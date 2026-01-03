¿Otra guerra?: la posición de Rusia y su pacto de solidaridad con Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro

Además, el pacto de solidaridad entre Rusia y Venezuela le agregaba ese ingrediente que faltaba al conflicto entre las diferentes naciones, pero la actitud que tomó el país europeo disipó gran parte de los temores.

Si bien, el gobierno ruso se mostró alarmado en las primeras horas del sábado por la desaparición de Nicolás Maduro y exigió el esclarecimiento inmediato de la situación, esto luego fue aclarado con la publicación del dictador venezolano siendo arrestado y esposado.

Vladimir Putin el presidente ruso.jpg Vladimir Putin, el presidente de Rusia.

Pero ese fue el punto más álgido que tomó Rusia en el asunto, ya que después solamente se ha mostrado solidario con Maduro y Venezuela y apoyó un comunicado de algunos países latinoamericanos en el que se pide una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU.

Asimismo, a través de un comunicado, Rusia expresó, a través de su ministerio de Exteriores: "Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones a los problemas mediante el diálogo"

La posición de Rusia, más allá de cualquier temor, era esperable para muchos. Por un lado, porque el país europeo está enfrascado desde hace años en su guerra contra Ucrania y, por otro lado, porque Putin comparte el mismo interés que tiene Donald Trump en que sus naciones sean la potencia que más influya en ciertos lugares, prefiriendo Rusia a Europa del Este y Estados Unidos a América del Sur.