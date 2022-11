El director de Seguridad Vial arremetió contra los políticos mendocinos e insistió con el Alcohol Cero

Para Carignano, "no hay necesidad" de plantearse en contra del proyecto dado que, según él: "Van a bajar los siniestros viales, el consumo de vino no se verá afectado y todos conviviremos".

Periodistas especializados en vitivinicultura, empresarios y políticos locales le saltaron a la yugular: "La encuesta fue encargada por la propia agencia vial y el 40% de los que respondió no tiene licencia de conducir y otro 10% es profesional del manejo. No es muy seria", apuntó Pablo Pérez Delgado, conductor de Conexión Agro, de Radio Nihuil.

"No es secesión, es autonomía": la postura de políticos mendocinos contra el Alcohol Cero al Volante

Gustavo Cairo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de Mendoza, ya ingresó un proyecto en la Legislatura para que Rodolfo Suarez desista de aplicar la norma nacional -si es que llega a ser ley- en la Provincia.

Si bien desde Casa de Gobierno ya advirtieron que justamente ésa es la idea del gobernador: mantener las reglas en su jurisdicción tal y como están ahora; desde el PRO buscaron reforzar el concepto.

El propio Cairo fue uno de los primeros en responderle a Martínez Carignano, respondiéndole que no se trata de "secesión" sino de "autonomía y federalismo ante normas demagógicas como la que impulsas desde tu visión unitaria y centralista".

Y de paso tiró un palo: "Además, te podrías haber ahorrado la falta de respeto gratuita y mendaz".

Por el contrario, el apoyo al tuit del funcionario nacional llegó desde el Frente de Todos local. El senador Lucas Ilardo, presidente del bloque en el Senado provincial, no agregó más palabras pero dejó sentada su posición con un "me gusta", lenguaje que en Twitter se lee como una señal de sostén.

Ya con su voto a favor de la ley habían hecho pública su opinión también los diputados peronistas Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.

En contra del proyecto, y con mucho énfasis en cuestionarlo, votaron los radicales Jimena Latorre, Julio Cobos, Pamela Verasay, Lisandro Nieri y los diputados nacionales del PRO Omar De Marchi y Álvaro Martínez. También dio su voto negativo el peronista Eber Pérez Plaza, defensor de los productores, y se abstuvo la kirchnerista Marisa Uceda, quien había presentado otro proyecto con un mínimo de 0,2 de alcoholemia que no fue tenido en cuenta.

El voto de Anabel Fernández Sagasti y la esperanza de los vitivinícolas en el Senado

"No se trata solo de tolerancia cero al consumo de alcohol al volante. Se trata de más control, más educación vial, más campañas de concientización", decía Anabel Fernández Sagasti hace tres años, cuando fue consultada por el proyecto de tolerancia cero.

También apuntaba que no alcanzaba con "con endurecer las multas" porque el fondo de la cuestión es "cuidar la vida por sobre todo".

"Si tomás, no vas al volante. Si vas al volante, no tomás", decía y dejaba un mensaje para la industria del vino: "La industria vitivinícola necesita otro programa económico para crecer, no conductores alcoholizados al volante".

Si bien queda claro que Anabel está más cerca de estar a favor del Alcohol Cero al Volante, también es cierto que la senadora nacional reclama que el cambio sea más profundo, que se apunte a la Educación Vial por sobre todas las cosas y que se incrementen y mejoren los controles en las calles y rutas provinciales.

Así, desde el sector vitivinícola creen que ella y el resto de los senadores mendocinos, Mariana Juri y Alfredo Cornejo, podrían torcer el debate y generar que el proyecto vuelva a Diputados con modificaciones sustanciales dado que la iniciativa actual solo baja el límite de graduación alcohólica para manejar pero no establece más cambios respecto de prevención, control y sanciones.

Los números en los que se apoya Martínez Carignano

"8 de cada 10 mendocinos apoyan la Ley de Alcohol Cero al volante", dice el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esos números surgen de una encuesta que la propia ANSV encargó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Aconcagua de Mendoza y que arrojó que el 75% de los mendocinos encuestados está de acuerdo con que rija la Tolerancia Cero en la Provincia.

La encuesta se realizó a 600 personas de entre 16 y 70 años, conductores y no conductores de automotores.

Según el relevamiento, el 85% aseguró que había bebido alcohol en el último mes, en tanto, tres de cada cuatro manifestaron estar "de acuerdo con el límite de alcohol cero para manejar".

La ANSV aseguró que, según el informe la "aceptación fue similar en todas las franjas etarias: los más jóvenes con un 70% a favor y los más viejos con un 80%".

Para el funcionario nacional este relevamiento muestra el apoyo de la población mendocina al proyecto de Ley de Alcohol cero pese "a la campaña en contra que lleva adelante la Coviar y algunos legisladores nacionales de Mendoza y de San Juan".