiosidades de Costa Rica

Costa Rica es un pequeño paraíso con una riqueza natural, cultural y social que no deja de asombrar por las siguientes razones: