Víctor Fayad: "Cuando tenés un vencimiento siempre conviene más refinanciar la deuda que pagarla"

"El próximo año hay vencimientos de la deuda en dólares en marzo y en septiembre y nosotros creemos que sería absurdo pagar una deuda cuando es posible refinanciarla y pagarla en mejores condiciones. Yo creo que cualquiera que hoy tenga una deuda en dólares y pudiese pagarla en pesos no dudaría en hacerlo. En el Estado tampoco debería pasar", resaltó el funcionario.

La deuda en dólares

El ministro explicó que la deuda en dólares que se tomó en el 2016 y que se pudo refinanciar en el 2020 vence en el 2029, pero ese vencimiento incluye pagos cercanos a los 100 millones de dólares anuales desde el 2023.

"Ante un financiamiento siempre conviene más refinanciar la deuda que pagarla, porque además refinanciar supone no recortar gastos. Habría que plantearle a la oposición si prefieren pagar la deuda y no hacer obras, o refinanciarla y mejorarla sustancialmente y mantener los proyectos productivos", propuso Fayad y recordó que esa misma herramienta de roll over es la que hoy tienen disponibles desde el Gobierno nacional hasta la mayoría de las provincias.

El mismo ministro impulsó la emisión de títulos por $4.000 millones para continuar con la inversión pública y a la par poder reestructurar deuda.

Según los números que aportaron desde Hacienda, los vencimientos que deberá afrontar Mendoza en el 2023, aún cuando la oposición le niegue la posibilidad de refinanciar esa deuda, no llevarían a la provincia al default: "Esa cifra que vence el año que viene es la misma que se recauda por regalías, es decir que se podría pagar con eso. Lo que sucede es que el plan es usar ese dinero para volverlo productivo", insistieron.

El mismo Rodolfo Suarez admitió en declaraciones a Radio Nihuil que "esos títulos son para abrir el paraguas ante lo que pueda venir. Es conveniente y es una previsión frente a escenarios que, prima facie, no serán beneficiosos para nadie".

Si bien el pedido del gobernador para que la oposición le apruebe la posibilidad de refinanciar la deuda provincial parece adelantado, sobre todo porque la discusión por el presupuesto para el próximo año se suele dar en octubre, recobra actualidad cuando se piensa que parte de esos vencimientos es en dólares y la moneda estadounidense no para de subir.

"El gobernador se contradice, asegura tener las cuentas ordenadas y pide refinanciar la deuda"

Germán Gómez peronismo legislatura.jpg El presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, calificó la administración de deuda de Suarez como "desastrosa".

Si bien la discusión por el roll over parece eternizarse entre el oficialismo y la oposición, ya que ambos sectores vienen enfrentándose por esa posibilidad de refinanciar deuda desde la gestión de Alfredo Cornejo, todo hace suponer que en unos meses se reeditará y la novela tendrá un nuevo capítulo no muy favorable para Suarez.

Es que luego de que se publicara su ruego para poder reestructurar la deuda en el 2023, desde el PJ se conocieron duras críticas que anticipan un nuevo rechazo a un futuro roll over.

"El manejo de la deuda de la provincia desde la época de Cornejo y luego en la de Suarez ha sido desastrosa. Nosotros lo hemos venido advirtiendo pero en el Gobierno aseguran que ellos tienen las cuentas ordenadas y evidentemente no es así. El gobernador se contradice, porque por un lado dice que las cuentas están ordenadas y por otro implora que le demos la posibilidad de refinanciar la deuda. Si lo implora no es porque a la provincia le sobre dinero en tesorería, es porque Mendoza es endeble financieramente y nosotros no podemos seguir otorgándole esa herramienta para que ellos se abusen en el uso del roll over", adelantó el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Gómez.

Según el referente del peronismo local, la gestión de Suarez ha "abusado de la bicicleta financiera" y hoy la situación económica de la provincia "es compleja y se va a complicar aún más porque esa deuda en dólares no resiste una corrida cambiaria como la que hemos tenido".

"Esto no se puede seguir pedaleando para adelante, nosotros hemos pedido que la deuda en dólares se vaya reduciendo gradualmente pero eso no pasó y ahora viene Suarez a pedir refinanciar. Responsablemente nosotros no podemos seguir otorgándole esa herramienta para que se abuse en el uso" cerró Gómez.

