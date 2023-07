Rebelión vecinal en Tupungato contra una planta de residuos en los Caminos del Vino.

►TE PUEDE INTERESAR: Población chica, corazón grande: las tres comunas de Mendoza que sí se ocupan de las colillas

Basural a cielo abierto en Villa Bastías, Tupungato (5).jpg Actualmente la mayoría de los residuos que se recolectan en Tupungato van a parar al basural a cielo abierto que existe en Villa Bastías, a sólo 7 kilómetros de la plaza departamental. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindó un crédito al Ministerio de Ambiente de la Nación para construir centros ambientales en los tres departamentos del Valle de Uco. En cada uno de esos centros, llamados "plantas de transferencia", se separarán los residuos secos, para reciclado, de los orgánicos, que irán al relleno sanitario de San Carlos.

Francisco Giaquinta, vecino de Tupungato.jpg Francisco Giaquinta es uno de los vecinos que oponen a la instalación de la planta de transferencia en la Ruta del Vino. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

El descontento de los vecinos de Tupungato

Giaquinta, quien se reconoce como "Pancho" (41), vive a 65 metros del ex matadero donde se planea instalar la planta. Explicó a Diario UNO que a principio de año se enteró del lugar elegido a través de un pariente que trabaja para el proyecto. Añadió que los vecinos se reunieron con el intendente Soto y le plantearon que no había consenso social. Algunos vecinos hicieron una manifestación en abril con la consigna "Acá no", pero no obtuvieron la respuesta que esperaban.

El viernes 21 de julio a las 11 es la audiencia pública en el hotel Turismo Tupungato, en donde los interesados podrán exponer sus argumentos y hacer preguntas. Giaquinta participará para explicar lo que a su entender son los aspectos negativos de la ubicación de la planta. Objeta que la Dirección de Hidráulica la declaró como una zona aluvional.

Ismael Jalil (61), quien es oriundo en Buenos Aires pero hace 20 años que vive Gualtallary, aseguró que la planta de transferencia de residuos es necesaria para erradicar el basural a cielo abierto. Sin embargo, dijo que el lugar elegido fue no fue consultado con la población y que llevan 3.000 firmas juntadas en contra de que se instale sobre la ruta de los Caminos del Vino y son 15.000 personas viviendo en el centro de Tupungato.

Ismael Jalil y Francisco Giaquinta, vecinos de Tupungato (3).jpg Ismael Jalil y Francisco Giaquinta frente al terreno del ex matadero municipal sobre ruta 89, donde actualmente viven personas. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Los problemas de la planta para los vecinos de Tupungato

El terreno está a 700 metros del barrio Tiza, en donde viven más de 700 familias, y del Costa Canal, en donde vive gente en condiciones precarias y hay vecinos y emprendimientos que están a escasos metros.

Ismael sostuvo que el informe de impacto ambiental se hizo sin contemplar al habitante, la cotidianidad, las costumbres, la cultura, los hábitos, las enfermedades, las necesidades de la gente y el turismo, que es parte de la vida en Tupungato.

"Es la ruta de los Caminos del Vino y es impresionante la cantidad de vehículos que circulan a diario y sobre todo los fines de semana. Pero además, es el trayecto que utiliza la población para caminar hacia el centro" que está a poco más de 2 kilómetros de la plaza departamental.

El vecino dijo que en la planta van a ingresar muchos camiones por día a llevar y retirar los residuos y eso va a modificar, alterar y afectar la vida de muchísima gente y agravar la situación de los que transitan en bicicleta, a pie, de los niños que van y vuelven del colegio. A su vez, señaló que Tupungato tiene un crecimiento habitacional del 14% por encima de la media de todos los departamentos de la provincia y el proyecto de la planta no lo contempla.

Por otra parte, Ismael indicó que toda la recolección del municipio va a dirigirse hacia esa planta y por ende todos los camiones que traigan basura de Zampal, Los Árboles, Villa Bastías y El Peral van a tener que pasar por el centro de Tupungato. Además, sostuvo que hay un canal aluvional, que de haber crecientes desde la Cordillera, va terminar en el medio de la planta, con lo que significa el efecto arrastre.

"Estamos convencidos que este lugar fue elegido sin consulta porque se vieron apurados por los tiempos. No les importó lo que opinaban los vecinos. El intendente dijo que por más que todo el pueblo estuviera en desacuerdo, el lugar para hacer la planta está elegido", afirmó Ismael.

Ismael Jalil, vecino de Tupungato (2).jpg "El intendente dijo que por más que todo el pueblo estuviera en desacuerdo, el lugar para hacer la planta está elegido", afirmó Ismael Jalil, vecino de Tupungato. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Para Tupungato el terreno está bien elegido

Alicia Cannesa, coordinadora de Gestión Ambiental de Tupungato, explicó a Diario UNO que al ser una planta de transferencia y no de acopio de residuos, no va a haber olor ni contaminación ambiental ni va a generar focos de insectos porque la basura va a estar escasas horas en el lugar.

La funcionaria dijo que la la obra se hace bajo estrictos conceptos de ingeniería, arquitectura y medio ambiente. Detalló que es una construcción cerrada con doble cortina vegetal que funciona como aislante visual y como barrera de purificación del aire.

Alicia Cannesa, coordinadora de Gestión Ambiental de Tupungato (2).jpg Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Cannesa sostuvo que la zona en donde se va a realizar la planta está muy lejos del desvío que se ha hecho del cauce y que además, ha dejado de tener frecuencia de uso y por ende, en una zona no inundable.

El préstamo se aprobó a finales de 2022 y van a poder empezar la construcción cuando se cumplan con todos los requisitos ambientales que requiere Nación y la consulta pública que es obligatoria y no vinculante.

El estudio de impacto ambiental informa que el cauce cruza el predio del centro ambiental, pero es un cauce aluvional no permanente. Está ubicado a 47km del relleno sanitario de Capiz, San Carlos, en donde irán todos los residuos orgánicos.

Planta Tupungato.jpg El terreno del ex matadero municipal está delimitado con naranja. El estudio de impacto ambiental informa que el cauce cruza el predio del centro ambiental, pero es un cauce aluvional no permanente.

La coordinadora de Gestión Ambiental de Tupungato explicó que cuando la planta de transferencia de residuos esté activa, va a ser obligatorio que los vecinos separen en sus casa, los secos irán en bolsas transparentes y los orgánicos en bolsas negras. El servicio de la municipalidad recolectará la basura, irá a la planta y tomarán caminos distintos; de los reciclables se encargarán los recuperadores urbanos y los húmedos se compactarán y los llevará el camión batea hasta el relleno sanitario en San Carlos.

Cannesa aseguró que cuando el centro ambiental comience a funcionar, se va a cerrar el basural a cielo abierto en Villa Bastías. Permanentemente se ven autos particulares que entran y salen para tirar sus desechos, sin que nadie lo regule.