La ciudad de New York, ese es el destino que le aguarda a Nicolás Maduro en Estados Unidos, en el que deberá enfrentarse a la Justicia para responder a cuatro acusaciones que pueden llevarlo a prisión para toda su vida. Junto a él, se encontrará Cilia Flores, su esposa y también acusada.
Las 4 acusaciones contra Nicolás Maduro que lo pueden llevar a la cárcel para siempre en Estados Unidos
Nicolás Maduro está acusado de 4 delitos en Estados Unidos y podría acabar en la cárcel por 20 años como mínimo o por toda su vida
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la detención de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, más precisamente a New York. Será en esa ciudad en donde se defina el destino del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Las cuatro acusaciones contra Nicolás Maduro en Estados Unidos
Las acusaciones contra Nicolás Maduro no es algo nuevo. Desde el 2020, el dictador venezolano se encuentra denunciado y esto fue aprovechado por Donald Trump para llevarlo a la Justicia de su país.
Según la denuncia, a Nicolás Maduro se lo acusa de cuatro delitos:
- Conspiración para el narcoterrorismo
- Conspiración para la importación de cocaína
- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos
- Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos
En caso de ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar una pena de 20 años o, incluso, cadena perpetua y pasar los años que le quedan de vida dentro de la celda de una cárcel en Estados Unidos, lo que sería un hecho histórico a nivel mundial y que podría encontrar el apoyo de varios países, como así también la oposición de otros tantos.
De hecho, el gobierno de Estados Unidos, que no reconoció nunca a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, ofreció 15 millones de dólares de recompensa hace 5 años y esa cifra fue en aumento hasta llegar a los 50 millones de dólares para todo aquel que contribuyera con información que llevara a su arresto, algo que finalmente sucedió este sábado.