Andrés Ostropolsky, el buscador de inversores que atrajo capitales chinos para el local de la ex Balbi

Tienda vista general.jpeg Todos los variados productos de la tienda de bazar Yafanni Center están dispuestos hasta en la vidriera. Estiman que inaugurará en 10 días. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Por otro lado, Andrés Ostropolsky está desarrollando un novedoso polo comercial ubicado en el Corredor del Oeste, en Godoy Cruz. El proyecto inició con la construcción de una moderna estación de servicios y seguirá con locales comerciales y gastronómicos en el resto de ese lote de grandes dimensiones que durante muchos años supo servir para jugar al fútbol.

►TE PUEDE INTERESAR: Medición de Matemática mostró que 7 de cada 10 chicos de 7º grado no resuelve ciertas operaciones

El apellido Ostropolsky, de origen judío de la Europa del Este, es reconocido en la provincia. Andrés es hijo de Daniel, el destacado jurista mendocino que padeció ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y peleó hasta su final por una ley de muerte digna. Además es nieto de Samuel, quien fue diputado provincial y en 1963 vivió en la China comunista y conoció en persona a Mao Zedong, fundador y presidente de la República Popular China en aquellos años.

Si bien en su numerosa familia se destacan los profesionales en Derecho, a él le interesó la Economía porque "te da una visión muy amplia para desarrollarte en diferentes espacios". Lo dice él que, a la par de su trabajo como inversionista, ejerce a su vez la función de cónsul honorario de Israel en toda la región de Cuyo.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei anunció las próximas dos medidas económicas y se comparó con Alemania y Francia

Yafanni Center será un "shock" para el centro mendocino

Acompañando el proceso de instalación de Yafanni Center, Andrés Ostropolsky advierte que todavía "no tenemos fecha de apertura, estamos terminando las últimas obras y los trámites administrativos para su habilitación final". Y calcula que "en unos 10 días estará en condiciones de abrir", pese que los mendocinos y turistas que caminan calle Las Heras y 9 de Julio ya pueden apreciar las extensas vidrieras armadas con una gran variedad de productos que ofrecerá la tienda de bazar.

"Sí, está todo puesto", admite y considera que la llegada de este negocio será "un shock para el centro de Mendoza". Además, aprecia esta inversión como "un milagro que haya pasado, muestra el compromiso que tiene este grupo inversor por Mendoza; un compromiso a largo plazo".

El economista anuncia que esta tienda de bazar de capitales chinos en Mendoza no llevará DD2 por nombre como el resto de las sucursales que tiene en otras provincias, sobre todo en Buenos Aires.

Andrés Ostropolsky perfil.jpeg Además de economista y de venir de una familia de renombre en la sociedad mendocina, Andrés es cónsul honorario de Israel en Cuyo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Es un milagro que esto haya pasado, va a ser un shock para el centro mendocino. Muestra el compromiso que tiene este grupo inversor por Mendoza. Un compromiso a largo plazo Es un milagro que esto haya pasado, va a ser un shock para el centro mendocino. Muestra el compromiso que tiene este grupo inversor por Mendoza. Un compromiso a largo plazo

"Se va a llamar Yafanni Center. Yafanni es un nombre femenino muy usado en China. Lo decidieron los dueños porque para ellos se tratará de la tienda más grande y emblemática que tendrán en Argentina, incluye varios rubros que no tiene ninguna otra tienda del país tiene", explica y resume que, más que una tienda, se trata de "un centro comercial".

Ostropolsky aclara que su misión fue la de "rentabilizar ese inmueble que había quedado vacío", por el local de la ex Balbi. Así comenzó una selección de proyectos y se eligió éste, "yo he acompañado todo el proceso hasta que abran, el día que abran mi función está terminada", declara en un intento por calmar la ansiedad de tanta gente que "nos vuelve locos" preguntando cuándo es la inauguración de Yafanni Center.

►TE PUEDE INTERESAR: Salud confirmó una prórroga para el cobro de la atención a extranjeros con trámites de residencia

Las inversiones y una "relación a largo plazo"

Andrés Ostropolsky reconoce que con la firma de capitales chinos DD2 "fue una gestión larga", pero está acostumbrado porque se dedica a este tipo de inversiones que se van gestando a fuerza de tenacidad, vínculos confiables y paciencia para buscar grupos empresarios para que vengan a invertir a Mendoza.

"Lo hago desde el 2016 y no tengo fronteras. Si hay que ir a buscarlos a China, me voy a China… a Europa o a Estados Unidos, donde sea. Y a Latinoamérica también", confirma el economista. Y resume que "la base de mi actividad es la relación a largo plazo". Así como reconoce que en el sector inversionista “hay mucha tasa de mortalidad”. O sea, "vienen, quieren hacer algo, y se dan cuenta que no da".

Por todo esto, Ostropolsky describe su labor de "cazador de inversores" de la siguiente manera:

Uno tiene relación a largo plazo de negocio, de confianza, de presencia, de preocupación por el otro. Lo que me interesa es que alguien llegue a Mendoza y apenas llegue tenga un buen aterrizaje, esa es la parte más difícil; que caiga en buenas manos, que sepa con quién contar Uno tiene relación a largo plazo de negocio, de confianza, de presencia, de preocupación por el otro. Lo que me interesa es que alguien llegue a Mendoza y apenas llegue tenga un buen aterrizaje, esa es la parte más difícil; que caiga en buenas manos, que sepa con quién contar

Andrés Ostropolsky perfil otro.jpeg Andrés Ostropolsky tiene 50 años y está al frente de la firma de inversiones y gestión empresaria CSF. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

De ahí que lo fundamental para él, y que lo aplica en su firma de inversiones y gestión empresaria CSF, es "tener un buen equipo de profesionales, un equipo de asesores para guiar a ese inversionista, contactarlo con las personas adecuadas y no espantarlo de Mendoza". Después de sus años de trayectoria, Andrés puede asegurar que cuando alguien viene, invierte y tiene una buena experiencia, "seguís en vínculo y te encontrás con nuevos clientes que llegan recomendados", y de este modo se va diseñando el entretejido de su empresa.

Desde sus oficinas en Palmares Valley, Ostropolsky parece estar acostumbrado a que le pregunten: "¿De qué se trata ser un buscador de inversores?". Y responde que entre las actividades a la que se dedica están "la inmobiliaria rural, residencial y comercial; M&A (fusiones y adquisiciones de empresas) donde valuamos y hacemos la negociación de venta de empresas que incluye la busqueda y detección de compradores; en algunos casos participamos de la administración y comercialización de los proyectos; y también nos dedicamos a la venta de bodegas y viñedos".

Uno todos los días trabaja y se esmera por buscar soluciones a problemas financieros, por encontrar inversiones para que Mendoza se siga desarrollando. Vas encontrando el ritmo y hay que manejar la ansiedad, eso es todo en este trabajo. Hay que tener paciencia y estar muy conectado Uno todos los días trabaja y se esmera por buscar soluciones a problemas financieros, por encontrar inversiones para que Mendoza se siga desarrollando. Vas encontrando el ritmo y hay que manejar la ansiedad, eso es todo en este trabajo. Hay que tener paciencia y estar muy conectado

Proyectos de impacto similar al que está generando esta tienda de bazar china en Mendoza, dice que casi no ha tenido. "En mis casi 20 años de trayectoria te diría que sólo me pasó una vez con un inversor extranjero que compró una de las fincas más emblemáticas de Mendoza, está en Tunuyán; la finca estaba bien, pero él la llevó a un nivel superlativo. Se ha hecho un trabajo hasta patrimonial impresionante", recuerda.

►TE PUEDE INTERESAR: La Cámara Baja aprobó el aumento al presupuesto y a los salarios en las universidades según la inflación

Busca inversiones para un polo comercial en el Corredor del Oeste

Empezando a soltar la tienda Yafanni Center apenas inaugure para que camine solita y con todo éxito comercial, Andrés Ostropolsky a su vez está enfocado en otro proyecto que también se ubica en un punto estratégico del Gran Mendoza.

Sobre el Corredor del Oeste, pasando Ecogas, había unas canchas de fútbol. A más de un conductor o vecino le ha llamado la atención en este último tiempo esa moderna estación de servicios Shell que inauguró sobre un costado de ese gran lote vacío que da hacia ambas dirección de la autopista.

"Es parte de un desarrollo que empecé yo con CSF, a continuación se va a hacer todo un desarrollo comercial", anuncia Andrés Ostropolsky, abocado a la búsqueda de inversores locales y nacionales para concretar su iniciativa.

Andrés Ostropolsky en Palmares Valley.jpeg Andrés en Palmares Valley.

La idea es revalorizar un punto que había quedado como una mancha gris en el medio de la ciudad, donde había un Corredor del Oeste que va por un lado y viene por el otro y no tenía conexión La idea es revalorizar un punto que había quedado como una mancha gris en el medio de la ciudad, donde había un Corredor del Oeste que va por un lado y viene por el otro y no tenía conexión

Con gran entusiasmo habla el economista de este proyecto en el Corredor del Oeste, y precisa: "Hicimos un estudio de impacto ambiental para evaluar si se ponía o no se ponía la estación de servicio y cómo se integraba a un futuro desarrollo comercial. Vamos a ir expandiéndolo. Ya hemos tenido charlas con algunas marcas importantes de Buenos Aires que se instalarían ahí. También están interesadas empresas mendocinas".

En sus inicios en el mundo de las inversiones, y durante varios años, Ostropolsky estuvo vinculado a la compañía internacional de real estate Sotheby's, perteneciente a la famosa casa de subastas de arte. "Tenía una división integrada por todos los Sotheby's del mundo que están en lugares de viñedos; ahí nos íbamos enterando quién está queriendo comprar un viñedo, dónde, y quién está queriendo vender un viñedo, dónde", destaca el economista.

►TE PUEDE INTERESAR: Productores dudan del acceso al seguro agrícola y quieren conocer la letra chica de los contratos

Mendoza, otro país en el mundo inversionista

La experiencia en Sotheby's lo llevó a ver claramente "cómo los ciclos argentinos generan interés o desinterés", remarca. Y para transmitir su mirada optimista, afirma: "Ahora volvieron a preguntar por Argentina, a interesarse por Mendoza particularmente, en determinados segmentos como el vino, la gastronomía, la hotelería".

-¿Cuál es tu primera carta de presentación para Mendoza?

-Depende del grupo inversor y del contexto. Mendoza está atravesada por un denominador común que es la vitivinicultura. Es famosa a nivel mundial por el vino, la imagen que ha generado propia como destino, con identidad, con desarrollo propio a través de sus vinos. Y cuando uno va a hablar de otras cosas, como puede ser una tienda o un desarrollo inmobiliario, infraestructura o energía, minería, petróleo, Mendoza también tiene sus particularidades y tiene sus ventajas.

-¿Entonces somos una isla en este país en crisis?

-La macro nacional es muy injusta con Mendoza. Mendoza es una provincia que está ordenada, que está bien administrada, que no tiene vicios culturales; pero que está dentro de una macro complicada, que es la macro argentina. Entonces, al final eso hace que alguna gente no venga, a pesar de que es Mendoza. Y otros deciden invertir igual porque saben cómo es Mendoza. Lo que veo es que nunca a Mendoza se le desprecia por vicios propios de Mendoza.

Nunca a Mendoza se le desprecia por vicios propios de Mendoza. Mendoza es un lugar de desarrollo que tiene un empresariado muy activo, muy creativo, muy internacional. Es un lugar que atrae, aunque tenemos que lidiar con el contexto

Andrés Ostropolsky portada.jpeg Para el economista, Mendoza es una provincia ordenada y bien administrada, "que no tiene vicios culturales, pero está en una macro complicada". Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Además, en la entrevista Ostropolsky refiere al rol del Estado en el crecimiento de la provincia. Para él, "Mendoza tiene un sector público que desde hace unos 10 años sabe que tiene que administrar bien y que tiene que generar las condiciones para que los privados desarrollen; esto no es una cuestión ideológica, es lo que uno percibe de los que vienen de afuera y que quieren hacer negocios acá".

►TE PUEDE INTERESAR: Federico Norte anticipó cuándo podría nevar en el Gran Mendoza en los próximos días

Su aporte frente a la crisis hídrica, en su rol de cónsul honorario de Israel

Desde hace 6 años que Andrés Ostropolsky tiene una actividad diplomática. Es cónsul honorario de Israel para toda la región de Cuyo. "Es un honor muy grande que un país, en este caso Israel, deposite en mí la responsabilidad de representarlo", expresa con orgullo quien asume este rol celebrando que la función diplomática "tiene una función social importante".

Por ello cuenta que a través del consulado israelí "hemos hecho muchas cosas, hay mucho en común entre Mendoza e Israel, hemos generado acuerdos entre universidades, entre empresarios, trabajamos mucho con la parte cultural, con estudiantes".

Lo que destaca de su gestión consular, entre otras cosas, es el acuerdo con Mekorot, la empresa estatal de agua de Israel, para estudiar la situación de Mendoza y San Juan y proponer soluciones que apunten al uso racional del agua frente a la crisis hídrica.

Andrés Ostropolsky manos.jpeg Las manos de Andrés Ostropolsky van de un lugar a otro del plano, mientras habla tanto de su vida profesional como diplomática. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"Fue un proyecto que empujamos junto con la Cámara de Comercio Argentino e Israel, el gobierno de Mendoza, el de San Juan y el gobierno nacional de la gestión pasada; con la convicción de que había que mirar al futuro y había que prever cómo se va a manejar el agua de acá a los próximos 50 años", refirió el economista. Y señaló que "tres años después de haber empezado ya se está terminando la primera fase del proyecto que es el diagnóstico con algunas recomendaciones de solución de algunos problemas".

Lo que rescato de esta experiencia es cómo los israelíes de Mekorot han valorado la capacidad técnica y el profesionalismo que tiene la Dirección General de Irrigación, en una colaboración que es de igual a igual en términos técnico Lo que rescato de esta experiencia es cómo los israelíes de Mekorot han valorado la capacidad técnica y el profesionalismo que tiene la Dirección General de Irrigación, en una colaboración que es de igual a igual en términos técnico s

►TE PUEDE INTERESAR: ATE aceptó la propuesta salarial del 15% trimestral y adicionales para cada sector

Nunca pensó en irse del país, mucho menos de Mendoza

"Si tenemos un buen lugar, con universidades, con un buen capital humano que sabe resolver problemas de distinto tipo, tenemos todo para seguir desarrollándonos y creciendo sin techo", confía Andrés Ostropolsky. Y su visión de futuro sobre el lugar que lo vio nacer concluye en que "nunca pensé en irme a vivir a otro lado, soy mendocino y me quedo acá, no lo cambio por nada, estamos en un gran lugar para vivir".

Andrés es hijo de Daniel, destacado abogado y jurista que antes de morir en el 2022 a causa de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para regular la muerte digna, o eutanasia.

En su círculo familiar, el hombre está rodeado de mujeres con su mamá Graciela Roiz, sus cuatro hermanas Claudia, Cecilia, Gabi e Irene; una esposa que "es mi novia toda la vida, nos conocimos en la facultad estudiando Economía", y dos hijas de 20 y 17 años

Familia Ostropolsky.jpg Parte de la familia en un reconocimiento legislativo post mortem a Daniel Ostropolsky. Foto: Gentileza Legislatura de Mendoza

Junto a su madre y sus hermanas manejan la Finca La Malka, un proyecto vitivinícola con restaurante ubicado en Las Compuertas. Sobre este emprendimiento familiar, Andrés confiesa: "Era un sueño de mi mamá que pudimos cumplirlo a sus 70 años; compramos un terreno, hicimos un viñedo y hace un año abrimos el restaurante".

El nombre La Malka se debe a que "en hebreo quiere decir reina, somos judíos de Europa del Este, mi bisabuelo llegó a Mendoza; entonces es La Malka con el 'la' a la mendocina porque son nuestros orígenes que se entrelazan", define quien practica, entre otros deportes, el tenis, ciclismo y calistenia.

Finca La Malka era un sueño de mi mamá que pudimos cumplirlo a sus 70 años; compramos un terreno, hicimos un viñedo y hace un año abrimos el restaurante Finca La Malka era un sueño de mi mamá que pudimos cumplirlo a sus 70 años; compramos un terreno, hicimos un viñedo y hace un año abrimos el restaurante

Su esposa, también economista, tuvo una empresa familiar hasta la pandemia que cerró y ahora se dedica a planificar la agenda de turistas que visitan Mendoza, desde que se bajan del avión hasta que regresan a sus casas. "Ella es muy creativa y muy organizada, se metió por ese lado del turismo", destaca Andrés para cerrar la charla.

►TE PUEDE INTERESAR: La inflación en Mendoza bajó en julio al 4%, el mismo porcentaje que a nivel nacional