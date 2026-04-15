Astroturismo con Gustito a Malbec: este viernes se combinan ambas experiencias en Tupungato

Celebración del Día Mundial del Malbec

La celebración se realiza en homenaje a una fecha icónica para la vitivinicultura nacional ya que el 17 de abril de 1853 se fundó la primera Quinta Normal y Escuela de Agricultura en Mendoza -en la actualidad la Facultad de Ciencias Agrarias- marcando el inicio del cultivo de la uva Malbec en el país, iniciativas impulsadas por el gran educador argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que mediante el agrónomo francés Michel Aimé Pouget, director de la Quinta Agronómica, introdujo el varietal en el suelo mendocino. Considerando dichos hitos en 2011, por iniciativa de Wines of Argentina, se celebra cada 17 de abril el Día Mundial del Malbec.

La actividad que se llevará a cabo antes del fin de semana será una experiencia sensorial donde los asistentes podrán degustar vinos de Bodega Nono Coletto, mientras comparten Astroturismo.