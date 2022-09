Mariana Juri, sobre el proyecto para reformar la Corte nacional: "Vamos a oponernos a esta locura"

En la sesión especial convocada para este jueves, el Senado debatirá la iniciativa del Frente de Todos para ampliar el número de integrantes de la Corte. El proyecto original eleva de 5 a 25 la cantidad de miembros pero podría reducirse a 15 por pedido de algunos legisladores aliados al oficialismo.

Con ese cambio, el FdT se aseguraría no solo el quórum, que Juntos por el Cambio no dará, si no también la media sanción del proyecto.

quorum senado.jpg Juntos por el Cambio rechazó el proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia y no dará quórum.

Diario UNO buscó a Fernández Sagasti, una de las autoras del proyecto, pero su palabra se conocerá recién durante la sesión.

Para Mariana Juri, es un "avasallamiento a la Justicia"

"El proyecto es absurdo", señaló la senadora radical. "Es una muestra más de lo alejado que está el kirchnerismo de los problemas de la gente", criticó.

Sobre la inciativa, indicó que es "improvisada, al igual que la sesión especial" y que se trata de un "avasallamiento a la Justicia". "24 horas antes de que Cristina vaya a defenderse, que es lo que corresponde, nos tiene a todos los argentinos atados a su agenda", opinó la exministra de Turismo de Mendoza.

Juri cuestionó que el oficialismo dice llamar al diálogo y luego convoca a una sesión sin haber consultado a especialistas, mientras que para ella "el proyecto no tiene una sola mejora a la Justicia y solo genera más gastos y mayor complejidad en la resolución de las causas".

"En vez de discutir cómo vamos a mejorar la Justicia, hoy vamos a ir a una sesión para ver cómo ampliamos la Corte como si fuera una cuestión de números", dijo y calculó que "mínimo, esto nos costaría $3.000 millones solo por el hecho de sumar jueces".

anabel fernández sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti y José Mayans son los autores del proyecto que busca reformar la Corte Suprema de Justicia.

"Si están preocupados por la cantidad de miembros, empiecen por reemplazar a la doctora Highton de Nolasco. Esto no tiene ninguna lógica. Me genera angustia", dijo.

A la vez que la oposición cuestiona que el Gobierno nacional quiera darle tratamiento a este proyecto, en Mendoza se impulsa una reforma al funcionamiento de la Corte de Justicia. Así, y casi con los mismos argumentos que el radicalismo usa para criticar en Nación, peronistas reprueban al Gobierno mendocino.

Sobre ello, Juri indicó que las reformas "son incomparables y ellos lo saben bien". Uno de los argumentos que utilizó es que "la situación global del país no tiene nada que ver con la de Mendoza. La Legislatura trabaja paralelamente todos los problemas de la gente y además Suarez no está sospechado. Hemos podido reducir la mitad del desempleo con proyectos como Mendoza Activa, Enlace y Enlazados".

A pesar de que el oficialismo puede lograr para este jueves el quórum y, quizás, la aprobación en el Senado, el Diputados la historia podría ser diferente. Y aún así, de sancionarse la ley, desde la oposición remarcan que será difícil poder nombrar a otros 10 o 20 jueces más.

"El sentido común es lo que ha perdido el Gobierno nacional. Por qué hacer este esfuerzo, plantear este nuevo enfrentamiento si en el mejor de los casos (para el oficialismo), lograrán el acuerdo del Senado y de Diputados pero después necesitan nombrar jueces con 2/3 de mayoría", analizó Juri poco antes de ingresar al recinto.

La ampliación de la Corte Suprema de Justicia que busca Anabel Fernández Sagasti

El proyecto original consta de 4 artículos y propone elevar a 25 los miembros del máximo tribunal para otorgarle un carácter más federal.

Establece además que el Senado deberá prestar acuerdo a otros 21 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El primer artículo del texto, no obstante, anuncia que en una futura "ley especial" se definirá "el modo de organización y funcionamiento" del Supremo Tribunal.

La idea es que esa "ley especial", cuyo proyecto aún no fue presentado, establezca ciertas pautas como la división en salas, la integración por regiones y demás objetivos, se explicó.

El proyecto original, presentado por los jefes de la bancada del FdT, José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, tuvo algunos cambios, como el de asegurar la paridad de género entre los postulantes a integrar la Corte.

En ese sentido, se buscará el mecanismo por el cual se envíe una cuaterna de candidatos al Poder Ejecutivo (dos hombres y dos mujeres) para que el Presidente de la Nación, haciendo uso de sus facultades constitucionales, eleve los postulantes al Senado.

El proyecto fue dictaminado a fines de junio, sin embargo, el Frente de Todos no pudo juntar el número necesario de legisladores para aprobar la norma.