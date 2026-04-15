PAMI confirmó los requisitos que se piden en abril para tener medicamentos gratis

Desde PAMI aclararon que sigue en vigencia la entrega de medicamentos gratis que tengan como fin el tratamiento de distintas enfermedades. En ese sentido, señalaron que estos no son para todos los malestares, sino para situaciones en particular en las que las personas puedan tener diabetes, VIH u otro tipo de enfermedades.

pami

La lista de medicamentos y tratamientos gratis a través de PAMI

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Los requisitos para acceder gratis a los medicamentos de PAMI por el subsidio social en 2026

Asimismo, PAMI también confirmó cuáles son los requisitos que las personas deben cumplir para acceder gratis a los remedios por subsidio social. En total, se pueden pedir hasta 6 medicamentos a cero costo por mes.