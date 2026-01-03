Rusia, Chile y Colombia condenaron el ataque a Venezuela y convocaron al diálogo y a la paz social

ataque venezuela estados unidos Imágenes de los propios venezolanos sobre las explosiones en la madrugada de este sábado en diversos sectores de Venezuela.

La declaración de la cancillería rusa se suma al clima de tensión global tras los ataques reportados en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Desde Moscú señalaron que el uso de la fuerza unilateral por parte de Washington genera una “profunda preocupación”, instando a la comunidad internacional a pronunciarse frente a lo que consideran una escalada bélica injustificada en la región.

Esta postura de Rusia refuerza el alineamiento geopolítico frente al conflicto, mientras el presidente colombiano Gustavo Petro lidera el pedido de sesiones urgentes en la ONU y la OEA para frenar la ofensiva.

Con el “estado de conmoción” declarado por Nicolás Maduro y el despliegue de tropas en las fronteras vecinas, el pronunciamiento del Kremlin añade un componente de confrontación entre potencias que eleva la incertidumbre sobre el desarrollo de las próximas horas en el escenario sudamericano.

Chile y Colombia rechazaron la intervención militar de Estados Unidos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su par colombiano, Gustavo Petro, condenaron las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano y exigieron el cese inmediato de las hostilidades para priorizar una resolución diplomática al conflicto.

Ante el agravamiento de la situación, el mandatario chileno manifestó a través de sus canales oficiales: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

ataque estados unidos venezuela

En el mismo sentido, Petro rechazó la ofensiva y procedió al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza para resguardar la integridad de su territorio.

El jefe de Estado enfatizó su postura contra la injerencia externa al declarar que “el gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”, sostuvo Petro sobre la captura de Maduro de parte de Donal Trump.

Fuente: Noticias Argentinas