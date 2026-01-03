Las 4 acusaciones contra Nicolás Maduro que lo pueden llevar a la cárcel para siempre en Estados Unidos

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, más precisamente a New York. Será en esa ciudad en donde se defina el destino del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nicolas Maduro preso

Las cuatro acusaciones contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Las acusaciones contra Nicolás Maduro no es algo nuevo. Desde el 2020, el dictador venezolano se encuentra denunciado y esto fue aprovechado por Donald Trump para llevarlo a la Justicia de su país.