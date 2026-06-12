El diputado por Córdoba y exgobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, lanzó una dura embestida política y aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar ni un día más en su cargo. La contundente reacción del referente cordobés se desató tras la presentación de la declaración jurada de bienes del funcionario nacional y la posterior defensa pública que hizo de la misma en una entrevista televisiva.
Juan Schiaretti apuntó contra Manuel Adorni y exigió su renuncia como jefe de Gabinete
El exgobernador cordobés cuestionó al funcionario por la polémica de su declaración jurada y se sumó a los reclamos de la oposición
A través de su cuenta oficial en la red social X, Schiaretti fue tajante y no ahorró críticas hacia la figura del ministro coordinador del presidente Javier Milei.
"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional".
Presión aliada en aumento
Para el dirigente cordobés, el comportamiento del funcionario representa una falta de respeto institucional grave: "Le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación", disparó el legislador en su descargo digital.
En ese sentido, Schiaretti reclamó mayor transparencia en la gestión pública y exigió un cambio inmediato en las filas de la Casa Rosada.
"El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", sentenció para cerrar su mensaje.
Con este posicionamiento, el exgobernador mediterráneo suma un peso político clave a la creciente presión que bloques opositores dialoguistas y aliados del Gobierno, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), vienen ejerciendo en las últimas horas contra la continuidad de Adorni en la jefatura de Gabinete.