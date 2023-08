El intendente de Tupungato desistió de poner una planta de residuos en los Caminos del Vino

Francisco Giaquinta, vecino de Tupungato.jpg El vecino Francisco Pancho Giaquinta se mostró contento con la nueva ubicación para la instalación de la planta de residuos. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Giaquinta añadió que apoyarán la instalación del centro ambiental en el nuevo terreno en Corredor Productivo y calle B o Furno, que se encuentra a 6.4km de su vivienda, en una zona rural del Distrito Cordón del Plata.

La planta de transferencia de residuos es parte de un masterplan financiado por el Banco Interameriano de Desarrollo (BID) que incluye otra planta en Tunuyán y otra en San Carlos y en donde se separarán los residuos secos, para reciclado, de los orgánicos, que irán al relleno sanitario en Capiz, San Carlos.

Ubicación del nuevo terreno de la planta de residuos de Tupugnato.jpg Hay 6.4km de distancia entre el ex matadero municipal y la ubicación del nuevo predio evaluado para la construcción de la planta de residuos.

► TE PUEDE INTERESAR: Atención: son viejos los videos sobre supuestos saqueos a supermercados en Mendoza

Procedimiento para construir la planta de residuos en el nuevo terreno

El intendente de Tupungato sostuvo que la municipalidad no tenía otra locación a su nombre con las condiciones técnicas que se exige para esa planta y por eso el ex matadero era la única opción. "No era un capricho mío, es lo que teníamos". Ante la donación del nuevo predio y luego de corroborar que estuviera en regla, lo informó a BID, al Ministerio de Ambiente de la Nación y al Coince para que evaluaran la factibilidad del lugar.

Este jueves 17 de agosto autoridades de los tres organismos, de la Dirección de Hidráulica y de la empresa que construirá la planta, se acercaron a la nueva locación para evaluar el terreno y dieron el visto bueno para avanzar. Ahora deben establecer dentro de las 500 hectáreas que tiene el predio, cuál es la mejor ubicación para instalarla. Luego, la municipalidad va a asumir el gasto de los planos de mensura del terreno y se eleva al Concejo Deliberante para que apruebe la donación y pueda escriturarse.

Soto dijo que los delegados del BID tienen buena predisposición de mantener el crédito porque pudieron ver in situ el terreno y pudieron entrevistar a algunos vecinos. Lo queremos dejar cerrado antes del fin de año para no perder el financiamiento porque la planta es importante, cerrar el basural a cielo abierto para nosotros es clave y era una pena y una desgracia perder un financiamiento que a los municipios nos viene gratis. Todo el equipamiento no lo pagamos nosotros, lo paga el presupuesto nacional", cerró el mandatario municipal.

Gustavo Soto.jpg El intendente de Tupungato, Gustavo Soto, dijo que era "una pena y una desgracia perder un financiamiento que a los municipios nos viene gratis".

Cuándo estaría operativa la ansiada planta de residuos de Tupungato

Silvina Macías, gerente de operaciones del Coince, dijo a Diario UNO que tienen poco tiempo y mucho trabajo para que Tupungato no quede fuera del proyecto. "En muy pocos meses tenemos que avanzar todo el terreno perdido anteriormente, la empresa que ganó la licitación tiene que volver a hacer el estudio de impacto ambiental y una nueva audiencia", añadió. Además, debe presentar los papeles de la donación del terrero, la titularidad y el dictamen de no inundabilidad de Hidráulica.

La funcionaria sostuvo que esperan tener en noviembre todo listo para que la empresa pueda empezar a construir la planta dos o tres semanas después de que se logre la Declaración de Impacto Ambiental. Agregó que la obra completa que incluye los centros ambientales de los tres departamentos del Valle de Uco tarda entre 12 y 15 meses.

"Es una oportunidad única porque es un préstamo que viene de un Banco Interamericano, es un compromiso que toma y va a pagar la nación, no el municipio. Si la dejáramos pasar, sería una picardía", afirmó Macías.

Planta de transferencia.jpg Procedimiento que realizarán los camiones recolectores en la planta de transferencia por gravedad. Flyer de la audiencia pública.

Qué sucedió luego de la fallida audiencia pública

Macías explicó que la audiencia pública es una instancia dentro del estudio de impacto ambiental, donde se escucha la voz de la gente, la opinión, y se logra o no se logra la licencia social. Añadió que el pueblo de Tupungato ya estaba seguro de que no querían la planta en ese lugar y no se logró la Declaración de Impacto Ambiental, que tiene que ser positiva para que se pueda avanzar.

La funcionaria dijo que se frenó todo el procedimiento porque no tenían otro lugar posible e incluso hablaron con los vecinos que se mostraron a favor de la necesidad del centro ambiental y sobre todo el saneamiento del basural cielo abierto de Villa Bastías. "Después de esta audiencia que fue tan vista y tan movilizante, surge la donación del vecino", agregó.

Basural a cielo abierto en Villa Bastías, Tupungato (6).jpg Silvina Macías dijo que los vecinos que se mostraron a favor de la necesidad del centro ambiental y sobre todo el saneamiento del basural cielo abierto de Villa Bastías. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

► TE PUEDE INTERESAR: El Tranvía de Compras, la novela en capítulos de un vehículo del que nadie se hace responsable