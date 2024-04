Es mendocino, perdió una de sus piernas y se coronó campeón nacional de ciclismo por cuarta vez

Federico-Arrieta-ciclista.jpg Federico ya corrió más de 10 carreras de alto rendimiento.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo inscribirse en el programa de apoyo a deportistas con discapacidad de Alto Rendimiento

La rutina diaria de Federico hasta la madrugada

El mensaje de Federico es pelear el día a día. Entrena por la mañana y por la tarde. En los interines atiende un negocio de comida que comparte con sus hermanos y sus padres, donde también hace doble turno y está hasta la 1 de la mañana.

Por más increíble que parezca, la pelea que lleva todos los días tiene una dificultad extra: hace 3 años que la obra social ignora sus pedidos para cambiar la prótesis. Un detalle no menor es que debería cambiarla hace 9 meses.

Por ello, ante la falta de respuestas, está obligado a ajustar y readaptar de forma casera su prótesis. En el último tiempo, para correr se la pega con cal y cemento.

Mi pierna la tengo destruida. Me la he venido arreglando como he podido. Pasa que sino no puedo trabajar tampoco. El tema es que me está trayendo problemas de cadera al caminar mal Mi pierna la tengo destruida. Me la he venido arreglando como he podido. Pasa que sino no puedo trabajar tampoco. El tema es que me está trayendo problemas de cadera al caminar mal

Federico Arrieta Federico es integrante del equipo de la municipalidad de Las Heras.

►TE PUEDE INTERESAR: La especia que usaban los Incas para aportarle al cuerpo antioxidantes, proteínas y prevenir la diabetes

Las complicaciones comenzaron mucho antes, cuando Fede enfrentó el difícil proceso de obtener una prótesis. La obra social no se hizo cargo del costo de la intervención e, insólitamente, tuvo que recurrir a un sitio web llamado Change.org para solicitar firmas.

La obra social, después de todo, le terminó dando 9 que las donó al Hospital Lencinas porque ninguna de ellas era compatible con su cuerpo.

Un abogado que se interesó por la situación lo ayudó a presentar un amparo -un pedido que se le hace a un juez para que resuelva lo antes posible algo que está afectando la vida de la persona- que tuvo como resultado un viaje a Buenos Aires, donde finalmente logró encontrar una prótesis que se adaptaba a sus necesidades.

Pero hace tres años que pelea para que le den otra. Y la única forma que tiene para presionar, en la dura situación económica que atraviesan todos los argentinos, es tener que presentar otra vez este recurso judicial que le cuesta $500 mil.

A pesar de todo, con el apoyo incondicional de sus dos hermanos, sus padres, su sobrino y un hijo de 17 años, cada domingo está listo para competir.

Federico Arrieta Federico Arrieta junto con sus padres.

►TE PUEDE INTERESAR: Un mendocino reconocido por proyectos de sustentabilidad recicla el 97% de los residuos de una bodega

El uspallatino es uno de los integrantes del equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras, y además de los premios ya nombrados, en el 2021 y 2022 salió campeón en carreras contrarreloj y de pelotón, en las dos especialidades.

El momento después del accidente

Cuando Federico llegó al hospital ya había perdido mucha sangre, atravesó 17 cirugías que le provocaron un shock hipovolémico, su corazón era incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo por perder tanta sangre, lo que le llevó a estar en coma durante 6 días.

Luego de tantas operaciones y 12 transfusiones sanguíneas, los médicos tuvieron que amputarle la pierna. "Me desperté de casualidad", relató a Diario UNO.

Tras pasar 3 meses en el nosocomio, recibió el alta y, apenas salió, se fue directamente a un hotel al que lo llevó una amiga para comenzar a practicar natación.

El bautismo en el ciclismo tras el accidente fue con una pierna. Sus amigos lo invitaron a una tradición grupal que tienen ir desde Uspallata hasta el límite con San Juan, un recorrido de nada más ni menos que 62 kilómetros.

Embed

El mensaje para que más chicos con discapacidad se sumen al deporte

La historia de Arrieta revolucionó el deporte a nivel nacional, y su ejemplo es fuente de inspiración para muchos. Tanto es así que recibe invitaciones de diversos lugares para acercar el ciclismo adaptado a personas. Su próxima parada será en La Rioja, donde el gobierno lo invitó para encabezar una carrera.

"Que no se rindan, que se animen. Muchos paran por el qué dirán, porque tienen miedo que al verle la pierna, se vayan a burlar. También me pasó al principio, algunos me miraban como diciendo: 'este está loco, ¿qué hace acá?' Pero con el tiempo, ya es normal para todos", el mensaje de Federico.

Federico Arrieta El día en el que obtuvo el primer puesto en Criterium de Apertura Argentina.

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Malgor, el mendocino "cazatalentos" del emprendedurismo latinoamericano

Uno de los motores que lo llevó a ser quien es hoy en día fue una conversación que tuvo con un amigo a los pocos días de perder la pierna: "Tenés dos opciones, te tirás a la cama a llorar, o te transformás". Él eligió la segunda opción. Después, su amigo le escribió y, entre bromas, le dijo: "Te lo tomaste muy en serio", y él respondió: "Sí, vos me dijiste eso".

La carrera que lo llevó a ganar el último fin de semana

"Fue una semana bastante dura porque no paraba de llover. Ya estaba todo organizado, todo preparado, toda la familia ahí. No se podía suspender el evento. Así que, tuvimos que agarrar con lluvia los dos días, pero bueno se pudo dar", contó Arrieta.

Federico Arrieta La carrera que lo llevó a ganar su cuarto argentino.

►TE PUEDE INTERESAR: Un estadounidense que vive en Mendoza fabrica cajas para vinos con restos de poda y hongos

En su cuenta de instagram publicó: "Se fue otro argentino más para mi. Es el número cuatro, donde el clima puso sus condiciones. Otra gran experiencia y un gran desafío, seguimos avanzando y superando nuevas metas personales".

"Agradecido siempre. Venimos de un año sin parar de correr y preguntándome hasta donde llegamos y realmente cuando hay ganas y pasión podemos llegar más lejos de lo que imaginamos. Gracias familia por apoyarme siempre, amigos y todos los que de una manera hacen llegar sus buenas energías", completó el posteo.

Las dificultades del ciclismo adaptado en Mendoza

Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, explicó que en el ciclismo adaptado hay muchas complicaciones para categorizar a los corredores porque no hay tanta gente que participe. Sin embargo, asegura que Mendoza ha crecido mucho en los últimos años, pero aún falta camino por recorrer.

"A Fede le falta una pierna y él corre con gente que quizás le falta un dedo o parte de la mano. Él corre con una sola pierna y los otros corren con dos, entonces deberían existir diferentes categorías que ahora no tenemos", explicó Lanzone.