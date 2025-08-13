Los mendocinos a cargo de las elecciones en Mendoza y San Juan

Susana Pravata, jueza federal tributaria, tiene a su cargo -de modo interino- la organización y supervisión de las elecciones legislativas del 26 de octubre en Mendoza porque la competencia electoral, a cargo del Juzgado Federal 1, está vacante desde junio de 2023.

Esto, cuando Walter Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura por delitos de corrupción que lo tienen en el banquillo de los acusados desde julio de 2024.

Walter Bento-testimonios juicio La destitución de Walter Bento dejó vacante la competencia electoral para comicios nacionales en Mendoza. Ahora estará a cargo de Susana Pravata. Télam

La competencia electoral estuvo a cargo del civilista Pablo Quirós, también como subrogante, hasta el 31 de mayo último.

Luego, el mendocino, también por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones en acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, quedó a cargo de las legislativas en San Juan tras la jubilación del magistrado con competencia electoral Miguel Ángel Gálvez.

La Boleta Única debuta en la elección nacional

La utilización de la Boleta Única de papel fue aprobada el 1 de octubre de 2024 cuando la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley 27.781.

La normativa modificó el Código Electoral Nacional e introdujo a la Boleta Única de Papel como herramienta de votación en las elecciones de cargos nacionales.

La Boleta Única de Papel incluye en una misma papeleta todas las categorías de cargos y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.