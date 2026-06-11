En las elecciones de Perú ahora pasó al frente Keiko Fujimori pero el conteo de votos continúa

roberto sanchez De la euforia a la incertidumbre. Ahora Roberto Sánchez, de centroizquierda, es superado por Fujimori. Foto: BBC

A fin de julio debe asumir el nuevo presidente de Perú

El nuevo presidente del país debe asumir el 28 de julio, por lo que el plazo máximo para el escrutinio definitivo es el 15 del mes próximo.

El lento recuento es habitual en las elecciones de Perú, que en 2021 permitió conocer el resultado del balotaje entre quien finalmente triunfó, Pedro Castillo, y la hoy también candidata Keiko Fujimori, seis semanas después de la reñida elección en la que el primero se impuso por 50,12% frente a 49,87%.

Hasta ahora Sánchez, de 57 años, marchaba al frente en el escrutinio, pero la hija del fallecido ex presidente Albert Fujimori, de 51 años, logró emparejar y pasar al frente provisionalmente con el recuento de los votos del exterior, especialmente de Estados Unidos y Japón, donde residen muchos peruanos.

En un reñido voto a voto, las autoridades de la ONPE dijeron extraoficialmente que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, un plazo que está supeditado a las observaciones a las actas que puedan existir.

“Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento”, dijo Fujimori en una breve declaración ante el periodismo en Lima.

Sánchez, quien hace menos de una semana señalaba que “estaba en condiciones de aceptar los resultados” e incluso exhortaba a su contendiente, Keiko Fujimori, a no tener “mensajes dubitativos” evita ahora pronunciarse sobre si aceptará o no la definición del escrutinio.

Consutlado por la prensa sobre el conteo de votos, el líder de Juntos por el Perú respondió: “Todavía hay un tramo importante. Vamos con esperanza. La institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarla más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a esa actuación correcta”.

Las elecciones de Perú estuvieron observadas por una misión de la Unión Europea cuyos representantes expresaron que el balotaje se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”.

Fuente: Noticias Argentinas