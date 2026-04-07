Cómo reutilizar las cenizas del asado en las plantas del jardín: trucos de jardinería que te dejarán sin aliento

cenizas asado churrasquera No tirés las cenizas del asado, mejor usalas en estos trucos de jardinería.

Para este truco de jardinería, tendremos que esparcir una capa fina y mezclarla ligeramente con la tierra superficial. Luego, regar con un poco de agua para que el sustrato del jardín absorba las cenizas.

Por otro lado, la textura seca y polvorienta de la ceniza es la peor enemiga de los invasores de cuerpo blando. Al esparcir un círculo de este polvo alrededor de las plantas, crearemos un obstáculo que dificultará el paso de babosas y caracoles, protegiendo los cultivos del jardín más tiernos sin usar químicos tóxicos que alteran el medioambiente o ponen en riesgo la salud de las mascotas.

asado ceniza Las cenizas son un tesoro nutricional para las plantas del jardín.

Más allá de estos beneficios de las cenizas en el jardín, es importante tener en cuenta que solamente se recomienda evitar las que provienen de maderas tratadas, pintadas o con restos de combustibles, ya que contienen metales pesados nocivos.

Así mismo, la ceniza es potente. Una aplicación excesiva puede saturar el suelo de sales. Siempre es mejor aplicar poco, cada una o dos semanas, que una gran cantidad de una sola vez o cada pocos días.