Juan Schiaretti apuntó contra Manuel Adorni y exigió su renuncia como jefe de Gabinete

El exgobernador Juan Schiaretti pidió la renuncia de Adorni en la red social X El exgobernador Juan Schiaretti pidió la renuncia de Adorni en la red social X

Presión aliada en aumento

Para el dirigente cordobés, el comportamiento del funcionario representa una falta de respeto institucional grave: "Le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación", disparó el legislador en su descargo digital.

En ese sentido, Schiaretti reclamó mayor transparencia en la gestión pública y exigió un cambio inmediato en las filas de la Casa Rosada.

"El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras", sentenció para cerrar su mensaje.

Crece la presión política Schiaretti reclamó la renuncia de Adorni El diputado nacional y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Con este posicionamiento, el exgobernador mediterráneo suma un peso político clave a la creciente presión que bloques opositores dialoguistas y aliados del Gobierno, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), vienen ejerciendo en las últimas horas contra la continuidad de Adorni en la jefatura de Gabinete.