Cómo reutilizar las cenizas del asado en las plantas del jardín: trucos de jardinería que te dejarán sin aliento

Después de un asado, lo más habitual es que las cenizas terminen en la basura sin una segunda oportunidad. Sin embargo, este residuo doméstico puede transformarse en un auténtico oro gris para las plantas del jardín. Si provienen de madera o carbón vegetal natural (sin químicos ni restos de plásticos), serán un tesoro nutricional y ofrecerá diversas ventajas. A continuación, los mejores trucos de jardinería.
Jardinería: cómo usar las cenizas del asado en las plantas
Reutilizar las cenizas del asado no solo es una práctica sustentable que reduce desperdicios, sino que mejora la salud del suelo del jardín de forma gratuita. Este ingrediente aporta nutrientes como potasio, calcio y magnesio.
Entre los usos de jardinería que podemos darle a la ceniza, uno que se destaca es el de fertilizante natural, actuando como un suplemento clave que potenciará el crecimiento de las plantas. En concreto, este beneficio tendrá un alto impacto en suelos ácidos, ya que su naturaleza alcalina ayuda a elevar el pH, mejorando la estructura del terreno.
Para este truco de jardinería, tendremos que esparcir una capa fina y mezclarla ligeramente con la tierra superficial. Luego, regar con un poco de agua para que el sustrato del jardín absorba las cenizas.
Por otro lado, la textura seca y polvorienta de la ceniza es la peor enemiga de los invasores de cuerpo blando. Al esparcir un círculo de este polvo alrededor de las plantas, crearemos un obstáculo que dificultará el paso de babosas y caracoles, protegiendo los cultivos del jardín más tiernos sin usar químicos tóxicos que alteran el medioambiente o ponen en riesgo la salud de las mascotas.
Más allá de estos beneficios de las cenizas en el jardín, es importante tener en cuenta que solamente se recomienda evitar las que provienen de maderas tratadas, pintadas o con restos de combustibles, ya que contienen metales pesados nocivos.
Así mismo, la ceniza es potente. Una aplicación excesiva puede saturar el suelo de sales. Siempre es mejor aplicar poco, cada una o dos semanas, que una gran cantidad de una sola vez o cada pocos días.