PAMI confirmó los requisitos que se piden en abril para tener medicamentos gratis

PAMI confirmó cuáles son los medicamentos gratis que se entregarán en abril y también anunció cuáles son los requisitos que se tendrán en cuenta para acceder a ellos a través del subsidio social.
Desde PAMI aclararon que sigue en vigencia la entrega de medicamentos gratis que tengan como fin el tratamiento de distintas enfermedades. En ese sentido, señalaron que estos no son para todos los malestares, sino para situaciones en particular en las que las personas puedan tener diabetes, VIH u otro tipo de enfermedades.
La lista de medicamentos y tratamientos gratis a través de PAMI
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Los requisitos para acceder gratis a los medicamentos de PAMI por el subsidio social en 2026
Asimismo, PAMI también confirmó cuáles son los requisitos que las personas deben cumplir para acceder gratis a los remedios por subsidio social. En total, se pueden pedir hasta 6 medicamentos a cero costo por mes.
- Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos (hasta 3 haberes si hay conviviente con CUD)
- No estar afiliado a una prepaga
- No ser propietario de más de un inmueble
- No tener aeronaves o embarcaciones de lujo
- No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad (excepto casos con CUD)
- No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena
¿Cómo acceder a medicamentos gratis por PAMI?
- Ingresar a la web de PAMI
- Ir a "Trámites web" > Iniciar
- Seleccionar "Medicamentos sin cargo por subsidio social"
- Iniciar el trámite y completar los datos
- Confirmar requisitos y cargar documentación
¿Cómo pedir los medicamentos gratis por subsidio social?
- El médico de cabecera envía la receta electrónica
- Retirar en farmacia con DNI y credencial
- Puede hacerlo un familiar autorizado