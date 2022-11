Diputados le dio media sanción al proyecto que declara patrimonio provincial al Cóndor del Acceso Este

cóndor del acceso sin cabeza 2022.jpg Sin cabeza, pero con un nailon negro en el hueco de la pieza faltante. Así luce desde febrero pasado el Cóndor del Acceso.

Por esto la diputada radical Evelin Pérez, que fuera la presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén, fue quien presentó la iniciativa en la Cámara Baja.

Esto tiene que ver con la decisión del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, de avanzar con el rescate tanto de la escultura del cóndor figurativo (la que perdió parte de su estructura con la tormenta granicera del 23 de febrero pasado) como del abstracto, que hace de base del anterior.

El proyecto de ley busca que se declare patrimonio provincial "al conjunto escultórico" ubicado en la intersección del de los accesos Este y Sur, en la entrada a la Ciudad de Mendoza.

Por qué el Cóndor del Acceso debe ser declarado Patrimonio Histórico

La diputada Pérez explicó las fundamentaciones de la iniciativa.

Con respecto a los arreglos y restauraciones, la legisladora radical indicó que “el conjunto ha sufrido los deterioros provocados no solo por el ambiente, por su materialidad, sino además por las intervenciones que, en algunos casos, no han sido calificadas dentro de los parámetros de la conservación preventiva. No obstante, en cuanto a lo estético, el monumento al Cóndor ha pasado por múltiples restauraciones”,

“El municipio de Guaymallén ha evaluado la situación considerando diversas alternativas”, indica el texto del proyecto. Aquí hay que recordar que la decisión que la comuna había tomado en principio fue la de no restaurar el Cóndor del Acceso (puntualmente, la escultura figurativa) principalmente porque el arreglo presupuestado por el restaurador Juan Marchionni, a quien se le encargó en principio que estudiara la obra, era demasiado alto (9 millones de pesos).

Además, no existían garantías de que no volviera a romperse, por los materiales con los que está realizada la obra, no pensados para la intemperie.

La decisión causó revuelo en la comunidad y hasta el mismo gobernador Rodolfo Suarez le ofreció ayuda al municipio para encarar los arreglos. Este es el motivo por el que la comuna de Guaymallén no puede seguir teniendo al Cóndor del Acceso bajo su órbita, porque la Provincia no puede intervenir si la obra no es Patrimonio Histórico de Mendoza.

La legisladora lo expresó en el texto del proyecto: citó la ley 6.034, "que protege los bienes culturales de la provincia”, que establece que los bienes que integran el patrimonio cultural , por su valor documental y cronológico, deberán ser conservados como testimonio para el conocimiento y desarrollo cultural”.

Esa legislación establece que “se consideran integrantes del patrimonio cultural de la provincia, todos aquellos bienes trascendentes que material y/o culturalmente reportan un interés antropológico, histórico, arqueológico, artístico, artesanal, monumental, científico y tecnológico, que significan o pueden significar un aporte relevante para el desarrollo cultural de Mendoza, que se encuentren en el territorio de la provincia, o ingresen a él, cualquiera fuere su propietario, luego de su declaración como tales por la autoridad de aplicación”.

Esto es lo que llevó a la diputada guaymallina a “formalizar la declaratoria del Monumento El Cóndor como Bien Artístico y Cultural del Patrimonio mendocino".

El proyecto tuvo media sanción de la Cámara de Diputados este miércoles, sin que el PJ acompañara la iniciativa, ya que, en palabras del diputado Germán Gómez (FdT-PJ), "creo que correspondería que se tratara una vez que las obras de reparación de este monumento estén hechas. Recién ahí poder darle este sentido, más allá de que existen los informes respectivos”.

