El paso de camiones a Chile sigue bloqueado con más 2.900 varados en todo Mendoza

"No entra un camión más", sostuvo Roberto Guerrero, dueño de la estación Eloy Guerrero, en el Este de Mendoza, donde este lunes había 545 rodados: "En esta época del año nunca se vio una cosa semejante, con tanto calor y tantos camiones parados con comida perecedera. Cada día que pasa los camiones están encendidos las 24 horas y hay equipos que se rompen porque no aguantan. Se va a perder la comida", agregó a Radio Nihuil.

camioneros en el este conflicto aduana chilena complejo libertadores 3.jpg 545 camioneros esperan el destrabe del conflicto de los aduaneros chilenos en la estación de servicio Eloy Guerrero, en el Este provincial.

"Llevan más de 10 días los camiones aquí y no se toma ninguna medida ni solución. Acá se abastecen de combustible, tienen baños, tenemos la asistencia de la Policía y hay una ambulancia disponible por cualquier emergencia, como las que ya pasaron: subas de presión o que se descompense un chofer por alguna comida. En esos casos se los lleva al Hospital Perrupato", agregó Guerrero.

Darío, un camionero argentino pero radicado en Brasil, sostuvo que este martes habría una reunión para tratar de destrabar el conflicto: "Llevo 9 días esperando. Dicen que mañana van a hacer una reunión, pero no saben qué va a pasar".

"La mayoría de nuestros colegas se quejan por maltrato. Para entrar a Argentina de Brasil vamos con un PCR, si da positivo no se puede entrar a Argentina. Con el negativo llegamos acá en dos días, pero al llegar a Chile dan positivo, no les muestran el resultado, y los llevan a un lugar dentro de Chile, donde no hay médicos, y tienen que dejar los camiones abandonados. Muchas veces se roban la mercadería. El camión es responsabilidad del chofer".

Sin turismo

Desde el 14 de enero los trabajadores de la Aduana chilena comenzaron con una medida de fuerza luego que más de 40 empleados se contagiaran de Covid, por lo que restringieron en ingreso al vecino país. Esto ocurrió a solo 10 días de habilitar el turismo vía terrestre, luego de dos años de pandemia que estuvo cerrado para ir a pasear.

Solo autorizaron a pasar camiones, y aquellos turistas o residentes que debían regresar a su país de origen, y estos solo podían hacerlo en un horario reducido de 8 a 14.

El problema que generó esto es que muchos mendocinos y argentinos que tenían planeadas sus vacaciones en las playas del vecino país, no pudieron hacerlo por la medida de fuerza de los aduaneros quienes no desisten.

Las empresas de transporte de pasajeros debieron dejar estos boletos abiertos o devolver el dinero a quien lo requiriera, ante la imposibilidad de ir a veranear a las playas del Pacífico.

Comunicado oficial

El coordinador General del Paso Internacional, indicó que al no haber ningún tipo de respuesta de las autoridades chilenas para habilitar el paso de turistas, podrán salir a Chile solo quienes sean residentes de ese país, pero no pueden hacerlo quienes quieran ir a veranear.

"A los argentinos que quieran viajar no se les permitirá su ingreso", indicó el comunicado. "Argentina se encuentra receptiva al ingreso del turismo internacional siempre que cumplan con los requisitos para su ingreso", aclaró.

"Las presentes medidas regirán hasta tanto las autoridades del vecino país comuniquen oficialmente cambios. Los horarios establecidos para esta modalidad -de residentes que regresan a su país- serán de 8 a 14", dijeron.

camioneros en el este conflicto aduana chilena complejo libertadores 2.jpg Son casi 3 mil los camiones varados en toda la provincia a la espera de una solución en el Paso Internacional.

Respecto al transporte de carga infirmaron: "Si bien el Paso Internacional se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, los transportistas continúan con el tránsito suspendido hacia Chile como señal de protesta a las medidas y procedimientos aplicados por autoridades chilenas en materia de controles sanitarios".

Debido a esto, este lunes se contabilizaron 580 camiones en el Aci de Uspallata, otros 180 en la YPF de Uspallata, 130 en Carmen, en la Destilería otros 600, y sobre la ruta 84 hay410 camiones más.

En la Zona Este hay 545 en la estación Eloy Guerrero, 200 en la estación La Verde, 181, en Axion, 50 en La Dormida, 15 camiones en el peaje de La Paz, y otros 10 en Desaguadero.