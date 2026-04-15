Una adolescente ocultó su embarazo y parió sola con la "ayuda" de Chat GPT

Un caso sin precedentes sacude al partido de Quilmes. Una adolescente de 15 años dio a luz en la soledad de su casa utilizando únicamente indicaciones de la Inteligencia Artificial Chat GPT. Tras el nacimiento, junto a su novio de 16 años, simularon que la bebé había sido abandonada en la estación de trenes para ocultar el embarazo a sus familias.
El parto en soledad junto a Chat GPT
La adolescente logró ocultar su embarazo durante los 9 meses. Al comenzar el trabajo de parto, se encerró en el baño de su vivienda y, en lugar de pedir ayuda a adultos, recurrió a Chat GPT. Siguiendo las instrucciones de la IA, logró dar a luz a la beba sin asistencia médica presencial.
Ante el dilema de qué hacer con la beba recién nacida, la pareja de menores ideó una maniobra desesperada:
- El padre de la beba (16) la envolvió en una manta y la llevó a la estación de trenes de Ezpeleta.
- Allí, abordó a un transeúnte y le aseguró que acababa de encontrar a la niña sola en la calle.
- Juntos fueron a la comisaría local, donde se activó el protocolo de emergencia con el SAME.
La verdad, en el Hospital Iriarte de Quilmes
La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología. Sin embargo, la mentira no resistió el paso de las horas. Agobiados por la situación, los adolescentes terminaron confesando la verdad ante las autoridades municipales y provinciales.
Según confirmaron fuentes oficiales al sitio Infobae, tanto la madre como la beba se encuentran estables y fuera de peligro.
La Justicia de Menores ya tomó cartas en el asunto. Se inició un seguimiento a través de un equipo interdisciplinario para asistir a los jóvenes padres, quienes aseguraron haber actuado impulsados por el miedo y el shock de la situación.