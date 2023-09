Hay casi 350 kilómetros de ciclovías en el Gran Mendoza, pero continúa el caos en puntos críticos

Ciclovía calle San Martín Sur Godoy Cruz.jpg Esta es la ciclovía que pasa por arriba de la Panamericana en Godoy Cruz, una de las mejores soluciones para el tránsito seguro de ciclistas. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

No sólo deben hacer bicisendas bonitas, pintadas de verde y con cordones para que los autos no se pasen de carril, deben preocuparse para que los ciclistas puedan llegar de un extremo a otro de la ciudad sin tener que zigzaguear entre los cientos de autos y micros que día a día recorren las calles y que poco respetan a las bicicletas.

La bicicleta es el medio de transporte más sustentable y económico. En las grandes capitales del mundo cientos de personas se mueven día a día en este medio para estudiar, trabajar o divertirse. Los ciclistas no sólo contribuyen a su salud y estado físico, sino también al ambiente, ya que las bicicletas no necesitan combustibles, ni emiten gases de efecto invernadero, tampoco generan contaminación sonora y ayudan a reducir la huella de carbono.

Cartel indicador de ciclovía.jpg La bicicleta es el medio de transporte más sustentable y económico. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Los ciclistas corren riesgo en puntos críticos del tránsito mendocino

Las grandes vías como Acceso Sur y Costanera, que atraviesan de norte a sur el Gran Mendoza son puntos neurálgicos de tránsito críticos para todas las personas que quieren atravesarlos en bicicleta.

Sigue nsiendo un problema las intersecciones de esos accesos con las perpendiculares para todos los ciclistas que tienen que escabullirse entre autos, camiones y micros para poder pasar hacia el otro lado, corriendo riesgo su propia vida, ante la falta de obras que subsanen este problema.

Acceso Sur y Paso de Luján

Acceso Sur y Paso es uno de las principales arterias de tránsito y la solución para los ciclistas todavía es nula. Existe una ciclovía que continúa la que va por avenida San Martín Sur, dobla por calle Paso hacia el este, bordea el Avión de la Rotonda y el paseo Héroes de Malvinas, pero al llegar al cruce con Acceso Sur, la bicisenda desaparece y los ciclistas se encuentran a la deriva.

►TE PUEDE INTERESAR: El intendente de Tupungato desistió de poner una planta de residuos en los Caminos del Vino

Acceso Sur y Paso de Luján.jpg Acceso Sur y Paso es uno de las principales arterias de tránsito y la solución para los ciclistas todavía es nula. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Acceso Sur y Rawson de Godoy Cruz

El cruce de Acceso Sur y Rawson en Godoy Cruz es otra de las arterias fundamentales, en donde la bicisenda es nula y el tráfico es neurálgico, lo que hace peligrosa la circulación de ciclistas por la zona.

►TE PUEDE INTERESAR: Es jubilado y vende leña fabricada con restos de poda para evitar la deforestación en Uspallata

Acceso Sur y Rawson de Godoy Cruz.jpg En Acceso Sur y Rawson de Godoy Cruz no hay ciclovía. Cruzar de un lado a otro el acceso es muy complejo. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Costanera y Brasil (Godoy Cruz) y Berutti (Guaymallén)

Costanera divide en ese tramo a Godoy Cruz donde la calle se llama Brasil y del lado de Guaymallén, Berutti. Por calle Brasil al momento no hay ciclovía, pero está proyectada, aunque la planificación se corta unas cuadras en donde nuevamente los ciclistas quedan en medio del caos vehicular, hasta llegar a Berutti, donde tampoco hay lugar para bicicletas.

Costanera y Berutti de Guaymallén.jpg Por calle Brasil en Ciudad al menos hasta ahora no hay ciclovía y el cruce hacia Guaymallén se dificulta. Del lado de Guaymallén tampoco hay ciclovía. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Costanera y Morón (Ciudad) y Adolfo Calle (Guaymallén)

Calle Morón de Ciudad ya tiene la ciclovía bordeando el zanjón, pero al llegar a Costanera los ciclistas cruzan por el medio de la calle sin señalización.

Costanera y Adolfo Calle Guaymallén ciclista.jpg Ciclista cruza en medio de Costanera de Morón a Adolfo Calle, de Guaymallén. No hay conexión de ciclovías para cruzar de un lado a otro. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Costanera en el Nudo Vial

La Costanera a la altura del Nudo Vial es un caos de tránsito de autos que entran y salen de la Ciudad de Mendoza. Del lado de Guaymallén, calle 25 de mayo tiene una ciclovía que se inicia en Costanera hacia el este y en Pedro Molina y Rondeau también están terminando la bicisenda. Sin embargo, para cruzar de Ciudad a Guaymallén no hay ninguna bicisenda para que los ciclistas puedan transitar de forma segura y actualmente lo hacen arriesgándose a un accidente.

Costanera y 25 de mayo de Guaymallén.jpg Los ciclistas cruzan el Nudo Vial entre autos y micros que van y vienen. No hay forma segura de cruzar en forma desde Guaymallén a Capital. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Costanera y Lavalle (Ciudad) y carril Godoy Cruz (Guaymallén)

En calle Tomás Godoy Cruz de Guaymallén hay una ciclovía, pero al llegar a Costanera se corta.

Ciclovía carril Godoy Cruz de Guaymallén.jpg La ciclovía de Tomás Godoy Cruz de Guaymallén se corta en Costanera. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Puntos neurálgicos bien resueltos

Puente integrador San Francisco de Asís en Godoy Cruz

La ciclovía que inauguró Godoy Cruz en 2011 desde el Parque Deportivo Estación Benegas hasta el Parque Doctor Raúl Alfonsín, por encima de las viejas vías del tren, fue pionera, así como el puente integrador San Francisco de Asís que empalma San Martín Sur con Panamericana.

La premisa del departamento era que las bicicletas tengan un carril exclusivo para minimizar los conflictos con el tránsito de vehículos. El puente que se ubica por encima de la rotonda en donde concluyen seis calles (San Martín Sur, Civit, Panamericana, García Lorca, Pueryrredón y Granaderos) fue una solución exitosa para que todos los peatones y ciclistas que quieran cruzar, puedan hacerlo sin correr riesgos.

Puente integrador San Francisco de Asís de ciclovía Godoy Cruz.jpg El puente San Francisco de Asís fue una solución exitosa para que todos los peatones y ciclistas puedan pasar sin correr riesgos. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Puente del Bicentenario en Las Heras

El puente del Bicentenario se inauguró en 2019 y es otra de las obras favorables a los ciclistas que circulan por las calles de Mendoza, tiene tres brazos que conectan perfectamente todos los extremos del nudo vial. Está ubicado sobre la rotonda Hilario Cuadros en Las Heras y empalma Boulogne Sur Mer con Regalado Olguín, Palacios y Julio Argentino Roca.

Puente rotonda Hilario Cuadros Las Heras.jpg El puente del Bicentenario tiene tres brazos que conectan perfectamente todos los extremos del nudo vial en Las Heras. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Carril Sarmiento y Acceso Sur en Godoy Cruz

El paso de bicicletas por carril Sarmiento de un lado al otro del Acceso Sur era un inconveniente por la gran cantidad de vehículos que pasan por esa intersección. El ideal hubiera sido realizar un puente que sea exclusivo para bicicletas y de ese modo, no cruzarse con autos, camiones y micros que van y vienen constantemente.

Sin embargo, la intersección fue muy bien resuelta realizando la ciclovía por debajo del Acceso Sur. Pintaron de verde en el lado norte y está señalizado con cartelería, de forma que se ve perfectamente que es una bicisenda y que continúa la que va por carril Sarmiento desde Cervantes.

Ciclovía Sarmiento y Acceso Sur Godoy Cruz.jpg El paso de bicicletas en carril Sarmiento y Acceso Sur fue muy bien resuelto realizando la ciclovía por debajo del acceso. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

La red de ciclovías más extensa del interior estará lista en octubre

En agosto del 2021 el Unicipio, compuesto por los seis departamentos del Gran Mendoza y Lavalle, empezó la construcción de la red de ciclovías más extensa del interior del país. La obra contempla la realización de 81.482 metros de bicisendas y se realiza gracias a un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto prevé una segunda etapa de 29.000 metros más, pero todavía no tiene fecha de inicio.

Graciela Marty, coordinadora provincial del Unicipio, explicó a Diario UNO que hay un 75% de la traza ejecutada y en octubre estará terminada. "Hemos priorizado que el ciclista llegue lo más rápido posible, sin hacer zig-zag. Es muy recto y esa es la lógica, para tentar al ciclista a que agarre la bicicleta y llegue más rápido que en auto. Es un cambio cultural que tienen que hacer los ciudadanos en la cabeza", agregó.

Red de ciclovìas del Área Metropolitana de Mendoza Unicipio.jpg La red de ciclovías más extensa del interior del país estaría terminada en octubre.

Una fuente del gobierno provincial indicó que cuando se empezó el proyecto, hace más de cinco años los municipios propusieron de acuerdo a sus necesidades los metros de ciclovías y el plan se realizó de acuerdo a esas indicaciones. Sin embargo, - continuó - en 2020 cuando se debía firmar el acuerdo de todas las partes, Maipú y Lavalle objetaron que tenían menor cantidad de metros que el resto de los municipios y atendiendo a esas necesidades les sumaron metros, que debe autorizar el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, pero no ha sucedido hasta el momento.

Nancy Griffone, jefa de Ordenamiento Territorial de Lavalle, explicó a Diario UNO que solucionaron el inconveniente luego del reclamo del intendente Roberto Righi y están conformes. "Se le dio a todos los municipios la misma cantidad. Nos dijeron que aún esperan una respuesta desde la Nación", sobre la extensión de más metros.

Lavalle está construyendo 7.000 metros, más de los 3.931 del proyecto original porque, según informó una fuente de gobierno de Mendoza, los tres mil metros que le sumaron fueron cedidos por la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) porque había un pequeño sobrante de la obra y decidieron que fuera para ese municipio, que había pedido mayor extensión.

Cartel indicador de ciclovía.jpg El Área Metropolitana de Mendoza tendrá una red de 81 kilómetros conectados de ciclovía. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

Por su parte, Eduardo Mezzabotta secretario de Obras de Maipú, dijo que su municipio no se vio beneficiado por el reparto de los metros de ciclovía. "Cuando la provincia necesitó que el intendente Matías Stevanato diera la conformidad al proyecto, se comprometieron a ampliar la obra a Maipú y a Lavalle, que eran los dos municipios que habían quedado en desigualdad de condiciones en la cantidad de metros, no pueden decir que no la cumplen porque Nación no lo autorizó", indicó el funcionario.

Mezzabotta objetó que la provincia debe fundamentar y demostrar la necesidad del cambio ante las autoridades nacionales. "Me parece que lo que ha faltado es capacidad de gestión para que ese compromiso que tomaron, hoy lo pudieran materializar. El compromiso eran entre 8 y 9 kilómetros más, era vincular los caminos turísticos de Maipú, desde la salida de la estación del Metrotranvía en Gutiérrez hasta llegar al Puente Barrancas", concluyó.

Ciclovìas del unicipio longitud.jpg Longitud de ciclovías previstas en el proyecto original del Unicipio.

Ranking de los municipios con más metros de ciclovías en el Unicipio

1) Luján

Luján es el departamento con mayor cantidad de metros de ciclovías. Adrián Bertolo, secretario de ObrasPúblicas informó que tienen 110.000 metros realizados, 4.000 en construcción más 11.500 que el Unicipio tendrá terminados para octubre.

2) Maipú

Eduardo Mezzabotta secretario de Obras de Maipú dijo que la comuna ha construido más de 70.000 metros de ciclovía y que el Unicipio tenía proyectados 6.300, pero todavía no están terminados.

3) Godoy Cruz

Érica Pulido, secretaria de Ambiente detalló que Godoy Cruz tiene 64.000 metros de ciclovía, la municipalidad realizó 53.500 metros, llevan 10.500 del Unicipio y a octubre estarán terminados los 7.000 restantes, lo que llevará a 71.000 metros.

Ciclovía calle San Martín Sur Godoy Cruz.jpg Godoy Cruz tiene 64.000 metros de ciclovía terminados. Foto: Paula Jalil/Diario UNO

4) Guaymallén

Juan Manuel Correa, director de Ambiente informó que Guaymallén tiene 36.500 metros de ciclovía, más de la mitad fue construida por el municipio y el resto por el Unicipio, que tenía proyectados 15.574 metros en el departamento.

5) Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza detalló que tienen 30.985 metros de ciclovía, la municipalidad ha realizado 24.786 metros, llevan construidos 6.199 del Unicipio y a octubre estarán terminados los 2.399 restantes, totalizando 33.384.

6) Las Heras

Ricardo Delugan, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ambiente, no brindó el dato total de ciclovías que tiene Las Heras, pero informó que durante la gestión de Daniel Orozco se hicieron 6.450 metros y el Unicipio 17.000 metros, que es mayor a los 16.172 que indicaba el proyecto original.

Ciclovía calle Roca de Las Heras.jpg Ciclovía de la calle Julio Argentino Roca de Las Heras.

7) Lavalle

Nancy Griffone, jefa de Ordenamiento Territorial dijo que Lavalle tiene 9.000 metros de ciclovía, aproximadamente 2.000 metros propias del municipio más 7.000 del Unicipio, más de los 3.931 del proyecto original.