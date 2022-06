Sergio Salgado pidió seguir en libertad porque la condena por corrupción "no es cosa juzgada"

Ahora, la Cámara del Crimen que lo condenó en 2018 debe decidir si acepta el planteo. En caso de rechazarlo, ese tribunal lo mandará a la cárcel, tal como ocurrió con el ex jefe comunal de Guaymallén Luis Lobos.

► Te puede interesar: La Justicia Federal ordenó a la UNCuyo "abstenerse" de proclamar a un ganador de las elecciones

El caso Salgado

El caso Salgado se reactivó este martes, cuando la Sala II de la Corte mendocina declaró que los delitos de corrupción no prescriben por el paso del tiempo y dejó sin efecto una sentencia de 2020 que había beneficiado al santarrosino con el sobreseimiento definitivo.

Así quedó latente la posibilidad de que Salgado sea enviado a cumplir el resto de la condena impuesta por la Primera Cámara del Crimen de San Martín.

Al igual que con Luis Lobos y su ex esposa, Claudia Sgró, el tribunal de sentencia quedó en condiciones de resolver qué pasará con el imputado.

Previendo el revés judicial, el abogado defensor, Carlos Moyano, presentó en la Cámara de San Martín el planteo de mantenimiento de libertad o, en caso de rechazo, que le concedan la domiciliaria.

Ahora, los jueces Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini se aprestan a tomar la decisión que podría desencadenar el envío a prisión de un segundo ex intendente peronista en menos de 2 meses.

Jueza. Viviana Morici elaboró y dictó la sentencia para los acusados. La jueza Viviana Morici.

Argumentos

"El principio constitucional de inocencia rige hasta que la sentencia quede firme y en este caso todavía quedan instancia judiciales donde apelar", explicó el abogado Moyano tras conocerse la decisión de la Corte que podría derivar en el encarcelamiento su cliente.

"Únicamente una sentencia firme desvirtúa en forma definitiva el estado de inocencia que goza el imputado, y por ello, no debe tener ejecutividad de cosa juzgada, no pudiendo afectarse el derecho a la libertad ambulatoria del mismo" "Únicamente una sentencia firme desvirtúa en forma definitiva el estado de inocencia que goza el imputado, y por ello, no debe tener ejecutividad de cosa juzgada, no pudiendo afectarse el derecho a la libertad ambulatoria del mismo"

Caso contrario, advirtió el letrado, enviarlo a prisión "sería violatorio de la exigencia impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

► Te puede interesar: El Ministerio de Seguridad preadjudicó las viandas para los presos y pagará $4.457 millones por 2 años