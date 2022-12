La onda de calor que afecta a Mendoza y gran parte del país continúa por varios días más con madrugadas muy calurosas y días con máximas que superarán los 35 grados. Aseguraron que este fenómeno que agobia a todos es extraordinario y se debe al calentamiento global. Recomendaron evitar realizar actividad física, mantenerse hidratados, no derrochar agua, evitar hacer fogatas y no bañarse en lugares no habilitados.