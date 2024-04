Cómo inscribirse en el programa de apoyo a deportistas con discapacidad de Alto Rendimiento

Discapacidad.jpg Discapacidad y deporte.

¿Cómo inscribirse en el programa de apoyo para deportistas con discapacidad?

La inscripción podrá realizar a través del sistema TAD "Trámite a Distancia", y es completamente gratuita. Te pedirán como datos tu Clave Fiscal, tu número de DNI, y tu Clave de Seguridad Social.

Tendrás que adjuntar la documentación solicitada y luego dar clic donde dice 'Confirmar'. Te aconsejamos guardar el número de trámite, ya que con el mismo podrás consultar en la plataforma el estado en que se encuentra el trámite.

¿A quién está dirigido?

Este programa está dirigido a deportistas con discapacidad que demuestren el desarrollo sostenido de la actividad deportiva con miras a participar en competencias en distintas instancias de alto rendimiento.

Es importante destacar que este programa financiará elementos técnicos para la práctica competitiva del deporte adaptado. No serán contemplados elementos que no tengan adaptaciones (ropa, calzado, etc.) ni elementos de entrenamiento.

Requisitos para poder inscribirse a este programa: