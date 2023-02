Para un juez mendocino, la condena por el crimen de Fernando Báez Sosa fue una "venganza de la Justicia"

imagen.png El posteo del juez Sarmiento horas después del fallo condenatorio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Quién es el juez que consideró "una venganza" la condena a 8 personas por el crimen de Báez Sosa

Sebastián Sarmiento tiene 46 años y es magistrado hace una década. Antes, fue director de la cárcel de Almafuerte (2009 a 2011) y titular del Servicio Penitenciario Provincial (2011 a 2013).

Previamente fue asesor letrado del Servicio Penitenciario y antes asesor legislativo del diputado peronista maipucino Miguel Serralta.

Confiesa ser militante peronista. Su padre, ya fallecido, fue sindicalista.

En el fútbol, fanático del equipo botellero: el Deportivo Maipú. Es runner y en 2022 se llevó el susto de su vida cuando se descompensó mientras corría, en Francia, la maratón Ultra Traul de Mont Blanc. Estuvo internado, volvió y se recuperó: "He vuelto a correr; pero nunca lo haré como antes", cuenta y dice no haber sufrido secuelas.

Sebastián Sarmiento y los deportes extremos.

Sarmiento conoce la situación de los penados por delitos desde varios sectores: la ley, cárcel y la Justicia.

- He visto de todo en todos estos años: la necesidad de legislar por legislar y después el impacto de la legislación.

- ¿Por qué piensa que la sentencia por el crimen de Báez Sosa es una venganza de la Justicia?

- Me he pronunciado al respecto en un fallo mendocino que yo mismo dicté: me tocó resolver el caso "Castro Herrera" en juicio abreviado por un femicidio de 2022. El hombre mató su ex esposa en El Challao; fue muy duro el caso y la cantidad de pruebas fue contundente. No había videos como en Báez Sosa pero las pruebas eran contundentes. Se hizo un abreviado por la prisión perpetua pero yo planteé la inconstitucionalidad de la prohibición de acceder a la libertad condicional para este tipo de condenas. La Corte ha dicho que la prisión perpetua es constitucional pero lo que no se ha discutido seriamente es la prohibición de acceder a la condicional.

- ¿A partir de cuándo se podría acceder a este beneficio, según su punto de vista?

- A partir de los 35 años, plazo que ha quedado casi en desuso porque debido a la reforma de 2017 se prohíbe el acceso a la condicional para todos los delitos con perpetua.

"Hoy por hoy, una prisión perpetua es para siempre" "Hoy por hoy, una prisión perpetua es para siempre"

- Se habla de 50 años tras las rejas...

- Es un parámetro. Hoy, con estas características legales, la perpetua no prevé chances de liberación. Pero si tomamos como referencia los 50 años también es irracional. Yo, en el fallo "Castro Herrera" condené a perpetua pero declaré la inconstitucionalidad de la prohibición de la condicional porque no está en mi conciencia que alguien muera en la cárcel por una decisión institucional.

- ¿Quedó firme ese tramo del fallo?

- El Ministerio Público Fiscal fue a Casación, en contra. Ahora veremos qué dice la Suprema Corte de Justicia y con qué argumentos. El fallo que convalidó la constitucionalidad de la perpetua (en el caso de la Valija Fúnebre y de la niña asesinada por los padres) fue muy largo y muy débil, salvo en el voto de Omar Palermo, que fue muy interesante pero terminó diciendo que la perpetua es constitucional. Así, entonces, el sistema de control de la constitucionalidad no funciona.

El caso de Fernando Báez Sosa, en el tapete

- La sentencia por el crimen de Báez Sosa, según su enfoque, ¿cómo debió ser?

- Deberían tener la chance de acceso a la condicional a partir de los 35 años de prisión.

- Suena raro que un juez diga que la Justicia es vengativa mediante un fallo, ¿por qué lo dijo?

- Porque condenar a alguien de por vida implica solo el objetivo de cumplir el deseo de que al condenado le ocurra algo más o menos parecido que a la víctima. Frente a un hecho gravísimo, una pena gravísima. Nada tiene que ver con el objetivo de la pena, que en nuestro sistema judicial es la prevención especial positiva: la resinserción social de la persona que cometió un delito.

"La sentencia del caso Báez Sosa es un hecho irracional frente a otro hecho irracional. Hoy, blanquea algo que está como escondido en el país con las últimas reformas: que quienes cometen un hecho grave reciban una pena grave y no salgan nunca más"

"Con esto se separa o se elimina a las personas condenadas de la sociedad" "Con esto se separa o se elimina a las personas condenadas de la sociedad"

- ¿Cree que a la sociedad le preocupan la recuperación y la reinserción de los condenados o que no vuelvan a delinquir?

- Tengo la impresión de que cada uno resguarda su seguridad, entonces muchos prefieren que esas personas condenadas nunca más vuelvan. Nadie quiere convivir con personas que han cometido delitos. Cuando publiqué mi posteo sobre la sentencia del caso Báez Sosa, mucha gente me escribió a mi red social para decirme por qué estaban obligados a convivir con ellos

- ¿Por temor o desprecio?

- Hay un desprecio importante.

- ¿No hay temor?

- Creo que es una mezcla, primero el temor y luego el desprecio.

"Cuando doy clases a veces pregunto quién daría trabajo a alguien que fue condenado por algún delito, ni qué hablar de abuso sexual... Nadie levanta la mano" "Cuando doy clases a veces pregunto quién daría trabajo a alguien que fue condenado por algún delito, ni qué hablar de abuso sexual... Nadie levanta la mano"

- ¿La cárcel sirve para recuperar y reinsertar a los penados?

- Hay muy poquitos casos en los que han podido documentarse, empezar a estudiar, aprender a leer y escribir, si es que uno considera a éstas como herramientas básicas. En el caso de los agresores sexuales se trabaja bien; se hacen abordajes serios.

- ¿Qué consecuencias deja el encierro?

- En el caso de quienes cometen los delitos más comunes -contra la propiedad- hay niveles altísimos de reincidencia y la cárcel no ha demostrado nada.

