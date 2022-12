Sagasti anticipó su apoyo a la ley de Alcohol Cero y dijo que nadie la llamó para plantearle opciones

"Se trata de un cambio cultural que tenemos que hacer. Ya hay varias bodegas que han tomado la costumbre de preguntar antes de la comida quién es el conductor designado y le regalan una botella por haberse 'sacrificado' para que sus amigos y familiares vuelvan seguros a sus casas", analizó la legisladora kirchnerista.

Anabél Fernández Sagasti, Martín Marinucci y Gabriela Lizana.jpg Sagasti durante la mañana de este miércoles, junto al titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; y la funcionaria nacional Gabriela Lizana.

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Vigil sobre la ley de Alcohol Cero al volante: "No saben del daño que puede generar"

Sagasti respondió a las advertencias de quienes se oponen al proyecto de Alcohol Cero

Desde hace varias semanas, referentes del mundo del vino e intendentes vienen advirtiendo que harán lo posible para evitar que la nueva ley sea sancionada. La antesala en Diputados fue categórica: el proyecto contó con más de 190 votos positivos, provenientes de todo el arco político.

Y mientras desde el Frente de Todos hubo posturas diversas, en Cambia Mendoza emitieron críticas al unísono: hasta el gobernador Rodolfo Suarez avisó que, aunque la norma se apruebe en el Congreso Nacional, la provincia no adherirá, ya que se trata de "una facultad no delegada".

Pero hubo más reacciones. Este lunes existió una reunión entre la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y más de diez jefes comunales. Entre los presentes estuvieron los peronistas Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán). Se decidió redactar un pedido formal para que se postergue el tratamiento de la ley.

►TE PUEDE INTERESAR: Intendentes anunciaron que pedirán la suspensión del tratamiento al Alcohol Cero en el Senado

Anabel respondió a este contexto: "A mí desde que el proyecto pasó al Senado de la Nación no me ha llamado nadie. Solamente escuché por los medios de comunicación las actitudes incluso patoteriles del senador (Alfredo) Cornejo, del gobernador Suarez y ahora de la Coviar, con quien yo siempre he tenido un diálogo muy fluido".

Y remató: "Creo que algunos dirigentes vitivinícolas confundieron la estrategia. La industria de la cerveza, en contraste, ya anticipó que está a favor de la medida y que aportará dinero para la concientización".

Sagasti dijo estas palabras después de completar la primera prueba oficial del tren de pasajeros que -según anunció Trenes Argentinos- comenzará a funcionar en Mendoza con frecuencia semanal a partir de marzo de 2023.

Poco después, otras fuentes recordaron con ironía que Anabel decidió no participar del Foro Vitivinícola que se desarrolló el viernes 2 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Sagasti figuraba en el cronograma del evento como invitada en un panel denominado “El vino más allá del 2023″, que contó entre sus participantes a Cornejo y Omar De Marchi. Pero en esa oportunidad prefirió no ir.

►TE PUEDE INTERESAR: La onda de calor que padecen los mendocinos es extraordinaria y no existen registros de una similar en la provincia