El Tranvía de Compras, la novela en capítulos de un vehículo del que nadie se hace responsable

Por qué no funcionó más el Tranvía de Compras

Según contó el presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alín, el día que se puso en funcionamiento el sistema Mendotran -1 de enero del 2019- el Tranvía de Compras dejó de circular.

La respuesta que dieron desde la Secretaría de Transporte fue que las unidades ya no estaban en condiciones de circular. Entonces decidieron reemplazar el recorrido del tranvía de compras por uno similar, pero incluido en la línea 100 de la STM.

De todas maneras, Alín manifestó que la intención del Tranvía de Compras era otra. En primer lugar, turísticamente, tenía otro impacto, porque las tres unidades fueron construidas inspirándose en el tranvía que recorría la ciudad hasta 1966.

Además, unía diferentes puntos del centro, que otras líneas no unen, y al estar fuera del sistema en ese momento de la Mendobus y de la Redbus, se pagaba cortando boleto y no a través de una máquina.

Para un turista que venía a conocer la ciudad era ideal, fácil de reconocer, con un recorrido muy lineal y con un sistema de pago que ni siquiera requería tener una tarjeta.

Lo que ocurrió fue que cuando comenzó a funcionar el sistema Mendotran, la empresa Transtur, que se hacía cargo de la gestión del tranvía de compras, dejó de operar, y aún le quedaban dos años de concesión.

Según Alín, el municipio cumplió un papel fundamental, puesto que fueron ellos los que dieron el permiso de circulación.

El director de la Cecitys pidió en reiteradas oportunidades que la operación de este medio de transporte pasara a la cámara, ya que el proyecto fue originalmente de ellos. Lo que pretende ahora es ponerlo nuevamente en funcionamiento, para reactivar zonas del centro que están bastante venidas a menos. En ese sentido, pide que el municipio vuelva a involucrarse, pero desde la comuna respondieron que "lo están estudiando".

Dónde está el Tranvía de Compras

Actualmente, las unidades del Tranvía de Compras se encuentran guardadas en un galpón de Autotransporte Mendoza (Autam). Diario UNO se comunicó con autoridades de la empresa, quienes dijeron que ellos solo tienen las unidades a modo de resguardo, pero que no les pertenecen.

Entonces, para hacer un recuento: el municipio no tiene nada que ver en la operación, solo fue quien autorizó la circulación. La Secretaría de Transporte decidió que dejara de funcionar porque las unidades estaban deterioradas, pero tampoco tenía el recorrido del Tranvía de Compras bajo su órbita, la Cecitys no podía financiar el proyecto, por eso se lo dio a la empresa Transtur para que lo concretara. Y Autam no tenía nada que ver, excepto por ser la empresa que proporcionaba a los choferes.

En definitiva, no hay un responsable concreto de que el Tranvía de Compras no funcione más.

La historia del Tranvía de Compras

El proyecto de este simpático bus comenzó en los 90' y fue una idea de Daniel Naspi, que en ese momento presidía la Fundación Centro, de la que Alín formaba parte.

La idea era la de tener un bus que recorriera el centro, pero que a la vez fuera pintoresco para la ciudad. Por esto, se ideó el Tranvía de Compras.

tranvia de compras interior.jpg Así se veía el interior del Tranvía de Compras, los asientos eran de madera, como en los viejos modelos Imagen: internet

El modelo se le pidió a un estudio de diseño y se hizo a escala. Los detalles y ornamentos de las unidades se construyeron imitando a la de los viejos tranvías.

Alín explicó que desde 2019 se ha vuelto a sacar a estos buses en dos oportunidades: para un evento del Día de la Madre, cuando se instalaron en la calle San Martín y Garibaldi, y durante un homenaje que se le realizó a Naspi. En ambas ocasiones no funcionó, sino que solo se utilizó para exhibirlo.

Actualmente, el proyecto para reactivarlo existe, pero la Cecitys le está pidiendo ayuda al municipio ya que ellos por su cuenta no pueden llevar adelante un gasto de esta índole, ya que hay que reacondicionar las unidades.

Por el momento, que el Tranvía de Compras funcione solo es una expresión de deseo de quienes quieren reactivar el alicaído microcentro de la ciudad.