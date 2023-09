Científico del Conicet busca financiación para reciclar 30.000 kilos de pilas que se tiran en Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Son amigos, reciclan 4.000 kilos de plástico por día y crearon una fábrica de muebles

Reciclaje de pilas y baterías (2).jpeg Un grupo de científicos del CCT Conicet y la UNCuyo tiene un proyecto para reciclar pilas y baterías, pero no tienen ayuda económica para concretarlo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ahora Mario Rodríguez, director del Laboratorio de Metalurgia Extractiva y Síntesis de Materiales (Mesimat), está invirtiendo su propio dinero para inaugurar una planta piloto, pero necesita respaldo para llevarla a escala industrial.

Por su parte, Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental de Mendoza, aseguró a Diario UNO que nunca le presentaron ni a ella ni a la Secretaría de Ambiente el proyecto con la tecnología que iban a desarrollar.

En qué consiste el proyecto de la planta de reciclaje de pilas y baterías

El proyecto consiste en darle un buen destino final a todas las pilas y baterías que se recolectan en los diferentes puntos de Mendoza. Mario explicó que primero hay que hacer una clasificación y separarlas por forma, tamaño y composición.

El científico dijo que requieren diferentes formas de reciclado. Tienen patentado el proyecto de las baterías, que son pilas de ion litio, por ejemplo de teléfonos celulares, cámara fotográfica, de herramientas, de computadoras y luego tienen asociados dos desarrollos más, uno que incluye las pilas comunes, como AAA o AA y otro a pilas del tipo níquel hidruro metálico, que son otro tipo de pilas con funcionamiento o el rendimiento similar a las baterías ion litio.

Mario Rodríguez, investigador del Conicet y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo (7).jpeg Mario Rodríguez explicó que primero hay que hacer una clasificación de pilas y baterías, separarlas por forma, tamaño y composición. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

"Se disuelven los componentes, como si se coloca un sólido. Puede ser azúcar en agua. Lo disuelve, no ve más el sólido y después lo que se hace es una precipitación química agregándole otros agentes para obtener distintos compuestos que son utilizados en la industria. Para vender a mercados nacionales e internacionales, siempre tienen aplicaciones industriales", dijo el investigador.

Según explicó, la maquinaria es similar a la que se utiliza para la industria alimenticia. Son cintas transportadoras y lo más complejo es un reactor con un tacho de 200 litros con algunas condiciones especiales.

Mario Rodríguez, investigador del Conicet y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo (10).jpeg El investigador Mario Rodríguez está invirtiendo su propio dinero para inaugurar una planta piloto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Mario sostuvo que de las baterías de celulares se recupera alrededor del 95%. Lo que todavía no se ha estudiado es la parte de los contactos, que tiene plástico y cobre. Con respecto a las pilas comunes - agregó - que se reciclan por encima del 90%, por un lado la carcasa, por otro, la parte interna, se puede recuperar porque cuando la batería está agotada se transforma todo en una pasta que se disuelve y se obtienen distintos productos y por último el centro, que en algunas pilas es una barrita de carbón, también se puede reciclar.

"Se ha invertido mucho tiempo, ha habido muchos proyectos de investigación, se podrían reciclar las pilas y baterías y tener un mejor destino final porque se puede recuperar todo, pero se prefiere pagar y hacer un destino final que no es el adecuado", dijo Mario Rodríguez.

El investigador explicó que se podría incorporar a la industria materiales que de otra manera se perderían y evitar la contaminación que se hace cuando uno extrae estos metales porque reduciría la explotación de minerales. "Un impacto social y ambiental porque le das un destino final adecuado a estos residuos. Recuperás el contenido interno y el externo porque las carcasas son aceros que se pueden volver a fundir y volver a producir acero", cerró.

Reciclaje de pilas y baterías (3).jpeg El científico sostuvo que de las baterías de celulares se recupera alrededor del 95% y de las pilas comunes encima del 90%. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Convenio fallido con Godoy Cruz

En 2018 el propio intendente Tadeo García Zalazar anunció que a fines de junio inauguraría en la calle Güemes de Godoy Cruz una planta para reciclar pilas y baterías de litio. Sin embargo, nunca se abrió. Fuentes del municipio indicaron que el convenio se cayó porque no prosperaron las tres licitaciones que se realizaron para la maquinaria. "En la primera, la empresa adjudicada no pudo llevar adelante el proyecto por un problema de costos y desistió. Después, hubo dos licitaciones más en las que no se presentó ningún oferente quedando desiertas, por lo que se decidió no avanzar", informaron a Diario UNO.

Mario Rodríguez explicó que Godoy Cruz hizo una parte de la inversión porque construyó el edificio en donde se iba a instalar la planta en el Polo Ambiental, estaba todo diseñado y lo único que faltó fue el equipamiento porque no tuvieron oferentes.

En el 2019 desde la municipalidad les informaron que no iban a continuar con el proyecto, que se daba de baja, se habían caído tres licitaciones, no podían construir el equipo, el dinero se estaba devaluando y no iba a alcanzar.

Mario Rodríguez, investigador del Conicet y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo (2).jpeg Mario Rodríguez dijo que su proyecto tiene un doble impacto, social y ambiental. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Convenio fallido con Junín

A diferencia de lo que sucedió con Godoy Cruz, el equipo de científicos no llegó a firmar el acuerdo con Junín en 2020. Mario Rodríguez explicó que desde el municipio y el propio vicegobernador Mario Abed estaban muy entusiasmados con el proyecto y les habían propuesto instalarlo en el centro de reciclaje Punto Limpio.

El investigador contó que se iba a avanzar en diferentes frentes al mismo tiempo. Por un lado Junín iba a construir el edificio para instalar la planta, la Legislatura tenía que conseguir el financiamiento para el equipamiento, mientras el grupo de científicos terminaba de trabajar en la investigación y realizaba l estudio de impacto ambiental. Añadió que todo comenzó a dilatarse porque el procedimiento era más complicado al estar en plena pandemia y luego decidieron no seguir adelante.

Mario Rodríguez, investigador del Conicet y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo (4).jpeg Los científicos firmaron un convenio con Godoy Cruz, pero se cayó luego de tres licitaciones fallidas. Luego iniciaron conversaciones con Junín y tampoco prosperó. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El esfuerzo del científico para hacer una planta piloto de reciclaje de pilas y baterías

Mario Rodríguez dijo que con fondos propios está montando una planta piloto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo para empezar a hacer el trabajo que no pudo concretar con los municipios. "Está hecha la estructura recién, se me hace muy difícil a mí invertir, lo que voy consiguiendo lo voy invirtiendo inmediatamente porque, todo aumenta, pero creemos que en un par de meses ya la vamos a tener lista", añadió.

El científico sostuvo que están trabajando para poder terminar con este proyecto, cerrarlo y ya ofrecerlo terminado, con el estudio de impacto ambiental y los protocolos de seguridad e higiene aprobados, listo para instalar en alguna planta industrial.

Mario Rodríguez, investigador del Conicet y de la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo.jpeg Mario Rodríguez dijo que con fondos propios está montando una planta piloto en la Facultad de Exactas y Naturales de la UNCuyo. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El investigador explicó que no hay ninguna planta que recupere ni recicle baterías, ni pilas en el país, ni en Sudamérica que lo esté haciendo a escala industrial. Coincidió la directora de Protección Ambiental de Mendoza, Miriam Skalany, quien explicó que hay muy pocos países en el mundo que tienen plantas de reciclado de pilas y baterías y compartió con Diario UNO un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre la gestión de estos residuos en el país y la normativa y empresas a nivel internacional.

Empresas Europeas de reciclado de pilas y baterías.jpg Empresas de reciclado de pilas y baterías.

Protección Ambiental de Mendoza aduce que no le presentaron el proyecto

Mario Rodríguez dijo que habló él y su equipo de la UNCuyo en varias oportunidades con el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, a quien no le interesó el proyecto. "El año pasado la Secretaría de Ambiente invirtió 20 millones de pesos en llevar las pilas a un relleno de seguridad operado en Santa Fe, para directamente ir y enterrarlas", cuestinó el científico, aduciendo que su equipo tiene una solución más sustentable para darle un mejor destino final a un residuo tan tóxico.

Miriam Skalany, directora de Protección Ambiental de la provincia, dijo que nunca le presentaron ni a ella ni a la Secretaría de Ambiente el proyecto con la tecnología que iban a desarrollar. "Nunca presentaron ningún papel para evaluarlo ni ningún trámite ante la Dirección de Protección Ambiental que es quien evalúa el tratamiento de residuos peligrosos", agregó.

la directora de Proteccion Ambiental Miriam Skalany .jpg Miriam Skalany dijo que nunca le presentaron ni a ella ni a la Secretaría de Ambiente el proyecto con la tecnología que iban a desarrollar.

Asimismo la funcionaria sostuvo que estos proyectos se empiezan a desarrollar como plantas piloto que generalmente están en universidades y centros de investigación. Puso como ejemplo a la Universidad de La Plata que tiene una capacidad de procesamiento de sólo 80 kilos de pilas por mes.

Skalany explicó que para que lo evalúen deben presentar un proyecto completo con los cuidados que deberían tener al disolver los componentes porque los reactores son contaminantes. Además, sostuvo que hay que tener en cuenta el sitio donde se vaya a instalar porque hay riesgos indirectos y en caso de que haya un accidente, pérdidas o roturas, deben minimizar el daño a la población y por ese motivo, el edificio de la calle Güemes de Godoy Cruz que es urbano, no hubiera pasado la evaluación de impacto ambiental.

¿Minería a pequeña escala?

Skalany explicó que cuando se hacen tratamientos de residuos peligrosos, que tienen mercurio, litio, zinc, manganeso, no sólo hay que recuperar el mineral, sino ver qué se hace con los efluentes, con el sulfúrico, con los gases que emanan y cómo evitar los desechos que se generan a partir de ese procedimiento. "Es la misma problemática que nos plantean en minería, pero a pequeña escala". Además, se debe evaluar la huella de carbono del proyecto.

"Si hay una planta donde se puede reciclar siempre es preferible poder obtener algo de este material que mandarlo a un relleno de seguridad. Ahora a mí lo que me asegura que no contamina el ambiente es un relleno de seguridad", afirmó.

Reciclaje de pilas y baterías.jpeg Skalany explicó que tienen que ver los cuidados al disolver los componentes porque los reactores son contaminantes. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El plan del Gobierno para que las pilas y baterías no contaminen el ambiente

El Programa Provincial de Pilas y Baterías en Desuso está vigente y entre las dos campañas que hicieron retiraron la totalidad de las pilas de los depósitos municipales. Se hicieron dos recolecciones, 35.000 kilos en mayo de 019 y en noviembre del año pasado invirtieron 20 millones de pesos en hacer la disposición final de 50.000 kilos en un relleno de seguridad en Santa Fe, propiedad de la empresa Pelco.

La empresa que ganó la licitación para realizar el traslado repuso los contenedores donde estaban las pilas para que continúen con el plan. "Como autoridad de aplicación tengo que remitirme a lo que es seguro ambientalmente. Se recolectaron las pilas con un transportista habilitado para llevar residuos peligrosos", dijo Miriam Skalany. Añadió que cuando tengan una cantidad considerable de pilas acopiadas, que justifiquen hacer el traslado harán otra licitación, pero está contemplado en el presupuesto 2024.

recolección de pilas y baterías 1.jpg 50.000 kilos de pilas y baterías fueron llevados a un relleno de seguridad en Santa Fe.

Cómo es un relleno de seguridad

En Argentina hay habilitados dos rellenos de seguridad, que tienen la tecnología y están auditados por Nación para contener sustancias potencialmente peligrosas para la salud humana y el ambiente. Uno está en Santa Fe y otro en Neuquén, que hace poco lo abrieron para que otras provincia puedan llevar sus residuos, pero no recibe pilas.

Miriam Skalany explicó que las pilas y baterías se encofran con hormigón, se inmovilizan y luego se entierra en el relleno de seguridad, que es un depósito estanco, que tiene recuperación de lixiviados, ocho capas de membrana y asegura la inerticidad del sitio durante 700 años. Cada relleno de alrededor de 200 hectáreas tiene celdas distintas para dividir los residuos peligrosos por tipo de corriente.