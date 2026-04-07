Mendoza, de la mano del Malbec, ganó un premio internacional de la revista Wine Spectator

Concurso-Mendoza-Malbec Mendoza logró un premio internacional por el Malbec.

Se resaltó, durante la competencia, la robusta infraestructura enoturística de Mendoza, la cual se compone de bodegas abiertas al público y diversas propuestas culturales.

Este reconocimiento internacional, dicen los especialistas, consolida a Mendoza como un referente mundial que combina excelencia vinícola con un desarrollo integral del turismo y la gastronomía.

Mendoza-Malbec-Concurso El turismo del vino, de Mendoza al mundo.

Malbec, la estrella de Mendoza pero no la única

Si bien el Malbec es la cepa insignia de Mendoza, el éxito global de la región también se apoya en la calidad de otras variedades como el Cabernet Sauvignon, Syrah y Bonarda, así como en la excelencia de zonas específicas como el Valle de Uco.

La importancia de la cepa Malbec se manifiesta en los siguientes puntos clave:

Liderazgo mundial en producción: Mendoza es reconocida internacionalmente por su liderazgo global en la producción de Malbec. Esta especialización ha permitido que la provincia sea identificada directamente con esta variedad, la cual es pieza central de su identidad vitivinícola.

Mendoza es reconocida internacionalmente por su liderazgo global en la producción de Malbec. Esta especialización ha permitido que la provincia sea identificada directamente con esta variedad, la cual es pieza central de su identidad vitivinícola. Motor del triunfo en el "Mundial del vino": en el reciente certamen The World Wine Bracket, organizado por la influyente revista Wine Spectator, el Malbec fue uno de los factores destacados que permitieron a Mendoza consagrarse ganadora. En esta competencia, la provincia superó a regiones de enorme prestigio como Borgoña (Francia), Napa Valley (Estados Unidos) y Marlborough (Nueva Zelanda) .

en el reciente certamen The World Wine Bracket, organizado por la influyente revista Wine Spectator, el Malbec fue uno de los factores destacados que permitieron a Mendoza consagrarse ganadora. En esta competencia, la provincia superó a regiones de enorme prestigio como . Peso en la industria nacional: la relevancia del Malbec se enmarca en un contexto donde Mendoza produce el 75% de todo el vino argentino , reafirmando su posición como el corazón de la vitivinicultura del país.

la relevancia del Malbec se enmarca en un contexto donde Mendoza produce el , reafirmando su posición como el corazón de la vitivinicultura del país. Atractivo para el enoturismo: el prestigio alcanzado gracias al Malbec ha impulsado el desarrollo de una robusta oferta turística. Mendoza cuenta con gran cantidad de bodegas, muchas de las cuales están abiertas al turismo, integrando la red internacional Great Wine Capitals desde 2005.