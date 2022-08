Se rompió el diálogo entre los radicales y peronistas de la Suprema Corte de Justicia

imagen.png El radical Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

De hecho, la temperatura emocional del cuarto piso de los tribunales provinciales -donde los supremos tienen sus despachos- podría equipararse perfectamente con las sofocantes olas de calor de varias poblaciones españolas.

Alta tensión en la Suprema Corte de Justicia

La crisis comenzó a tomar forma antes de la feria judicial, cuando Adaro invitó por correo electrónico a casi todos los estamentos del Poder Judicial a participar de la experiencia piloto de teletrabajo durante 70 días.

El ala radical frunció el ceño, en desacuerdo con esa modalidad de trabajo, y se mantuvo alerta hasta que sucedieran los próximos pasos.

Tres días fueron suficientes: el martes 26 de julio comenzó a funcionar el experimento con relatores de la Sala Segunda que preside Adaro y el viernes 29 fue suspendido por el Presidente de la Corte, Dalmiro Garay, y la titular de la Sala Primera, Teresa Day.

El video que Adaro hizo circular

Al peronista Adaro le enrostraron, en la acordada 30.619, que había aplicado el trabajo remoto sin tener la potestad para disponer del personal del Poder Judicial, como sí la tiene Garay por su condición de titular de la Sala Administrativa. Además, le recordaron que las acordadas vigentes disponen el trabajo de 6 horas diarias y de modo presencial para el Poder Judicial.

Ni lerdo ni perezoso, el palmirense respondió haciendo circular públicamente un video titulado "Matar buenas ideas puede afectar su futuro", centrado en un cónclave de cavernícolas que se oponen a utilizar un nuevo invento: la rueda. Tiro por elevación.

En esa ficción, uno de los prehistóricos informa que se ha inventado la rueda, "que cambiará la forma de vivir y trabajar". Sin embargo, la extensa lista de beneficios que describe es desechada por los demás con una batería de excusas, hasta que triunfa la postura de que lo mejor sería una rueda cuadrada, "que no gire".

Embed

El estallido

Lo poquito que quedaba de paz se hizo añicos el lunes, cuando Adaro y Palermo denunciaron, durante una sentencia escrita, que el oficialismo manipula discrecionalmente los llamados a plenario para resolver causas que podrían terminar con resultado desfavorable.

adaro plalermo Adaro y Palermo.

En las formas y en los plazos, dijeron, se actúa "con dudosa legalidad" y echaron una sombra de sospecha sobre el 7 a 0 unánime que en 2019 ratificó la constitucionalidad del Ítem Aula, incluso con votos de ellos mismos.

El ala radical no se quedó atrás y en off the record contestó que la Sala Segunda que preside Adaro e integra Palermo maneja el 80% de las causas que entran a la Suprema Corte de Justicia. ¿Justamente ellos, que son mayoría en ese tribunal, hablan de cooptación de la Justicia?

Cornejo dixit

El ex gobernador Alfredo Cornejo también fue aludido por los peronistas críticos; incluso le atribuyeron haber promovido que el Ítem Aula fuera resuelto por el pleno de la Corte cuando el proceso de resolución en la Sala Segunda estaba avanzado.

alfredo cornejo nihuil.jpg Alfredo Cornejo.

"Palermo y Adaro están en la Suprema Corte de Justicia para defender todas las injusticias; sabido es que en la Justicia está el Forum Shopping y que todas las causas entran a la Sala Segunda", dijo este martes el actual senador nacional, a punto de volar hacia Buenos Aires.

"Casi todas las causas entran por la Sala Segunda de Adaro y Palermo: la reelección de los intendentes, los reclamos de los gremios y muchos planteos más" "Casi todas las causas entran por la Sala Segunda de Adaro y Palermo: la reelección de los intendentes, los reclamos de los gremios y muchos planteos más"

- ¿Por qué se rompió el diálogo en la Suprema Corte? -preguntó Diario UNO.

- Porque Palermo y Adaro no quieren que se instaure un nuevo mecanismo que permitirá sortear adónde serán tratadas las causas que entran a la Corte, poniendo fin a la posibilidad de que el accionante elija qué Sala debe resolver. Hay que sortear las causas judiciales, como se hizo con los jueces de Garantías; antes se elegía ante qué juez apelar y hoy el juez interviene como resultado de un sorteo".

- ¿Qué opina de la denuncia que hicieron en un fallo judicial sobre manejo discrecional y dudoso de los plenarios?

- Ellos salieron con eso porque no quieren el consenso, se oponen al sorteo de las causas como forma de resolver dónde se tratará cada una. Quieren que siga aplicándose el sistema de siempre, el que permite elegir dónde litigar.

► Te puede interesar: El megajuicio a Luis Lobos por corrupción fue postergado para la segunda quincena de agosto