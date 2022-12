Intendentes anunciaron que pedirán la suspensión del tratamiento al Alcohol Cero en el Senado

En el encuentro estuvieron el peronista Emir Félix y los intendentes del Valle de Uco Rolando Scanio (San Carlos) y Gustavo Soto (Tupungato), pero no así el tunuyanino Martín Aveiro, quien se excusó por tener un encuentro armado con anticipación en su agenda. Tampoco dijeron presente dos de los jefes territoriales más cercanos a Anabel Fernández Sagasti, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta. La senadora ya ha hecho público su apoyo a la alcoholemia cero.

tadeo twitter tolerancia cero.JPG "Debemos poner el acento en la responsabilidad", escribió Tadeo García Zalazar en su Twitter.

En total fueron diez los intendentes que se sumaron. Algunos, de cuerpo presente, como Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez; y otros que se conectaron a través de una videollamada. Entre todos dispusieron que se trabajará en un documento para ser presentado en la Cámara Alta y que busque el objetivo de aplazar la discusión, al menos hasta el año que viene. Entre las ausencias también se contó a Matías Stevanato, de Maipú, y a Roberto Righi, de Lavalle.

Según confirmaron, el material con el que intentarán posponer la sanción se hará público en las próximas horas y a partir de ese momento lo harán llegar a los representantes del parlamento. Manifestaron que su única intención es "abrir una nueva instancia de diálogo" para -según contaron- poder tomar las decisiones con un mayor marco de consenso.

Las voces de la política: Tadeo, Ulpiano y Anabel

"Queremos llegar con un mensaje claro: todos coincidimos en un objetivo en común que es bajar la siniestralidad", dijo Ulpiano Suarez. "Pero creemos que una decisión prohibitiva como esta no lo garantiza, entonces hay que tener un tratamiento integral con endurecimiento de las sanciones, con más control, con presupuesto, con educación y trabajando sobre las responsabilidades individuales. Esto es lo que construye un compromiso colectivo", afirmó.

Los intendentes marcaron que uno de los grandes problemas que se afrontan es la falta de tiempo. Es claro que hay premura por sacar el proyecto adelante, y su ágil paso por la comisión de Transporte en el Senado ya anuncia que el pase al recinto puede ser inminente. "Ahí, en Senadores, directamente creemos que va a ser un trámite. Por eso estamos apurados", expresaron tras la reunión.

Anabel Fernández Sagasti Alcohol Cero Senado.jpg Sagasti les contestó a Juri, Cornejo y Suarez durante el encuentro en comisiones del Senado. También habló de lobby empresario para que el proyecto no avance.

"No va a faltar quien diga que a nosotros no nos interesan las vidas de las personas", siguió el jefe capitalino. "Por supuesto que eso no es así. Lo que estamos solicitando es que se pueda plantear un consumo responsable de alcohol. Lamentablemente, el Gobierno nacional nos vuelve a poner en un escenario de River - Boca, como si acá hubiese gente que no está a favor de los cuidados. Nosotros estamos todos a favor de la vida", lanzó.

Según pudo saber Diario UNO, este encuentro se hizo en paralelo a otra jugada política que hasta hace un tiempo también habían buscado desde la Coviar, pero que ahora parece también postergada: la reunión con Anabel Fernández Sagasti, con quien ya habían hablado antes de que la ley pasara por Diputados. Por su peso en la coalición gobernante, los empresarios querían tener un diálogo con ella para poder convencerla de no apoyar -y conseguir más votos en contra-, o bien poder, al menos, compartir opiniones.

"Por ahora vamos a esperar", anunciaron los empresarios ante la consulta por ese cara cara. Fue apenas la presidenta del peronismo mendocino hubo hablado en comisiones, donde le apuntó a Rodolfo Suarez y los senadores Mariana Juri y Alfredo Cornejo -todos del radicalismo- por supuestas actitudes "patoteriles" en medios de comunicación, "y por supuesto, por el lobby de un puñado de dirigentes bodegueros". Por ahora, ese vínculo no se concretará y en el sector aguardan que se pueda postergar el avance del proyecto.

