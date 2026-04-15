Una adolescente ocultó su embarazo y parió sola con la "ayuda" de Chat GPT

El padre de la beba (16) la envolvió en una manta y la llevó a la estación de trenes de Ezpeleta.

Allí, abordó a un transeúnte y le aseguró que acababa de encontrar a la niña sola en la calle.

Juntos fueron a la comisaría local, donde se activó el protocolo de emergencia con el SAME.

La verdad, en el Hospital Iriarte de Quilmes

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología. Sin embargo, la mentira no resistió el paso de las horas. Agobiados por la situación, los adolescentes terminaron confesando la verdad ante las autoridades municipales y provinciales.

Según confirmaron fuentes oficiales al sitio Infobae, tanto la madre como la beba se encuentran estables y fuera de peligro.

La Justicia de Menores ya tomó cartas en el asunto. Se inició un seguimiento a través de un equipo interdisciplinario para asistir a los jóvenes padres, quienes aseguraron haber actuado impulsados por el miedo y el shock de la situación.