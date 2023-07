Millones de colillas de cigarrillos contaminan las plazas y a los intendentes no les importa

►TE PUEDE INTERESAR: Átomo desistió de vender las bolsas prohibidas, tras una investigación de Diario UNO

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó que las colillas de cigarrillos son el residuo más desechado del mundo. En Argentina se tiran más de 50.000 por minuto y tardan hasta 25 años en degradarse, según el Informe general sobre colillas de cigarrillos (2022) que fue realizado por Asociación Argentina de Tabacología y el Ministerio de Salud de la Nación y publicado por la ONG EcoHouse.

Cada uno de esos pequeños residuos tiene 100 sustancias tóxicas tales como aluminio, arsénico, níquel, alquitrán y plomo, entre otras y, según una investigación de la Universidad de Berlín, puedo contaminar hasta 1000 litros de agua.

Embed

La empresa mendocina que recicla las colillas de cigarrillos

Reciclemos es una empresa que se dedica al procesamiento de las colillas. Hasta el año pasado las convertía en ladrillos ecológicos, pero esta actividad se suspendió por razones económicas, según explicó su dueño, Alexis Lemos.

El empresario puntualizó que, de todas formas, eventualmente y a pedido se fabrican algunos ladrillos, pero la mayoría de las colillas que recibe son degradadas con microorganismos.

Lemos explicó que su empresa fabrica y vende colilleros (grandes ceniceros para espacios públicos) y el reciclaje tiene un costo de entre 3.000 y 3500 pesos.

En la página de Reciclemos figura como asociados las comunas de Ciudad, Godoy Cruz, Maipú y Luján.

Sin embargo, todo indica que para los políticos que dirigen esos municipios, el compromiso de cuidar a la tierra ante la dañina contaminación de las colillas es solo una declaración en un sitio web, ya que poco y nada hacen al respecto.

Alexis Lemos, de Reciclar, creador del Cigabrick, el ladrillo de colillas de cigarrillo. Reciclemos es una empresa que se dedica al procesamiento de las colillas.

La ordenanza que nadie cumple en la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza tiene una ordenanza que establecía que en el plazo de dos años el municipio debía instalar ceniceros receptáculos de colillas de cigarrillos en espacios públicos, espacio verdes, espacios de uso común e instalaciones públicas. El proyecto fue elaborado por la concejal de PRO Sol Salinas y se aprobó en enero del 2020, por lo que ya se cumplió periodo.

La normativa también contempla la prohibición de fumar en las plazas y espacios verdes, con excepción de las áreas delimitadas a tal fin. Salinas explicó que, en su momento, se hizo sólo en plaza España y no se avanzó más. "Insistentemente le pedimos la aplicación al Ejecutivo y dicen qué hay otras prioridades", sostuvo la concejal.

El dueño de la empresa Reciclemos explicó que en 2020 organizó una jornada nacional de recolección en el que mil personas juntaron medio millón de colillas. En Mendoza el punto fue la plaza Independencia y participó el intendente Ulpiano Suárez, como puede verse la siguiente publicación de Instagram.

TW Ulpiano Suarez.jpg

Lemos dijo que luego de la sanción de la ordenanza, funcionarios de Capital le pidieron algunos colilleros para promocionar una Fiesta de la Vendimia libre de humo. En respuesta, aportó seis colilleros que nunca le pagaron. Agregó que después le pidieron otros dos colilleros para hacer una prueba y sin sus autorización, le sacaron el adhesivo de su marca, le pusieron uno de la Ciudad, se sacaron la foto y nunca más lo contactaron.

En la plaza Independencia, los cestos de residuos tienen aberturas por las que las colillas que allí arrojan los pocos fumadores responsables van a parar al piso.

Sebastián Fermani, subsecretario de Ambiente de la Ciudad de Mendoza, dijo que se han colocado muchos colilleros en las plazas Independencia, Chile y España, pero desaparecieron a manos del vandalismo, en algunos casos en el mismo día. Con respecto a la empresa Reciclemos aclaró que forma parte de prestadores de servicios del municipio, pero no existe un convenio en relación a la gestión del residuo.

Tacho de basura plaza independencia Ciudad.jpg En la plaza Independencia los cestos de residuos tienen abertura y las colillas van a parar al suelo. Foto: Paula Jalil

Para Godoy Cruz reciclar colillas es demasiado caro

En la plaza Mayor Dr. Tomás Godoy Cruz, espacio verde central de la comuna, los cestos tienen una base que permitiría tirar una colilla de cigarrillo, siempre que esté bien apagada. No existen recipientes específicos para este residuo tan contaminante, pero tampoco se observaron colillas en el piso ni en el pasto.

Alexis Lemos, de Reciclemos, dijo que Godoy Cruz fue el primer municipio que se contactó con él en 2020 y le pidieron dos colilleros para ponerlos como prueba en paradas de colectivo. El impulsor de la iniciativa es el ex director de Ambiente y actual concejal Leonardo Mastrangelo, pero según Lemos, cuando cambió la gestión, no se contactaron más con él.

Tacho de basura plaza Godoy Cruz.jpg En la plaza Godoy Cruz los cestos tienen una base que permitiría tirar una colilla de cigarrillo. Foto: Paula Jalil

Yamel Ases, directora de Ambiente del municipio de Tadeo García Zalazar, justificó que no se continuó con la gestión con Reciclemos por el elevado costo y lo complejo de la logística. Añadió que en el Concejo Deliberante hay un colillero que poco se utiliza.

"En ese momento no se priorizó esa acción porque en nuestro plan de acción climática, no tiene el impacto que necesitábamos. Las fuentes de contaminación en la ciudad, la fundamental es la energía, luego el transporte, y por último los residuos. En función de tomar decisiones en dónde invertir, se decidió no continuar y hacer las otras acciones como paneles solares", añadió.

En Luján nadie da la cara

Atestadas de colillas se ven las acequias de la Plaza Departamental de Luján. La tapa de los recipientes para residuos se podrían usar para apagar sus cigarrillos, pero el fondo es una rejilla, por lo que las colillas caerían al suelo.

El dueño de Reciclemos explicó que en 2021 el municipio lo llamó para instalar 15 colilleros para hacer un testeo y que efectivamente se realizó una recolección previa para generar impacto en la gente, pero nunca más tuvo novedades. Por su parte, Diario UNO intentó contactarse por WhatsApp con María Malgor Coussirat, encargada del área de la comuna a cargo de Sebastián Bragagnolo, pero el mensaje quedó en visto.

Tachos de basura Plaza departamental Luján de Cuyo.jpg La tapa de los recipientes para residuos se podrían usar para apagar sus cigarrillos, pero el fondo es una rejilla. Foto: Paula Jalil

Maipú tiene 80 colilleros pero no los usa

En la plaza 12 de Febrero, de Maipú, hay tres tipos de cestos pero todos tienen bolsas, por lo que dificulta el desecho de las colillas. A pesar de no poseer recipientes con ese fin, hay escasas colillas tiradas en el suelo.

Maipú es el cuarto municipio del Gran Mendoza que figura como comuna asociada a Reciclemos. La empresa entregó 80 colilleros que la comuna le compró con fondos de la Nación, pero ninguno ha sido colocado. El subdirector de Medio Ambiente del departamento comandado por Matías Stevanato, Daniel Peña, no contestó la consulta de Diario UNO.

Tachos de basura Plaza 12 de febrero de Maipú.jpg Los cestos tienen bolsas, por lo que dificulta el desecho de las colillas. Foto: Paula Jalil

A Las Heras no le importa

En la plaza Marcos Burgos, en el centro de Las Heras, los recipientes de residuos son iguales que los de Luján, es decir, la tapa podría ser utilizada por los fumadores para apagar sus cigarrillos, pero el fondo es una rejilla, por lo que las colillas caerían al suelo. El pasto está colmado de colillas.

Ricardo Delugan, subsecretario de Ambiente de la comuna diriga por Daniel Orozco, dijo que no tienen legislación específica sobre colillas de cigarrillos y por el momento no tienen proyectado instalar tachos para juntarlas.

Plaza Marcos Burgos, Las Heras.jpg En la palza Marcos Burgos de Las Heras, el pasto está colmado de colillas. Foto: Paula Jalil

Guaymallén pretende que cada uno guarde su colilla

En la plaza Unimev de Guaymallén, los cestos de basura tienen rejillas y bolsas plásticas, por lo que no son aptos para tirar colillas.

Juan Manuel Correa, director de Ambiente , explicó que se están estudiando alternativas para garantizar un buen destino final y que no vayan en la misma bolsa que los demás residuos.

"Es un mal hábito tirar las colillas al suelo, pero cada vez hay más conciencia. Hay personas que llevan su propia lata para dejar las colillas para después descartarlas en algún recipiente. Creo que lo mejor es fomentar que si uno fuma no tire la colilla en el piso, sino que la guarde y después la descarte", declaró el funcionario del municipio comandado por Marcelino Iglesias.

Tacho de basura plaza Unimev Guaymallèn.jpg En la plaza Unimev de Guaymallén, los cestos de basura tienen rejillas y bolsas plásticas. Foto: Paula Jalil

Plan de gestión ambiental de colillas de cigarrillos, un proyecto cajoneado

El 14 de febrero del 2020, la diputada provincial María Cristina Pérez presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Gestión de Colillas de Cigarrillos en Vía Pública. El Expediente 77.178 ,legó a la comisión de Ambiente y Recursos Hídricos el 29 de febrero y nunca se trató.

El 6 de junio del 2022 la Comisión de Salud de la Legislatura mendocina detalló que se estudió el proyecto, pero "seguirá siendo analizado por los legisladores y sus asesores para avanzar con despacho positivo en los próximos días", lo que nunca ocurrió.

El proyecto consiste en campañas de concientización, instalación de contenedores con la leyenda identificatoria para la recepción de las colillas y en un plan de recolección y reciclaje del residuo.

Colillas árbol Luján de Cuyo.jpg Desde 2020 hay un proyecto para crear un Plan de gestión ambiental de colillas de cigarrillos, pero nunca se trató. Foto: Paula Jalil

► TE PUEDE INTERESAR: Ministra de Chile estimó que la apertura parcial de la ruta 60 se concretará el 7 de julio